Portaltag: Mondkraft heute 28. Mai 2023 – klärender Mond in der Jungfrau

Die Portaltag-Mondkraft heute bringt mit dem Mond in der Jungfrau wieder Ordnung in verworrene Situationen und stellt mit Uranus Energien der Erneuerung zur Verfügung. Ein verhängnisvolles Quadrat zwischen Sonne und Saturn legt einige Steine in den Weg. Lösen wir uns von der Vergangenheit! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: zunehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Stier – Mond Trigon Uranus – Sonne Quadrat Saturn – Portaltag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir müssen bereit sein, uns von dem Leben zu lösen, das wir geplant haben, damit wir das Leben finden, das auf uns wartet – Joseph Campbell.

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute lädt uns dazu ein, die richtigen Prioritäten zu setzen und unseren Detailfragen die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Wir sind auch dazu aufgefordert, alles zu verbessern und umzustrukturieren, um es in einem für uns besseren System neu zu ordnen. Sorgen wir jedoch bei all den Planungsarbeiten und alltäglichen Belangen immer wieder für eine gute Balance zwischen Geist und Körper.

Schicken wir den Kopfmenschen, der nun verstärkt zum Vorschein kommt, immer wieder in die Pause. Der Mond in der Jungfrau eignet sich heute dafür, alles was bisher nicht wirklich rund gelaufen ist, wieder in Ordnung zu bringen. Versuchen wir, alles in geregelte Bahnen zu bringen und alles hinter uns zu lassen, was Unruhe oder Chaos in unser Leben gebracht hat.

Alles was nicht mehr förderlich ist, sollte von uns verabschiedet werden und den klärenden Energien übergeben werden. Nehmen wir uns zudem die nötige Zeit für alles, was wir noch voranbringen wollen, denn wir besitzen die Fähigkeit, aus unserem Gefühl heraus unsere Erkenntnisse zu verarbeiten und nutzbringend anzuwenden.

.

.

Einen ganz besonderen Einfluss schenkt uns die Mondkraft heute durch die positive trigonale Verbindung von Uranus im Stier mit dem Mond in der Jungfrau. Dabei entstehen transformierende Kräfte, um eine Zukunft zu erschaffen, die wahren Sinn besitzt. Auf spiritueller Ebene kann uns diese Zeitqualität bewusst machen, welche wahren Ziele unsere Seele in sich trägt. Uranus bringt in dieser Verbindung zum Mond in der Jungfrau emotionale Kreativität, Toleranz und Dynamik mit sich. Insbesondere was Veränderungen und neue Entdeckungen angeht, sollten wir diesen Aspekt gut nutzen. Uranus hilft uns dabei, auf unsere eigene Kraft zu vertrauen und uns nicht mehr von ungeplanten Vorkommnissen aus der Bahn werfen zu lassen. Machen wir uns auf unerwartete Veränderungen gefasst!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

Gegen Mittag müssen wir uns vor Sonne und Saturn in acht nehmen, die im Quadrat zueinander stehen und Blockaden in allen Lebensbereichen auslösen können. Wir müssen dabei auch aufpassen, dass wir mit unseren Gefühlen nicht zu sehr in der Vergangenheit verhaftet zu bleiben, denn bittere Erinnerungen machen es uns unmöglich, im Hier und Jetzt Erfüllung zu erfahren.

Wir sollten uns deshalb unbedingt von unserer Vergangenheit lösen. Es hat noch nie gut getan, ständig Vergangenes aufzuwärmen und dabei den Blick für die positiven Seiten der Gegenwart zu verlieren.

Wenn es uns nicht gelingt, die Vergangenheit loszulassen, kann dies dazu führen, dass wir uns so extrem in die vergangenen Geschichten verbeißen, dass wir der Realität regelrecht misstrauen. Wir lassen uns von unseren schlechten Erfahrungen leiten und schrecken daher vor vielen Dingen zurück, wobei uns allerdings die Gründe für unsere Verschlossenheit gar nicht bewusst sind.

Lassen wir alles los, was hinter uns liegt!

Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau



.

Tierkreiszeichen Jungfrau

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

.



.

*****

.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Nutzen wir die Mondenergien, um Klarheit in so manche verfahrene Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

.

