Portaltag-Mondkraft heute 14. August 2022 – Fische-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute am Portaltag führt mit einer eher gedämpften Stimmung in die Mondpause zum Mond im Widder. Der Fische-Mond in der Mondpause erhöht das Energieniveau und schenkt neue Kräfte. Mobilisieren wir alle Energiereserven! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 22.44 Uhr im Sternzeichen Fische – Mondphase: abnehmender Mond in Fische zum Mond in Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun in Fische – Sonne Opposition Saturn – Mars Trigon Pluto.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Was gestern noch die Formal für den Erfolg war, kann schon morgen das Rezept für die Niederlage sein! (Arnold Glasgow)

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Fische-Mond zum Mond im Widder

Mit der geballten Kraft von Mars und Pluto, die sich zu einem harmonischen Trigon verbinden, können wir der kräftezehrenden Mondpause zum Mond im Widder, die am späten Nachmittag beginnt und erst um 22.44 Uhr endet, gelassen entgegensehen. Bereits während der Mondpause wächst die Bereitschaft, in allen Bereichen, die wir bis jetzt noch vor uns hergeschoben haben, aktiv zu werden und nach Wegen zu suchen, die uns befähigen, ein angestrebtes Ziel zu erreichen. Der Portaltag animiert uns dazu, die eigenen Ziele zu bestimmen, alte Ängste loszulassen und die innere Stärke zu aktivieren.

Durch das Mars Pluto Trigon geht ein furchtloses Umsetzen gesteckter Ziele einher. Wir sind mit diesem Trigon fähig, unsere Vorhaben vernunft- und verstandesbewusst in die Tat umzusetzen. Selbst bei Widerständen geben wir kaum auf und weichen keineswegs zurück, denn wir stehen mutig für unsere Handlungen und Ziele ein. Dabei lassen wir uns auch von Einschüchterungen oder Risiken nicht abschrecken. Wir scheinen vor nichts und niemandem Angst zu haben. Damit einhergehend ist auch eine hohe Regenerationsfähigkeit, die uns nahezu unverwüstlich macht.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Nutzen wir die klärende Mondkraft heute um unserer Spontanität mehr Raum zu geben. Lassen wir uns von eventuell vorhandenen Zukunftsängsten nicht mehr entmutigen, sondern vertrauen wir auf die positiven Mondenergien, die uns zu einer Neuausrichtung inspirieren, wenn wir unsere Ängste loslassen können.

Gehen wir gedanklich in die Tiefe und blicken wir auf alles, was uns im Innersten belastet und befreit werden muss. Nicht alles, was wir dort vorfinden wird uns gefallen. Doch es ist wichtig sich den Dingen zu stellen, denn dann fällt es uns leichter, uns authentisch einzubringen und die eigene Kraft frei zu entfalten.

Beschreiten wir mutig und voller Zuversicht neue Wege!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Fische-Mond in der Mondpause

Bevor uns die kraftvollen Energien von Mars und Pluto durch die Mondpause leiten, müssen wir uns jedoch vor der Sonne und Saturn in acht nehmen, die in Opposition zueinander stehen und eine eher gedrückte Grundstimmung auslösen. Die Sonne konzentriert sich auf den schöpferischen Ausdruck und die persönliche Verwirklichung. Ebenso gibt sie uns Auskunft über unser Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Saturn hingegen achtet insbesondere auf diszipliniertes und verantwortungsbewusstes Verhalten, was oft mit Hindernissen oder Begrenzungen verbunden ist

Durch diese schwermütige Opposition sind wir sehr ernst, zurückhaltend und wirken auf andere etwas unterkühlt. Nach außen hin werden wir daher von unserer Umgebung missverstanden und es kommt vor allem in Liebesbeziehungen und Freundschaften zu massiven Verständnisproblemen.

Generell erscheinen wir durch den Sonne-Saturn-Einfluss ziemlich unsicher, denn wir trauen uns selbst nur wenig zu. Es scheint so, als müssten wir viel harte Arbeit leisten und einige Enttäuschungen durchleben, die uns an unserer persönlichen Entfaltung hindern, bis wir dann unsere Vorhaben endlich verwirklichen können.

Lassen wir den Kopf nicht hängen – Blicken wir positiv in die Zukunft!

.

Lysin gehört zu den essentiellen Aminosäuren und spielt in der Wundheilung eine wichtige Rolle, weil sie am Aufbau des Kollagens beteiligt ist und die Zellteilung anregt. Es spielt auch eine gravierende Rolle in Schwangerschaft und Stillzeit!

Bei einem Lysin-Mangel – egal in welchem Alter – kann es zu einer verringerten Enzymaktivität, Wachstumsstörungen und einem geschwächten Immunsystem kommen.

L-Lysin aus pflanzlicher Fermentation >>>.

..

Mondkraft heute mit dem Mond in Fische



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Seit alters her wird aus Zedernüssen ein kostbares Öl hergestellt. Sehr empfehlenswert ist es für alle, die unter ungünstigen klimatischen und ökologischen Bedingungen leben, beziehungsweise, starken Energiefeldern ausgesetzt sind, aber auch bei starker psychischer und emotionaler Anspannung.

Bio-Zedernuss-Öl – kalt gepresst >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Wir können paranormale Fähigkeiten wie Gedankenübertragung, Hellsichtigkeit oder Telekinese nicht nur aktivieren, sondern gezielt zu unseren Gunsten einsetzen. Gewusst wie, wir sogar den Verlauf von Krankheiten positiv steuern. Mit dem bewussten Einsatz von Meditation, Gebeten und Herzsignalen können wir unser Leben transformieren – und mit telepathischer Kraft unsere Gedanken heilen.

Nutze die Welt-Kraft in dir! >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Manchmal ist das Leben verzwickt, schmerzhaft oder unangenehm. Es ist jedoch nicht gesund, die negativen Gefühle zu unterdrücken. Versuchen wir lieber, mit den richtigen Worten, klarzumachen, was falsch läuft, und befreien uns so von der schweren Last.

.

Unbewusste Sabotageprogramme, die wir meist selbst nicht erkennen können, gehören zu den effektivsten Verhinderern von Glück, Erfolg, Gesundheit und einem selbst bestimmten Leben.

Befreie dich von Fremd- und Selbstsabotage >>>.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut:

Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen.

Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen!

Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen.

Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

Wir sind alle sauer! Natürlich Entgiften >>>

Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer!

Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe.

.

Der Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Nach einer Impfung können zudem die Nebenwirkungen abgemildert werden.

Löwenzahn-Extrakt >>>.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet!

Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.