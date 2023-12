Portaltag-Mondkraft heute 17. Dezember 2023 – Wassermann-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute am Portaltag bremst mit dem Wassermann-Mond in der Mondpause alles aus und bringt angespannte kosmische Einflüsse mit sich. Herrscherplanet Uranus hält einige unerwartete Überraschungen bereit. Zeigen wir Fingerspitzengefühl! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 21.00 Uhr im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus im Stier – Mond Quadrat Uranus – Sonne Quadrat Neptun – Mondpause zum Mond in Fische – Portaltag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Konzentrieren wir uns heute auf das Wesentliche, auf unsere Essenz. Wenn wir uns jetzt energisch für eine Sache einsetzen, dann jedoch nie, ohne anderen das gleiche Recht zuzugestehen.

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Wassermann-Mond in der Mondpause

Die Portaltag-Mondkraft heute mit dem Wassermann-Mond in der Mondpause, die bereits um 13.00 Uhr beginnt, bringt schwierige Konstellationen mit sich, die für Probleme und Missverständnisse in allen Bereichen sorgen können. Auch in Liebesdingen sowie im Familienleben werden wir heute mit unerwarteten Schwierigkeiten konfrontiert, so dass wir alles andere als einen harmonischen 3. Advent erleben werden.

Wir wollen jedoch durch die Wassermann-Energie immer Gutes tun, so dass es uns ein Anliegen ist, dass wir nicht zu sehr in Konflikte verwickelt werden – was wir dazu beitragen können, dass Situationen nicht eskalieren, sollten wir ohne Zögern auch tun!

Wir können allerdings, wenn wir uns schon mit gewissen Widrigkeiten abfinden müssen, auch gravierende Veränderungen in unserem Leben zulassen und uns zudem von allem befreien, was nicht mehr stimmig ist und auch nicht mehr zu uns passt. Das kann sowohl berufliche Belange, alte Verletzungen und sogar unsere Beziehungen betreffen.

.

.

Durch Wassermann-Zeichenherrscher Uranus sind wir zwar ausgesprochen phantasievoll und verfügen meist über ein besonderes Talent, allerdings steht uns das Gefühl im Weg, dass wir durch den Wassermann-Einfluss ständig etwas Außergewöhnliches erleben wollen. Wir neigen außerdem zu Gefühlsschwankungen, die aus heiterem Himmel kommen und die für uns selbst manchmal unverständlich sind.

Da wir dauerhaft nach Spannung verlangen, ist es nicht verwunderlich, dass wir mit plötzlichen Veränderungen konfrontiert werden, die von außen kommen. Auch freundschaftliche Verbindungen können uns durch den negativ behafteten Uranus-Einfluss, der heute im Quadrat zum Mond im Wassermann steht, in gefühlsmäßige Aufruhr versetzen.

Gehen wir nicht zu ungestüm vor, wenn wir Veränderungen anstreben!

.

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann in der Mondpause

In Acht nehmen müssen wir uns vor der Quadratstellung von Sonne und Neptun, die durch ihre gegensätzlichen Energien für Täuschung und Selbsttäuschung sorgen können. Bei diesem negativen Sonne-Neptun-Aspekt haben wir oft tausend Pläne im Kopf, von denen sich aber kein einziger verwirklichen lässt. Es besteht auch eine Neigung zu Unwahrheiten, so dass wir uns oft blenden lassen und die Realität aus den Augen verlieren.

Bei diesem Spannungsaspekt treten die schwierigen Eigenschaften Neptuns in den Vordergrund, der die Vitalkräfte der Sonne schwächt. Da die eigene Identität von äußeren Eindrücken überschwemmt werden kann, fällt die Abgrenzung zwischen dem Ich und dem Du schwerer. Es besteht hier die Gefahr eines übertriebenen Idealismus.

Neptun kann im Spannungsaspekt auflösend, täuschend oder verunsichernd wirken. Er weckt die Sehnsucht nach einer idealen Welt, die leicht in eine unrealistische Traumwelt führen kann. Die Gefahr dabei ist, dass wir dazu neigen könnten, uns unsere eigene heile Welt erschaffen zu wollen.

Behalten wir an diesem Portaltag die Wahrheit im Blick!

.

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann



.

Tierkreiszeichen Wassermann

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.