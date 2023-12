Rauhnacht-Mondkraft heute 25. Dezember 2023 – Zwillinge-Mond am 1. Weihnachtsfeiertag

Die Mondkraft heute am 1. Weihnachtsfeiertag führt mit dem Zwillinge-Mond in die magische Zeit der Rauhnächte. Venus und Neptun beeinflussen alle Beziehungen. Lassen wir die sanften Liebesenergien fließen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in Zwillinge – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Schützen – Venus Trigon Neptun – 1. Weihnachtsfeiertag – Christtag – 1. Rauhnacht.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Unsere Aufmerksamkeit huscht voller Neugierde von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die stundenlange Konzentration erfordern.

Mondkalender und Rauhnacht-Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen

Die Mondkraft heute lässt uns mit dem Zwillinge-Mond voller Optimismus in den 1. Weihnachtsfeiertag starten. Durch den Mond in Zwillinge werden wir in die Leichtigkeit des Seins geführt, wobei wir die Offenheit und Neugier, die von den Zwillings-Energien ausgelöst werden, nutzen können, um die bereits gewonnenen Erkenntnisse mit spielerischer Leichtigkeit umzusetzen.

Lassen wir den Veränderungen ihren Raum und geben wir dem Wunsch nach, neue Erfahrungen zu sammeln. Die Mondkraft heute bietet uns durch positive Mondenergien viele Chancen in allen Lebensbereichen. Vorsicht ist jedoch geboten, wenn wir allzu hoch hinaus wollen, denn wir können eine Realisierbarkeit unserer Pläne noch nicht so recht abschätzen. Üben wir uns in Gelassenheit, dann wird sich der Erfolg in absehbarer Zeit wie von selbst einstellen.

.

.

Die verstärkte Kommunikationsfähigkeit, die den Mond in Zwillinge durch Zeichenherrscher Merkur auszeichnet, ist sehr hilfreich, um anderen unsere Sicht der Dinge verständlich zu machen und in partnerschaftlichen bzw. freundschaftlichen Beziehungen die eine oder andere Meinungsverschiedenheit auszuräumen.

Durch intuitives Gespür erahnen wir günstige Möglichkeiten, die sowohl positiven Einfluss auf unsere wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben werden. Es keimen auch Ideen aus unserem Unterbewusstsein auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.

Nutzen wir die inspirierenden Energien, um die richtigen Entscheidungen zu treffen!

.

Kosmische Energie der Rauhnacht-Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen am 1. Weihnachtsfeiertag

Durch ein Trigon zwischen Venus und Neptun erhalten wir neue Lebensenergie und die Kraft der Liebe hält Einzug, wenn es um die Festigung unserer bestehenden Beziehungen geht. Wir glänzen auch durch Anpassungsfähigkeit und Aufgeschlossenheit. Allgemein besitzen wir durch das Venus Neptun Trigon eine geheimnisvolle Ausstrahlung, die andere besonders attraktiv empfinden, denn wir wirken etwas mysteriös und dadurch faszinierend.

Wir gehen in der Partnerschaft sehr sanft und rücksichtsvoll miteinander um und dürften daher eine entspannte und vertrauensvolle Atmosphäre kreieren können. Die Liebe ist für uns unter diesem Aspekt ein hohes Ideal, das wir niemals leichtsinnig aufs Spiel setzen würden, doch sollten wir aufpassen, dass unsere Vorstellungen in dieser Hinsicht nicht allzu unrealistisch werden.

Geniessen wir die starke Verbindung zueinander und fühlen, dass wir die gleichen Träume träumen.

.

.

.

Mond in den Zwillingen an Weihnachten



.

Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Erinnern wir uns daran, wie unsere ganz persönliche Zukunftsvision aussieht und wir sie umsetzen wollen. Stellen wir uns hierfür die richtigen Fragen: Was ist wirklich unser Ziel? Was können wir tun um es zu erreichen? Wie sieht der erste Schritt aus?

.

Unser Leben funktioniert nach bestimmten Regeln. Wenn wir sie beachten, dann geht es uns gut und wir können das Spiel des Lebens erfolgreich spielen! Für jeden von uns steht die vollkommene Fülle bereit. Wir müssen sie nur sehen. Jeder von uns kann eine positive Lebenseinstellung entwickeln – und glücklich sein!

Das Lebensspiel und seine Regeln >>>.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählen, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Verwenden wir keine Insektizide, da die Blütenblätter alles verstärkt aufnehmen!

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Liebe – Erotik spielt beim Mond in den Zwillingen keine große Rolle. Uns interessiert ein anregender Gedankenaustausch mehr.

Beruf/Karriere – Der Zwillinge-Mond eignet sich für Seminare und Geschäftsverhandlungen besonders gut, denn wir sind sprachgewandt und denken logisch.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Rauhnacht-Mondkraft heute am 1. Weihnachtsfeier einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

.

