Pigmentflecken im Gesicht: Diese 3 Mittel helfen garantiert!

Pigmentflecken gibt es in vielen verschiedenen Arten.

Nicht nur die feinen Sommersprossen, auch Altersflecken oder das Chloasma während einer Schwangerschaft zählen zu den sogenannten Hyperpigmentierungen.

Je nachdem wie stark ausgeprägt sie sind, werden die meist harmlosen Verfärbungen von den Betroffenen häufig als störend empfunden – besonders dann, wenn sie sich im Gesicht oder anderen auffälligen Stellen bilden.

Wir klären in diesem Artikel, woran man Pigmentflecken erkennt und wie sie entstehen.

Außerdem stellen wir 3 wirksame Mittel vor, mit denen sie sich behandeln lassen und thematisieren die Vorbeugung!

.

.

Woran erkennt man Pigmentflecken?

Pigmentflecken zeigen einige Charakteristika auf, anhand derer sie sich beispielsweise von Leberflecken, Muttermalen oder auch Hautkrebs unterscheiden lassen.

Zu den typischen Merkmalen von Pigmentstörungen zählen:

hell- bis dunkelbraune, ockerfarbene oder rötliche Färbung (je nach Hauttyp)

scharf abgegrenzte Form, meist nur einige Millimeter groß

betroffene Hautareale sind vor allem die Sonnenterrassen (Gesicht, Dekolleté, Hände oder Arme)

Pigmentflecken lassen sich nicht ertasten

In den Wintermonaten sind Alters- oder Pigmentflecken sowie Sommersprossen meist weniger sichtbar, während sie im Sommer durch die erhöhte Sonneneinstrahlung stärker zum Vorschein kommen

.

Wie entstehen Pigmentflecken?

Der Hautfarbstoff Melanin sorgt für die Färbung unserer Haut und Haare, und im Sommer für eine frische Bräune. Dieser Bräunungseffekt ist eigentlich ein Schutzmechanismus des Körpers, um die Hautzellen vor der schädigenden UV-Strahlung zu bewahren.

Wenn sich nun an bestimmten Stellen zu viel Melanin bildet, entstehen bräunliche Flecken, da der Körper das überschüssige Melanin nicht abbauen kann. Die Überproduktion von Melanin, auch Hyperpigmentierung genannt, wird meist von der Sonneneinstrahlung verursacht. Doch auch die genetische Veranlagung spielt eine Rolle.

Ein weiterer auslösender Faktor sind die weiblichen Hormone. Bei Frauen kommt es öfter zu Pigmentflecken als bei Männern, was durch die hormonelle Verhütung (z.B. Anti-Baby-Pille) zusätzlich begünstigt wird.

Auch sind Frauen während der Schwangerschaft manchmal von braunen Flecken im Gesicht betroffen. Man spricht hier auch von der Schwangerschaftsmaske oder einem Chloasma. Ausgelöst wird es durch die Umstellung im Hormonhaushalt, besonders der Östrogene und Progesterone.

In Folge wird mehr Melanin produziert, was sich in Form von dunklen Verfärbungen zeigt. Nach der Geburt verschwinden die Pigmentflecken in der Regel von allein.

Auch Verletzungen können Pigmentflecken zur Folge haben. Bei Verbrennungen oder Erkrankungen der Haut (z.B. Akne, Neurodermitis) produziert der Körper während der Abheilung verstärkt Melanin, was dunkle Flecken verursachen kann. Das bezeichnet man auch als postinflammatorische Hyperpigmentierung.

Nicht zuletzt können auch Stoffwechselstörungen, ein Nährstoffmangel (z.B. Folsäure oder Vitamin B12), Tumore oder bestimmte Medikamente Pigmentstörungen auslösen.

Diese 3 Mittel helfen gegen Pigmentflecken im Gesicht!

Pigmentflecken lassen sich mittlerweile mithilfe von vielzähligen Cremes, Peelings oder Seren aufhellen.

Ist die Hyperpigmentierung jedoch genetisch bedingt oder aufgrund einer Erkrankung entstanden, sollte die Behandlung lieber in Begleitung eines Dermatologen erfolgen. Hier kommen andere Verfahren und Wirkstoffe zum Einsatz.

Gleiches gilt für Flecken, die sich verändern oder Unregelmäßigkeiten aufweisen. Ansonsten lassen sich die Pigmentflecken aber auch zu Hause gut beseitigen.

.

1 Kressesalbe gegen Pigmentflecken

Kresse wurde als Wirkstoff lange Zeit unterschätzt.

Verarbeitet in der Aktiv-Kressesalbe von Biovolen kann das unscheinbare Kraut jedoch dafür sorgen, dass sich bestehende Pigmentflecken aufhellen und die Entstehung weiterer Flecken, z.B. Altersflecken, hinausgezögert wird.

