PORTALTAG: Mondkraft heute 17. März 2023 – Mondpause zum Mond im Wassermann

Mit dem Mond im Wassermann kommt nach der Mondpause wieder die Leichtigkeit zurück und voller Lebensenergie möchten wir durch den Tag tanzen. Spaß und Lebensfreude durchziehen die nächsten beiden Tage, aber auch ein verstärkter Drang nach Freiheit, Ungebundenheit und Gerechtigkeit wird verstärkt spürbar. Wir haben zudem einen starken Bezug zur Spiritualität und empfinden allem Lebenden gegenüber eine große Verbundenheit.

Der Wassermann-Mond löst Zufriedenheit in uns aus und wir sind ganz bei uns selbst. Die Hoffnung auf ein neues Leben und dass nichts von dem, was bisher geschah vergebens war, erweckt in uns das Vertrauen, dass sich alles zum Guten fügen wird. Unter dem Einfluss des Wassermann-Mondes wird unsere Intuition gestärkt, so dass wir in allen Bereichen auf unser Bauchgefühl hören sollten.

Was wir intuitiv spüren, führt oft zu den besten Entscheidungen.