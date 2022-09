Portaltag: Mondkraft heute 4. September 2022 – Mond im Schützen am Mondknoten

Die Portaltag-Mondkraft heute weist mit dem Mond im Schützen am aufsteigenden Mondknoten auf das Lebensziel hin. Neptun wirkt den positiven Energien massiv entgegen. Schmieden wir das Eisen solange es heiß ist! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: zunehmender Mond in Schütze – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Widder – Portaltag – aufsteigender Mondknoten – Mond Quadrat Neptun.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Es warten auf uns mehr Entfaltung, Expansionsmöglichkeiten, neue Chancen und neue Gelegenheiten – Wir müssen diese nur zu nutzen wissen!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mond im Schützen am Mondknoten

Der Schütze-Mond sorgt dafür, dass wir enormes Selbstvertrauen entwickeln, aber auch unsere Abenteuerlust und Risikofreude werden geweckt. Da es uns mit dem Mond am Portaltag weder an Visionen noch an Ideen mangelt, sollten wir die Gunst der Stunde nutzen, um uns einem persönlich wichtigen Thema zu widmen. Nutzen wir auch die zur Verfügung stehende Dynamik, um etwas zu unternehmen, das uns Freude macht.

Die Mondkraft heute versetzt uns zudem in Aufbruchstimmung, so dass wir immer wieder dazu angetrieben werden, zu neuen Ufern aufzubrechen. Der aufsteigende Mondknoten wird dabei unser Lebensziel deutlich vor Augen führen. Wichtig ist jedoch darauf zu achten, dass wir uns nicht zu etwas verführen lassen, was unsere Kräfte übersteigt, denn die Risikofreude lässt uns etwas unvorsichtig werden.

Der aufsteigende Mondknoten weist auf einen neuen Weg des Wachstums und des Ausdrucks hin und steht für neue Fähigkeiten und Beziehungsmuster, die wir in diesem Leben entwickeln dürfen. Er symbolisiert zugleich unsere Lebensaufgabe, die Energien und Eigenschaften, die nun entwickelt werden sollen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Der Schütze-Mond am aufsteigenden Mondknoten kann auch durchaus herausfordernd sein. Nehmen wir die Herausforderung an, denn dann werden wir eine bislang unbekannte Kraft in uns entdecken, die uns mit der inneren Quelle verbindet und uns für neue Erfahrungen öffnet.

Der aufsteigende Mondknoten verrät uns zudem, was uns noch zu einem zufriedenen Leben fehlt und wie wir dieses erreichen können. Für den einzigartigen Lebensweg für jeden von uns wirkt der aufsteigende Mondknoten wie ein Wegweiser, doch erst wenn unser Leben mit unserer Bestimmung übereinstimmt, empfinden wir es auch als sinnvoll.

Geben wir unserem Leben eine neue Richtung!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen und Neptun in Fische

Nehmen wir uns heute vor Neptun in Fische in Acht, der durch eine Quadratstellung zum Mond im Schützen die Stimmungslage beeinflussen wird und den vorwärtsstrebenden Energien massiv entgegenwirkt. Da unsere Gefühlswelt negativen Schwingungen unterliegt, müssen wir mit nervösen Störungen rechnen, könnten aber auch von Mutlosigkeit und Verbitterung gepackt werden. Die Gefühle fahren Achterbahn und es fällt uns nicht leicht, eine seelische und harmonische Verbundenheit aufrecht zu erhalten.

Das Mond-Neptun-Quadrat vernebelt außerdem unsere Wahrnehmung, wodurch die Grenze zwischen Traumwelten und Wirklichkeit durchlässiger werden. So können aus dem Unbewussten aufsteigende Gefühle unsere Sicht der Dinge derart verändern, dass wir bestimmte Ereignisse völlig anders sehen, als es die Menschen in unserem emotionalen Umfeld tun.

Allerdings unterstützt uns Neptun in Fische bei der Auflösung von allen alten Belastungen, die uns immer noch daran hindern, die erwünschten Verbesserungen in unserem Leben durchzuführen. Von diesen Auflösungsprozessen können wir somit bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen durchaus profitieren, um die nötige Klarheit für die kommenden Herausforderungen zu erlangen.

Lassen wir uns von den unruhigen Energien nicht ausbremsen!

.

Mondkalender – Lebensfreudekalender – Engelkalender – Christinas Visionen – Heilende Gedanken und viele mehr!

Kalender für 2023 >>>

..

Die Mondkraft heute mit Neptun in Fische



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Spermidin ist der lang gesuchte Schlüssel für ein aktives und gesundes Leben bis ins hohe Alter. Der Boosting-Effekt auf die Recycling-Prozesse in unseren Zellen hat eine enorme Wirkung.

Anti-Aging- und Gesundheitseffekte mit Spermidin >>>

Spermidin Kapseln – hier >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Es gibt eine kraftvolle Quelle, die uns jederzeit zur Verfügung steht und uns anregende Inspirationen und Impulse schenkt, um Mut und Hoffnung zu schöpfen und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zurück zu gewinnen.

Wecke deine Lebensfreude >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Das ist ein guter Tag für alle Vorhaben, die ein wenig Mut erfordern. Eine Redensart besagt: „Wer etwas wirklich will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Ausreden.“ In diesem Sinne ist es nun an der Zeit, sich einen Ruck zu geben und direkt auf sein Ziel los zu gehen.

.

Innere Sicherheit spüren, vertrauensvoll leben und sich gut geführt wissen – wäre das nicht schön? Wenn wir unserer Intuition, der Weisheit unserer Seele, folgen und mit dieser verbinden, kann unser Wunsch Realität werden.

Inneres Navi zum Glück >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut:

Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen.

Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden.

Fitness – Achten wir beim Sport besonders auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren.

Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden.

Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen.

Tages-Tipp – Wir können alles loslassen und so auch unsere innere Balance wiederfinden. Und dann: Auf zu neuen Ufern!

.

Der Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Nach einer Impfung können zudem die Nebenwirkungen abgemildert werden.

Löwenzahn-Extrakt >>>.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert.

Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden.

Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten und verschieben wir anstrengende körperliche Arbeiten.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Portaltag-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.