PORTALTAG: Mondkraft heute 22. März 2022 – Mondpause zum Mond in Schütze

Die Mondkraft heute am Portaltag führt während der Mondpause zum Mond in Schütze auf den Weg zur Seelentiefe. Positive Einflüsse gestalten an diesem Wendepunkt einen harmonischen Mondwechsel – Lassen wir uns auf einer Welle von Zuversicht und Hoffnung treiben! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 19.57 Uhr im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond in Skorpion zum Mond in Schütze – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter – Wendepunkt – Portaltag – Mondpause.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nehmen wir uns bis zum Mondwechsel nichts vor und verbringen die Zeit der Mondpause in völliger Ruhe – der Mond in Schütze bringt die Energie zurück!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute in der Mondpause zum Mond in Schütze

Die Mondkraft heute führt uns durch den Einfluss des Portaltages in die Tiefen unserer Seele, so dass sich unsere Gefühlslage wieder beruhigt, die bei vielen von uns durch den tiefgründigen Skorpion-Mond etwas aus der Bahn geraten ist. Die Negativität, die eventuell spürbar war, wandelt sich in ausgeglichene und positive Energie um, so dass wir besser durch die Mondpause zum Mond in Schütze geführt werden, die am späten Nachmittag beginnt, jedoch bereits von Mittag weg durch einen deutlichen Energiemangel und Müdigkeit zu spüren sein wird.

Nutzen wir die Tiefgründigkeit, die der Portaltag noch einmal durch den Mond in Skorpion vor der Mondpause hervorruft, damit wir wieder mit uns ins Reine kommen können. Wer durch die vergangenen Mondeinflüsse in Konflikte verwickelt wurde oder diese auch selbst verursacht hat, kann durch die Portaltag-Mondkraft heute, trotz der energielosen Mondpause zum Schütze-Mond, alles wieder gerade biegen.

.

.

Bei der Mondkraft heute am Portaltag befindet sich der Mond zudem in enger Verbindung zu Lilith. Lilith ist die weibliche Kraft der Seele, eine Energie, die normalerweise schwer greifbar und nicht beherrschbar ist. Durch den Portaltag wird diese schwer erfassbare weibliche Urkraft jedoch befreit und darf gelebt werden.

Lilith wird uns aber auch offenbaren, wo unsere tiefsten Seelenwunden sitzen. Licht ins Dunkel unserer Seelen können Neuanfänge bringen, aber auch Kritik von Aussen kann auf diese Seelenwunden aufmerksam machen.

Tauchen wir bei der Mondkraft heute am Portaltag ein in die tiefgründigen Energien – Finden wir zu unserem wahren Selbst zurück!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute – Mond in Schütze nach der Mondpause

Nach der Mondpause können wir uns durch den dynamischen Mond in Schütze ganz auf unsere Ziele fokussieren, die wir erreichen wollen. Es gelingt uns aber auch durch den Portaltag-Einfluss, alte Ängste los zulassen und zugleich unsere innere Stärke zu aktivieren, so dass wir voller Energie alles in Angriff nehmen können, was zu einem erfolgreichen Ende geführt werden soll. Wir genießen es zudem ganz besonders, unseren Geist schweifen zu lassen oder in tiefschürfenden, gehaltvollen Gesprächen über den Sinn des Lebens zu diskutieren.

Besonders jedoch zeichnen wir uns durch unsere Wahrheitsliebe aus. Auf die Barrikaden gehen wir nur dann, wenn wir das Gefühl haben, unsere Freiheit und Unabhängigkeit wird eingeschränkt, da wir es nicht ertragen können, eingeengt oder in starre Alltagsroutinen gepresst zu werden!

Jupiter, der Herrscherplanet des Schützen, lässt seine Wachstumskräfte bei der Portaltag-Mondkraft heute nach der Mondpause besonders intensiv spüren, denn egal welche Entscheidungen wir treffen oder welche Veränderungen wir anstreben, er wird uns Vertrauen und Glück mit auf den Weg geben.

Zuversicht und Optimismus herrschen vor, so dass wir durch den dynamischen Schütze-Mond vieles anpacken können – Treffen wir längst fällige Entscheidungen für eine hoffnungsvolle Zukunft!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze



.

Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

.

***** .

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Hochwertige Nahrung enthält geordnete Informationen, die unser Zellwachstum positiv steuern können, und interagiert mit unserer DNA in einer Weise, die sich wertvoll auf unsere Gesundheit auswirkt.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Melatonin wirkt an den wichtigsten Schaltstellen unseres Körpers: in den Zellen, im Hormonsystem, im Nervensystem, im Immunsystem, im Verdauungstrakt, im Gehirn und im Herz-Kreislauf-System.

Die renommierte Gesundheitsexpertin Brigitte Hamann erläutert in gut verständlicher Weise, was Melatonin in unserem Körper bewirkt, wo es uns unterstützt und wo es sogar unentbehrlich ist.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Das ist ein guter Tag für alle Vorhaben, die ein wenig Mut erfordern. Eine Redensart besagt: „Wer etwas wirklich will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Ausreden.“ In diesem Sinne ist es nun an der Zeit, sich einen Ruck zu geben und direkt auf sein Ziel los zu gehen.

.

Wer Klarheit über den Sinn und Zweck seiner Existenz hat, ist wirklich am Leben und schwingt in Harmonie mit dem Kosmos. Bestseller-Autorin Lumira bringt uns in diesem Live-Vortrag auf den Weg der Selbsterkenntnis. Sie hilft uns, unser einzigartiges Talent zu finden, unsere Ziele richtig zu formulieren und Visionen aus der Zukunft zu empfangen.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut:

Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen.

Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen – Vergessen wir dabei auch die Pflanzen nicht, die sich noch im Winterquartier befinden.

Fitness – Achten wir beim Sport besonders auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren.

Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden.

Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen.

Tages-Tipp – Heute können wir loslassen und so auch unsere innere Balance wiederfinden. Und dann: Auf zu neuen Ufern!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert.

Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden.

Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten und verschieben wir anstrengende körperliche Arbeiten.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Portaltag-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.