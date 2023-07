Portaltag: Mondkraft heute 20. Juli 2023 – Löwe-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute am Portaltag führt mit dem Löwe-Mond in die Mondpause zum Mond in Jungfrau. Die Verbindung von Sonne und Neptun fordert zu mehr Einfühlungsvermögen auf. Liebesplanet Venus begünstigt alle Beziehungen. Zeigen wir Feingefühl und Verständnis! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 19.14 Uhr im Sternzeichen Löwe – Mondphase: zunehmender Mond im Löwen zum Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Krebs/Merkur im Löwen – Sonne Trigon Neptun – Mond Konjunktion Venus – Mondpause – Portaltag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wer selber besser werden will, sollte damit aufhören, über andere zu schimpfen!

Portaltag-Mondkraft heute mit Mondkalender – Löwe-Mond in der Mondpause

Bevor der Löwe-Mond in die Mondpause geht, beeinflusst uns ein Trigon, dass die kraftspendende Sonne und der feinfühlige Neptun miteinander bilden. Dieser harmonische Aspekt macht es uns leichter, spirituell in die Tiefe zu gehen. Wir verspüren aber auch ein starkes Bedürfnis, uns der Belange unserer Mitmenschen in einer sehr mitfühlenden Weise anzunehmen.

Wir haben durch die Sonne-Neptun-Verbindung die Chance, etwas Gutes für einen Mitmenschen zu tun. Diese Konstellation hält die Ego-Kräfte unter Kontrolle, und im Laufe dieses Tages sollten wir genug Gelegenheiten bekommen, unser Karma positiv aufzustocken. Wir werden zudem offen für das wahre Wesen und die Ausstrahlung der uns umgebenden Dinge.

Dieser Aspekt stellt außerdem die seelische Ausgeglichenheit her, denn zwischen Seele und Geist, sowie Wille und Gefühl herrscht vollkommene Harmonie. Daher schenkt die Verbindung von Sonne und Neptun inneres Gleichgewicht und einen sehr gefestigten Charakter. Es wirken aber auch starke Kräfte, damit wir uns von Rückschlägen im Leben relativ schnell erholen können.

.

.