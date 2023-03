PORTALTAG: Mondkraft heute 25. März 2023 – Mars im Krebs – Mondpause

Die Portaltag-Mondkraft heute lässt mit Mars im Krebs das innere Feuer brennen. Die Mondpause zum Mond in Zwillinge stellt uns vor Herausforderungen. Finden wir das richtige Gleichgewicht zwischen Emotionen und Tatkraft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Stier zum Mond in Zwillinge – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Widder – Mond Sextil Pluto – Portaltag – Mars im Krebs – Mondpause zum Mond in Zwillinge.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Versuchen wir bewusst zu handeln und lassen möglichst keine Instabilität aufkommen!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mars im Krebs

Mit Mars im Stier, der heute um 12.35 Uhr die unruhigen Zwillinge verlässt und bis zum 20. Mai 2023 in den Krebs wechselt, beginnt eine viel gefühlvollere und intensivere Zeit. Es fällt uns nun viel leichter, aus dem Herzen heraus zu handeln, wir kommen mehr aus uns heraus und können die eigenen Gefühle besser zulassen und zeigen. Der Wunsch nach Geborgenheit macht sich breit und wir verbringen jetzt besonders gern Zeit mit den Menschen, die wir lieben.

Alte Freundschaften oder Beziehungen können wieder aufleben, denn man erinnert sich nostalgisch an die alten Zeiten und spürt wieder eine Verbindung zueinander. Die starken Mars-Energien und der feinfühlige Krebs stehen jedoch auch in einem spannungsreichen Kontrast, was manchmal zu Überreaktionen führt und uns angriffslustig stimmt. Neben all der Harmonie kann es daher schnell zu erhitzten Gemütern und Streitigkeiten kommen.

.

.

Gefühle spielen bei der Motivation zum Einsatz eine große Rolle. Der Krafteinsatz wird allerdings je nach Stimmungslage nicht immer mit gleicher Überzeugung verfolgt. Daher werden Ziele oft erst über Umwege erreicht, was zu aufgewühlten Emotionen führen kann. Doch in der Regel steckt mehr in uns, als wir selbst glauben. Mars im Krebs fordert uns aber auch dazu auf, dass wir uns höflich und zuvorkommend benehmen. An die guten Manieren sollten wir jetzt ebenfalls denken und versuchen, nicht zu gefühlvoll zu handeln. Wenn wir uns daran halten, wird es harmonische Begegnungen geben, die von Konflikten verschont bleiben. Lassen wir unser inneres Feuer brennen!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute in der Mondpause zum Mond in Zwillinge

Durch ein Mond-Pluto-Sextil wird unsere Gefühlswelt vor der Mondpause zum Mond in Zwillinge, die um 18.20 Uhr beginnt, positiv beeinflusst. Diese Konstellation verleiht uns zudem große Widerstandsfähigkeit, starkes Selbstvertrauen, positive Energie, durchschlagenden Willen, großen Ehrgeiz, Durchsetzungskraft und Mut. Somit können wir alle bestehenden Schwierigkeiten und Hindernisse mit dem nötigen Ehrgeiz überwinden.

Bis zum Mondwechsel können wir auch die Stiermond-Energien nutzen, um uns noch einmal ganz dem Genuss und der Liebe zu widmen. Wir werden durch die Mondpause zum Zwillinge-Mond allerdings einigen Prüfungen und Belastungen ausgesetzt sein, denn alles läuft dann nicht so, wie wir es uns wünschen würden. Doch gerade dadurch können wir erkennen, was wir eigentlich zu leisten imstande sind.

Beweisen wir Stehvermögen, denn dann können Hindernisse schneller überwunden werden!

.

.

Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge nach der Mondpause



.

Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

.



Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Man muss nicht immer diplomatisch sein, sondern kann seinem Frust und Ärger auch mal freien Lauf lassen. Dies wirkt befreiend und kann Veränderungen mit sich bringen, die durchaus positiv sein können. Alles, was uns länger als drei Tage beschäftigt, sollte angesprochen werden, aber nicht vergessen: Der Ton macht die Musik!

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählen, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Umtopfen steht heute unter einem guten Stern, da die Pflanzen sehr schnell wieder anwurzeln.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute am Portaltag einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

