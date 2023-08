Portaltag: Mondkraft heute 10. August 2023 – wankelmütiger Mond in den Zwillingen

Die Mondkraft heute am Portaltag lässt mit dem Mond in den Zwillingen durch die luftig-leichten Energien vieles einfacher erscheinen. Negative Planeteneinflüsse zeigen die 2 Gesichter des Zwillinge-Mondes. Lassen wir uns von der Leichtigkeit des Seins anstecken! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in Zwillinge – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Löwen – Mond Quadrat Saturn – Mond Quadrat Merkur – Portaltag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns nicht von zu vielen Ideen begeistern, da wir sie schon bald wieder fallen lassen werden.

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen

Die Mondkraft heute am Portaltag führt uns durch den Mond in den Zwillingen in die Leichtigkeit des Seins, wobei wir die Offenheit und Neugier, die von den Zwillinge-Energien ausgelöst werden nutzen können, um bereits gewonnene Erkenntnisse nahezu spielerisch umzusetzen. Wir sind zudem aufgefordert, alles was uns begegnet mit offenen Armen zu empfangen. Lassen wir den Veränderungen ihren Raum und geben wir dem Drang nach, neue Erfahrungen zu sammeln.

Die Mondkraft heute kann uns mit dem luftig-leichten Mond in den Zwillingen auch dabei helfen, unsere inneren Blockaden zum bröckeln zu bringen. Blicken wir an diesem Portaltag tief in unser Inneres und nutzen wir die Mondenergie, um auf unser altbewährtes Wissen zurückzugreifen. Viele lang verdrängte Erinnerungen oder auch Begebenheiten stoßen uns mit der Nase auf all jenes, was wir bereits viel zu lange vor uns her geschoben haben.

.

.