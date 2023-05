Portaltag: Mondkraft heute 27. Mai 2023 – Mond in der Jungfrau – Halbmond

Die Portaltag-Mondkraft heute bringt mit dem Mond in der Jungfrau Klarheit in viele Lebensbereiche. Glücksplanet Jupiter schenkt Wachstum und bringt die Fülle des Lebens zurück. Nehmen wir uns vor dem Halbmond in acht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: zunehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Stier – Mond Trigon Jupiter – Halbmond in der Jungfrau – Portaltag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir bei allem, was wir heute planen, strategisch vor.

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau

Beim Mond in der Jungfrau wird Achtsamkeit gefordert, aber auch Vernunft und Verstand spielen jetzt eine Rolle, was wir durchaus positiv zur Lösung von Problemen nutzen können. Wen in seinen partnerschaftlichen und freundschaftlichen Beziehungen schwelende Konflikte belasten oder wenn sogar Trennungen im Raum stehen, dann kann die Mondkraft heute genutzt werden, um alles was auf der Seele lastet, zur Sprache zu bringen.

Der Jungfrau-Mond stimmt uns zudem analytisch und kritisch, so dass die Arbeit und die Pflichterfüllung wieder im Vordergrund stehen. Lassen wir uns nicht aus der Ruhe bringen, sondern gehen wir alle anfallenden Aufgaben heute Schritt für Schritt an.

Unser klares Denken stärkt das Wahrnehmungsvermögen, wodurch wir leichter an jede Informationen kommen, die uns die richtigen Entscheidungen ermöglichen. Es werden uns zudem Energiereserven zur Verfügung gestellt, die wir für alle geistigen Herausforderungen nutzen sollten, denn wir erkennen die Zusammenhänge und können sie auch richtig einordnen.

.

.

Glücksplanet Jupiter schüttet heute sein Füllhorn über uns aus und wirkt den störenden Halmond-Einflüssen entgegen. Jupiter weist durch diesen Aspekt auf Bereiche hin, wo wir das Beste erreichen wollen: Fülle, Freude, Leichtigkeit, Erfolg. Es geht dabei um Wachstum und Expansion, wobei es uns gelingt, anspruchsvolle und komplizierte Aufgaben zu meistern. Außerdem besitzen wir starke geistige Fähigkeiten und sind damit in der Lage, unseren Gedanken auch Taten folgen zu lassen. Wir verfügen über große Intelligenz, eine rasche Auffassungsgabe, einen scharfen Intellekt und haben eine gute Urteilskraft, so dass wir in der Lage sind, klare Entscheidungen zu fällen. Nutzen wir den positiven Einfluss von Jupiter heute auch für unsere Beziehungen, denn wir erkennen unsere Partnerschaften als sinn- und wertvoll und können diese weiter auszubauen. Öffnen wir uns den Glücksquellen!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Halbmond in der Jungfrau

Am frühen Abend (ab 17.20 Uhr) müssen wir uns vor dem störenden Halbmond in der Jungfrau in acht nehmen. Wenn wir nicht aufpassen, kann es zu Konflikten und Missverständnissen innerhalb unserer Beziehungen führen, die schnell zu einem handfesten Streit ausarten können, aber auch Probleme in der Familie sind keine Seltenheit. Für viele von uns bringt dieser störende Halbmond in der Jungfrau auch menschliche Enttäuschungen und Absagen mit sich.

Wir besitzen zudem keine Energie-Reserven mehr, so dass wir schnell überlastet sind und besonders bei Stress oder körperlichen Anstrengungen spüren wir zum teil massive gesundheitliche Störungen. Auch Schwierigkeiten im Beruf und grundsätzliche Unannehmlichkeiten mit dem anderen Geschlecht sind negative Begleiterscheinungen dieses Halbmondes, mit denen wir zu kämpfen haben könnten.

Auch wenn es sehr schwer fällt, müssen wir heute einsehen, dass nicht jede Situation planbar und kontrollierbar verläuft. Die durch den Halbmond in der Jungfrau auftretenden Hindernisse erfordern unsere volle Aufmerksamkeit und Konzentration. Nur wenn wir bedacht vorgehen, können wir die großen Krisen vermeiden!

Da es uns durch den Halbmond in Jungfrau sehr schwer fallen wird, die oft widersprüchlichen Bedürfnisse und Impulse zu befriedigen, können sich zunehmende Spannungen bemerkbar machen. Durch die negativen Einflüsse können subjektiv erlebte Kränkungen schnell in Frustration, Aggression oder auch beissende Kritik umschlagen.

Nehmen wir uns in solchen belastenden Momenten die Zeit, um uns der verschiedenen Bestrebungen und Bedürfnisse bewusst zu werden und herauszufinden, was davon trotz des kritischen Halbmondes umsetzbar ist.

Wer am Abend noch wichtige Arbeiten zu erledigen hat, sollte diese verschieben!

Mondkraft heute mit dem Halbmond in der Jungfrau



.

Tierkreiszeichen Jungfrau

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

.



Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn wir uns nicht mehr ganz sicher sind, ob wir uns noch auf dem richtigen Lebensweg befinden, sollten wir Rückschau halten. Was sind unsere Schlüsselerlebnisse? Welche Erlebnisse waren in der Kindheit besonders prägend? Schreiben wir alles auf, was uns einfällt – wir können dann eventuell einen roten Faden erkennen und so einen Hinweis für unsere zukünftige Lebensreise bekommen.

.

