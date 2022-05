PORTALTAG: Mondkraft heute 19. Mai 2022 – Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute am Portaltag lässt mit dem Mond im Steinbock und Herrscherplanet Saturn starke kosmische Schwingungen spüren. Sonne und Pluto schenken enorme Erneuerungskräfte. Bringen wir Ordnung in unser Lebenschaos! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: Mond im Steinbock- aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn – Sonne Trigon Pluto – Portaltag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Unser Pflichtbewusstsein und Arbeitsgeist sind nicht zu bremsen – Wagen wir uns an umfangreiche Aufgaben heran!

.

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mond im Steinbock

Das Bedürfnis nach Klarheit, Ordnung und Kontrolle steht mit dem Mond im Steinbock nun wieder an erster Stelle. Nutzen wir die Mondkraft heute am Portaltag vor allem dazu, um uns allem zu widmen, was wir als wichtig und essenziell erleben. Dabei sollten wir aber sachlich, achtsam und fokussiert vorgehen, wenn wir etwas erreichen wollen. Man kann sich bildlich vorstellen, dass wir eine Art inneres Ordnungssystem haben mit vielen Schubladen und Fächern. Was von Außen an uns herankommt, sollte deshalb sorgfältig analysiert, auf Verwendbarkeit und Nutzen untersucht und in unser System eingeordnet werden.

Der Mond im Steinbock sorgt zudem dafür, dass wir unsere Ideen praktisch und gewinnbringend umsetzen können. Voraussetzung ist jedoch, dass wir uns darum auch ernsthaft bemühen. Das dürfte uns aber gar nicht schwer fallen, denn die Steinbock-Energien schenken uns den nötigen Ehrgeiz und spornen uns an, für ein gestecktes Ziel auch hart zu arbeiten.

Saturn als Zeichenherrscher des Steinbocks schenkt uns bei allem was wir vorhaben Geduld, Disziplin und Beharrlichkeit, damit wir auch die großen Ziele im Leben erreichen können, die wir bereits seit längerem ins Auge gefasst haben. Setzen wir alle Pläne in die Tat um, aber bedenken wir, dass es auch einige Zeit dauern kann, bis wir die Früchte unserer Bemühungen ernten werden.

.

.

Saturn erwartet aber auch von uns, die Konsequenzen unserer Entscheidungen zu tragen und fördert dadurch unsere Selbstverantwortlichkeit. Er befähigt uns dazu, Grenzen setzen zu können und fordert die Auseinandersetzung mit der Realität, um sich der eigenen Grenzen bewusst zu werden. Das bedeutet zunächst Verzicht, Arbeit und Selbstdisziplin.

Wem es jedoch gelingt, Ruhe zu bewahren und innere Klarheit zu gewinnen, kann trotz des nach Entscheidungen strebenden Zeichenherrschers Saturn, einen wichtigen Schritt nach vorne machen.

Nutzen wir die Portaltag-Mondkraft, um stabile Ziele zu setzen!

.



.

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond in Steinbock

Die starken kosmischen Schwingungen, die durch den Portaltag ausgelöst werden, erhalten von dem Trigon, das die lebensspendende Sonne und Machtplanet Pluto zusammen bilden, einen zusätzlichen Energieschub. Bei diesem Aspekt trifft die Willens-und Schöpferkraft der Sonne auf die enormen Widerstands- und Regenerationskräfte von Pluto. Diese Verbindung schenkt uns unbändige Lebens- und Tatkraft, stärkt unser Selbstbewusstsein und die Durchsetzungskraft, so dass wir vieles erledigen können, wozu uns sonst die nötige Energie fehlt.

Mit diesem Trigon sind wir außerordentlich konzentriert und temperamentvoll und haben stets den Durchblick, denn wir erkennen den Kern einer Gegebenheit und wissen, wie wir unsere Kräfte gezielt zum Einsatz bringen. Wir besitzen die Fähigkeit zur Erneuerung, Optimierung und kompletten Transformation in verschiedenen Lebensbereichen.

Wir finden aber auch geistige Versenkung, indem wir meditieren, was der Portaltag mit seinen Schwingungen fördert. Oftmals wecken diese Aspekte ein Interesse an Yoga, Heilkunst, Okkultismus und Magie. Allgemein sind wir sehr intuitiv veranlagt und verfügen womöglich sogar über übersinnliche Fähigkeiten. Die starken und positiven Sonne-Pluto-Kräfte versprechen nicht zuletzt starke Regenerationskräfte im Krankheitsfall.

Mobilisieren wir unsere Kraftreserven, um einen wichtigen Schritt nach Vorne zu machen!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond in Steinbock



.

Tierkreiszeichen Steinbock

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

.



.

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Magnesium-Öl kann unser Leben verändern, denn das Schlüsselmineral ist an fast allen Vorgängen im Körper beteiligt, egal ob wir mehr Kraft, Energie, Vitalität oder gute Laune haben wollen, ob wir an bestimmten Symptomen oder Erkrankungen leiden oder uns verjüngen und pflegen möchten. Zudem kann man mit Magnesium-Öl auch sein Immunsystem stärken!

Überall im menschlichen Körper wird Magnesium gebraucht, und ein Mangel hat auch überall im Körper gravierende Konsequenzen, die sich verstärken, je länger das Defizit anhält!

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Das Lebensfreude-Kartenset gibt wertvolle Denkanstöße und hilfreiche Impulse, mit denen wir unsere Sorgen und Belastungen überwinden sowie Körper, Geist und Seele stärken können. Die einfachen Übungen helfen uns, eine neue Selbstwirksamkeit zu trainieren und diese aktiv in unser Leben zu integrieren. So können wir uns auf die positiven Erfahrungen im Leben freuen, die Herausforderungen meistern und die Krisen überstehen.

Gib jedem Tag die Chance, der schönste in deinem Leben zu sein!

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Es findet sich eigentlich immer für alles eine Lösung – wenn man sich nicht selbst ständig unter Druck setzt. Manchmal kommt die helfende Idee einfach im Alltag angeflogen, wir müssen nur auf die Zeichen achten. Bringen wir dazu Körper und Seele in ein harmonisches Gleichgewicht!

.

Schon seit Tausenden von Jahren werden Zeichen für Heilzwecke eingesetzt. Mit einfachen Hilfsmitteln, wie einem Glas Wasser, Papier und Stift, können wir unser Energiesystem wieder in Harmonie bringen. Beschwerden, Erkrankungen und Einschränkungen können wir so selbst lindern bzw. heilen und sogar unsere Haustiere mit dieser sanften Heilmethode kurieren.

.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock besonders gut:

Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden.

Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Verwenden wir jedoch wenig bis gar kein Salz und wenn, dann nur Meer- oder Kräutersalz.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Schädlingsbekämpfung, Unkrautjäten und die Aussaat von Wurzelgemüse sind jetzt sehr zu empfehlen.

Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte an Steinbock-Tagen auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen.

Schönheit/Wellness – Die Entfernung von Körperhaaren ist bei dieser Mondstellung weniger schmerzhaft. Auch für die Haut- und Nagelpflege ist diese Mondphase perfekt geeignet.

Haushalt – Beim Putzen erhalten wir die volle Mond-Unterstützung und können alles auf Vordermann bringen.

Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf!

.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden:

Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten.

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann.

Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Portaltag-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

