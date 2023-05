Portaltag: Mondkraft heute 26. Mai 2023 – Löwe-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute schickt den Löwe-Mond in eine lange und energieraubende Mondpause zum Mond in Jungfrau. Lilith im Löwen fordert zur Selbstfindung auf und verlangt das Ablegen von Masken. Bleiben wir authentisch! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: zunehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne in Zwillinge – Mond Quadrat Uranus – Lilith im Löwen – Mondpause zum Mond in Jungfrau – Portaltag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir fühlen uns den ganzen Tag schlapp und es fehlt uns am nötigen Schwung. Gehen wir im Wald spazieren und tanken Energie!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Löwe-Mond in der Mondpause

Durch eine lange und energieraubende Mondpause, die heute um 8.39 Uhr beginnt und erst morgen früh um 5.06 Uhr endet, werden wir in allen Bereichen ausgebremst. Die extrem lange Mondpause beraubt uns aller Energie, so dass von der Dynamik und dem Vorwärtsdrang des Löwen nichts mehr zu spüren ist. Außerdem müssen wir mit vielen Belastungen und Beschränkungen rechnen, die sich auch auf unsere Gesundheit auswirken können.

Der Energiemangel, der durch die Mondpause ausgelöst wird, lässt unsere Leistungskurve auf Null sinken, so dass wir uns nicht wundern sollten, wenn wir uns den ganzen Tag müde und ausgelaugt fühlen und uns zu nichts aufraffen können. Diese Mondpause zum Mond in Jungfrau kann sehr anstrengend werden, denn wir fühlen uns allgemein schwermütig, träge und antriebslos.

Unsere Beziehungen werden von den negativen Mondenergien ebenfalls belastet. Wenn wir uns all zu sehr gehen lassen und diesen starken inneren Spannungen nachgeben, kann es für unsere Partnerschaften und Freundschaften gefährlich werden – und sogar zu endgültigen Trennungen führen. Wir sollten uns deshalb in allen Bereichen um Selbstbeherrschung bemühen!

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Treffen wir keine wichtigen Entscheidungen, denn vor allem dann werden wir zu spüren bekommen, dass die Mondpause zum Mond in Jungfrau alles ausbremst und uns Steine in den Weg legt, die uns immer wieder ins Stolpern bringen. Diese Mondpause wird auch emotional sehr aufwühlend sein und uns dazu bewegen, unser Handeln zu hinterfragen. Erst wenn der Mondzeichenwechsel morgen früh vollzogen ist, können wir wieder durchatmen und neue Kraft tanken. Versuchen wir innere Klarheit zu gewinnen und lassen wir uns trotz der langen und belastenden Mondpause nicht gänzlich vom eingeschlagenen Kurs abbringen. Allerdings gilt: Wenn der Mond Pause macht, sollten wir dies auch tun!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Löwe-Mond in der Mondpause

Vor allem Uranus im Stier wird versuchen, uns den Wind aus den Segeln zu nehmen, da seine Erneuerungskraft durch eine Quadratstellung zum Mond vollkommen ausgebremst wird und eher Unruhe auslöst. Wir müssen uns auch auf plötzliche Überraschungen und unerwarteten Begegnungen gefasst machen, die einiges von uns abverlangen werden.

Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende Veränderungen sorgen kann, die nicht immer positiver Art sein werden. Wir haben zwar tausend Pläne, von denen wir aber keinen einzigen verwirklichen können. Wir brauchen Standfestigkeit und Mut, um uns den Herausforderungen zu stellen!

Lilith im Löwen greift ebenfalls in das kosmische Geschehen ein und verleiht uns während der Mondpause ein unverhältnismäßig starkes Ego. Diese Energie von Lilith ist allerdings nicht fassbar und nicht beherrschbar und zeigt den Zyklus von Werden und Vergehen an sowie die Notwendigkeit, loslassen zu können.

Ähnlich wie beim Mond im Löwen streben wir durch die Löwe-Lilith nach Anerkennung und Bewunderung von außen. Bleibt diese Bestätigung aus, sind Selbstzweifel und Blockaden der Kreativität das Resultat. In unseren Beziehungen werden durch Lilith heute auch die Schattenseiten verstärkt in den Vordergrund treten, denen wir uns allerdings annehmen müssen, um unsere Beziehungen wieder auf ein sicheres Fundament stellen zu können.

Wir werden von Lilith im Löwen aber auch dazu aufgefordert, unsere eigene Identität zu finden, wobei es jedoch nötig ist, unabhängig von der Anerkennung und Aufmerksamkeit durch andere aufzutreten und nicht alles zu tun, nur um zu gefallen oder aufzufallen und wahrgenommen zu werden. Setzen wir uns für das ein, was uns leidenschaftlich begeistert und uns wahre Lebensenergie und Lebensfreude schenkt.

Bleiben wir authentisch und legen unsere Masken ab!

Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

.



Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Was die wenigsten wissen: Gold ist eines der frühesten bekannten Heilmittel. Für Paracelsus war Gold das höchste Heilmittel und Hildegard von Bingen verwies ebenfalls auf die Heilkraft des Goldes.

Die Kolloide im Gold inaktivieren Bakterien, desinfizieren Wunden und Entzündungen, unterstützen oder ersetzen Antibiotika, sie beruhigen das Nervensystem und unsere Psyche, verbessern die Gehirnleistung, fördern das Immunsystem und können den Körper entgiften.

Kolloidales Gold >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Der Vagusnerv steuert nahezu alle Organe im Körper. Über ihn laufen die Signale vom Gehirn zu allen wichtigen Organen und Muskeln und auch wieder zurück zum Gehirn. Somit steuert und beeinflusst er eine große Bandbreite an Körperfunktionen. Der Vagusnerv ist der Schlüsselnerv für die Balance von Körper, Geist und Seele, so dass viele körperliche und seelische Beschwerden beseitigt werden können.

So aktivierst du deinen Vagusnerv >>>.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

In belastenden und stressigen Zeiten sollten wir uns immer wieder Zeit zur Entspannung nehmen. Gehen wir in die Natur, schließen wir dabei die Augen und lauschen wir bewusst auf alles, was wir hören. Die Klänge der Natur sind Balsam für die Ohren und verwandeln innere Unruhe nachhaltig in innere Balance.

.

Oft sind wir frustriert über uns selbst, über unsere fehlende Motivation, unsere mangelhaften Anstrengungen und Ergebnisse. Wenn wir jedoch Miracle Morning praktizieren, werden wir endlich unser volles Potenzial ausschöpfen können – und zwar in allen Lebensbereichen.

Miracle Morning >>>