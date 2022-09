Prophetin Baba Wanga: Diese 11 mächtigen Lektionen hat sie für die Menschheit zurückgelassen…

Vangeliya Pandeva Dimitrova, bekannt als Baba Wanga, wurde am 31. Januar 1911 geboren.

Sie war eine blinde Mystikerin, Hellseherin und Kräuterkundlerin, die den Großteil ihres Lebens damit verbrachte, Menschen zu helfen.

Fernab der Metropolen, im Dreiländereck zwischen Bulgarien, Griechenland und Mazedonien, sagte einst Baba Wanga die Zukunft voraus.

Baba Wanga hat aber auch mächtige Lektionen für die Menschheit zurückgelassen!

.

Baba Wanga sah erblindet alles viel genauer als alle anderen Seher und Propheten. Authentische Schilderungen, paranormale Begegnungen und Phänomene zeigen das Wirken der blinden Hellseherin – Hier weiter.

Baba Wanga: 11 mächtigen Lektionen für die Menschheit

Millionen von Menschen auf der ganzen Welt glaubten, dass sie paranormale Fähigkeiten besaß. Es gibt unzählige Vorhersagen die sie sah und die dann wirklich wahr wurden.

In der Kindheit war Vangelia ein gewöhnliches Kind mit braunen Augen und blonden Haaren. Laut ihrer eigenen Aussage trat ein Wendepunkt in ihrem Leben ein, als ein ”Tornado” sie angeblich in die Luft hob und sie in ein nahe gelegenes Feld warf.

Nach langer Suche wurde sie erst gefunden. Zeugen beschrieben sie damals als sehr verängstigt und ihre Augen waren mit Sand und Staub bedeckt und sie war deshalb nicht in der Lage, sie zu öffnen aufgrund ihrer Schmerzen.

Das sind die 11 Lektionen, welche die Prophetin Baba Wanga zurückgelassen hat, wenn wir die nächsten 100 Jahre überleben wollen… .

“Die Erde ist unsere Mutter. Sie füttert uns und unterstützt uns, aber manchmal bestraft sie uns. Und sie kann wirklich hart bestrafen… “

***

“Du vergiftet die Erde mit Chemikalien und deine Kinder mit dem Essen. Dann kommst du und beschwerst dich, wie viele Leute doch Krebs haben und wie viele neue Krankheiten auftauchen! Werde weiser bevor die Zeit da ist, sonst wirst du leiden!”

***

“Die Erde ist ein lebendiger Organismus. Mache sie nicht wütend. Studiere ihre Sprache und respektiere ihre Gesetze, du wirst besser und länger leben, wenn du das machst. Wenn du dich darum kümmerst, wird die Erde dir viel geben. Wenn du sie wütend machst, wird die Erde dich bestrafen, weil sie stärker ist als du. Wie viele Städte und Zivilisationen sehe ich, die alle im Laufe der Geschichte unter dem Boden begraben wurden durch Naturkatastrophen.“

***

“Schneide die Blumen nicht! Jede Blume ist wie eine Sonne oder ein See. Wenn du sie beobachtest, wirst du so erleichtert und sie füllt dich mit Energie, genau wie die Sonne.”

***

“Die Welt hat mit Pflanzen angefangen und so wird sie auch enden.”

.

.

“Übertreibe es nicht mit Chemikalien. Die Natur fängt bereits an, sich zu ärgern. “

***

“In der Natur steht geschrieben, wie jede Person geheilt werden kann. Lies die Sprache der Natur, so spricht Gott zu uns. “

***

“Medikamente schließen die Tür von wo die Natur durch Pflanzen und Heilung eindringen kann. Für jede Krankheit gibt es eine Pflanze. “

***

“Es gibt zwei Arten von Krankheiten. Die einen, die mit Großmutter’s Pflanzen geheilt werden können und andere, die mit Lehren geheilt werden. Das Wichtigste ist, die richtige Diagnose zu kennen. “

***

“Es gibt das Gute und Böse in jeder Person. So wird eine Person aufrecht erhalten. Für mich ist das Glück eines Menschen in seiner Geduld verwurzelt. “

***

“Wir müssen freundlich sein und uns gegenseitig lieben, denn die Zukunft gehört den freundlichen Menschen und sie werden in einer Welt leben, die jetzt für uns schwer vorzustellen ist.”

***

Gefunden bei Baghira von Esoterik-Plus