Die naturkosmetische Anti-Aging-Creme auf Basis des pflanzlichen Wirkstoffs überzeugt außerdem mit hochwertigen, natürlichen Inhaltsstoffen aus kontrolliert biologischem Anbau. Kritische Inhaltsstoffe wie Silikone, Parabene und Mikroplastik sind in der Kressesalbe nicht enthalten.

Regelmäßig angewendet können sich Pigmentflecken deutlich aufhellen und kleinere bräunliche Flecken vollständig verschwinden – ganz ohne, dass die umliegenden Hautbereiche aufgehellt werden.

.

2 Kurkuma gegen Pigmentflecken

Kurkuma ist seit Jahrtausenden Bestandteil der Ayurveda.

Der Knolle werden vielerlei Eigenschaften nachgesagt, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken sollen. Unter anderem soll Kurkuma entzündungshemmend und antioxidativ wirken. Besonders in Kombination mit Honig soll Kurkuma so das Immunsystem unterstützen, Entzündung entgegenwirken, zur Wundheilung beitragen und auch Verdauungsbeschwerden lindern.

Doch hilft Kurkuma gegen Pigmentflecken? Auf die Haut aufgetragen verbessert die Kurkuma die Durchblutung der Haut, kann Entzündungen lindern und die Poren verfeinern. Daher eignet sich Kurkuma vor allem bei unreiner Haut.

Dadurch, dass das enthaltene Curcumin stark antioxidativ wirkt, kann es die Entstehung von Pigment- und Altersflecken vorbeugen. In Kombination mit Honig oder Zitrone wird der aufhellende Effekt verstärkt.

3 Vitamin C gegen Pigmentflecken

Die Zitrone ist ein beliebtes Hausmittel gegen Pigment- und Altersflecken.

Doch vor allem bei empfindlicher Haut ist Vorsicht geboten, da die Säure die Haut stark austrocknen und reizen kann. Studien konnten nachweisen, dass das in den Zitronen enthaltene Vitamin C die Melaninproduktion hemmen kann.

Die Entstehung weiterer Flecken wird so verhindert, insofern die Anwendung regelmäßig erfolgt. Gleichzeitig sorgt die Ascorbinsäure dafür, dass das übermäßig eingelagerte Melanin besser abgebaut wird.

Auf diese Weise können sich bestehende Flecken nach und nach aufhellen. Auf dem Markt gibt es mittlerweile zahlreiche Produkte auf Basis von Vitamin C – überwiegend in Form eines Serums.

.

Was hilft gegen sehr dunkle Pigmentflecken?

Sind die Pigment- und Altersflecken sehr stark ausgeprägt und sollten die oben genannten Mittel keinen ausreichenden Effekt erzielen, lohnt sich der Besuch bei einem Hautarzt oder einer Hautärztin.

Auch in einem Kosmetikstudio ist man mit großen, dunklen Flecken gut beraten. Die hier angewendeten Verfahren wie das Lasern, starke Fruchtsäurepeelings oder eine Kältetherapie können die überpigmentierten Stellen stückweise abtragen und so für ein gleichmäßiges Hautbild sorgen.

Diese Verfahren sind jedoch auch mit einigen Risiken verbunden und sind im Vergleich mit den genannten Mitteln besonders kostenintensiv.

Wie kann man Pigmentflecken vorbeugen?

Wer die Pigmentflecken gar nicht erst entstehen lässt, muss sich um ihre Entfernung keine (oder erst deutlich später) Gedanken machen.

Wie eingangs erwähnt ist der Hauptverursacher für Pigmentflecken die Sonneneinstrahlung. Studien zufolge ist sie für etwa 80 % der Anzeichen einer frühzeitigen Hautalterung, wie es auch die Altersflecken sind, verantwortlich.

Ein konsequenter und ausreichender Sonnenschutz ist daher der wichtigste Aspekt. Nicht nur das Hautbild bleibt so von Falten, Altersflecken und Augenringen verschont, auch ernsthafte Krankheiten wie Hautkrebs lassen sich auf diese Weise vorbeugen.

Wer länger jung aussehen und dunkle Flecken verhindern möchte, sollte also immer an Sonnenschutz denken – und zwar nicht nur im Sommer.

Auch die regelmäßige Pflege mit antioxidativen Wirkstoffen (z.B. Aktiv-Kressesalbe oder Vitamin C Seren) kann dazu beitragen, die Entstehung von Pigment- und Altersflecken hinauszuzögern.

Ebenso förderlich wirkt sich eine ausgewogene Ernährung aus.

