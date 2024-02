Portaltag-Mondkraft heute 7. Februar 2024 – Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute am Portaltag mit dem ernsthaften Mond im Steinbock schenkt einen Tag voller überraschender Entwicklungen. Die überaus günstige Verbindung von Venus und Uranus hat starke Auswirkungen. Liebesplanet Venus harmonisiert alle Beziehungen. Nutzen wir die kosmischen Einflüsse für unser Weiterkommen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in den Fischen – Mond Trigon Uranus – Mond Konjunktion Venus – Venus Trigon Uranus – Mond am Portaltag.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Übernehmen wir die Verantwortung für uns selbst, dann werden sich auch bald Erfolge abzeichnen!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute meint es mit dem Mond im Steinbock besonders gut mit uns, denn ungewöhnlich positive Konstellationen sorgen dafür, dass wir einen harmonischen Tag genießen können. Es gibt nicht viele Tage wie diese, wo uns die Planeten soviel positive Energie schenken.

Da auch Erneuerer Uranus im Spiel ist, werden wir einige Überraschungen erleben, die uns völlig neue Perspektiven eröffnen. Uranus wird immer dann aktiv, wenn der Plan zur Weiterentwicklung ruft – ein enormer Strom der Erneuerung flutet unser Energiefeld.

Die harmonischen Mondaspekte unterstützen den ernsthaften Steinbock und nehmen ihm etwas von seinem sturen Pflichtbewusstsein, so dass wir voller Freude völlig neue Aufgaben und Vorhaben in Angriff nehmen können. Zudem finden wir die Lösung für ein schon länger bestehendes Problem, was zu einer dauerhaften Verbesserung führen wird.

Eine Konjunktion zwischen dem Mond im Steinbock und Liebesplanet Venus schenkt positive Einflüsse auf unser Liebesleben und harmonisiert alle Beziehungen. Eine herzliche und großzügige Einstellung erleichtert uns in besonderem Maße den gesellschaftlichen Umgang, aber auch das Knüpfen neuer Beziehungen.

Widmen wir uns aber vor allem der Liebe und pflegen unsere Freundschaften. Venus ermöglicht durch diese Konjunktion auch ein gutes Gefühl gegenüber unseren Mitmenschen und erleichtert die Kommunikation, sogar mit Menschen zu denen wir eine schwierige Beziehung haben.

Wenn der Mond im Steinbock eine so enge Verbindung mit Liebesplanet Venus eingeht, wird zudem die Seele „gefärbt“. Konjunktionen des Mondes haben immer eine große Bedeutung für unser Seelenleben, da sich die Kräfte der Seele sehr stark mit denen der Planeten vermischen.

Räumen wir alte Konflikte aus dem Weg!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

Tagesbestimmend wird am heutigen Portaltag ein Trigon zwischen Venus und Uranus sein, das Lebensfreude und eine optimistische Einstellung auslösen wird. Einfallsreichtum und Beliebtheit gehen mit dem Venus Uranus Trigon ebenfalls einher. Wir sprudeln beinahe über vor Ideen und plötzlichen, nahezu genialen Einfällen, aber auch in der Liebe können wir mit unerwarteten Begegnungen rechnen.

Wir schließen mühelos neue Kontakte und haben ein tief empfindendes, feines Gemütsleben. Die starken Energien der Venus in diesem Aspekt können zudem die Heilkräfte stärken und im Krankheitsfall helfen, schnell wieder gesund zu werden, denn die Venus ist nicht nur der Planet der Liebe, sondern auch der Heilung.

Die harmonischen Energien, die wir unserer Umgebung zukommen lassen, werden auf eine positive Art und Weise zu uns zurückkehren!

Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock



