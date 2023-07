Portaltag: Mondkraft heute 25. Juli 2023 – liebevoller Waage-Mond – Mondpause

Die Mondkraft heute am Portaltag harmonisiert mit dem Waage-Mond vor der Mondpause durch Zeichenherrscherin Venus alle zwischenmenschlichen Beziehungen. Merkur schenkt positive Energien, die es zu nutzen gilt. Lassen wir uns von den Liebessternen leiten! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 18.57 Uhr im Sternzeichen Waage – Mondphase: zunehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Löwen – Mond Sextil Venus – Mond Trigon Merkur – Mondpause zum Mond im Skorpion – Portaltag.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns von den Harmoniekräften leiten!

Portaltag-Mondkraft heute mit Mondkalender – Waage-Mond und Zeichenherrscherin Venus

Bevor der Waage-Mond um 17.06 Uhr in die Mondpause zum Mond im Skorpion geht, nimmt Liebesplanet Venus als Herrscherplanet der Waage am heutigen Portaltag das Zepter in die Hand. Besonders wenn es um eine neue Liebe geht, sollten wir die Augen offen halten, da die Liebesenergie der Venus das Singledasein beenden kann. Aber auch bestehende Partnerschaften erhalten einen neuen Liebesschub und werden wieder besser funktionieren.

Wir haben die besten Voraussetzungen für einen Neubeginn, wenn es um unsere Beziehungen geht, denn nun wollen wir in der Liebe Nägel mit Köpfen manchen. Getrieben von Leidenschaft sind wir also bereit, neues auszuprobieren. Da spürbar Liebe in der Luft liegt, gestalten sich unsere Beziehungen meist erfüllend und belebend.

