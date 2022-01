Jede Haut hat ihre Besonderheiten und Eigenheiten.

Es gibt unterschiedliche Hauttypen, die alle unterschiedlichen Pflegebedürfnisse haben.

Während bei trockener Haut eindeutig Feuchtigkeit und Schutz für die Hautbarriere IST, WIRD Eine Mischhaut und fettige Haut notwendigerweise vernachlässigt.

Vor allem ölige Hauttypen sind mit der Auswahl der richtigen Hautpflege überfordert.

Wenn Sie auch zu den Menschen gehören, dann finden Sie Sie in diesem Artikel die besten Pflegetipps für fettige Haut.

.

.

Welche Hauttypen gibt es?

Jeder Mensch ist unterschiedlich und das zeigt sich auch bei der Haut.

Um bei der Entwicklung von Hautpflegeprodukten den individuellen Bedürfnissen jeder Haut gerecht zu werden, werden 4 verschiedene Hauttypen unterschieden.

Normale Haut

Die normale Haut ist der Idealzustand der Haut und beschreibt ein ausgeglichenes Hautbild. Ein normaler Hauttyp ist gekennzeichnet durch:

feine Poren

gesunder, rosiger Teint

ebenmäßig und elastisch

keine Uneinheiten

keine trockene Stellen

normale Talgproduktion

Normale Haut ist die unkomplizierteste Haut. Sie selten empfindlich auf Kosmetika und möglicherweise keine Reaktion auf die Reinigung oder Pflege.

Menschen mit einem normalen Hauttypen & sich weder und schuppige Hautstellen, noch um große Poren oder starken Fettglanz Gedanken machen. Die Haut ist relativ anspruchslos und vor allem Kinder weisen diesen Idealzustand der Haut auf.

.

Trockene Haut

Trockene Haut kann sich auf zwei Arten Äußeren. Ein trockener Hauttyp ist entweder feuchtigkeitsarm aber fettet schnell nach oder ist feuchtigkeitsarm und hat eine geringe Talgproduktion.

Ist die Haut trocken, aber schnell fettend, ist oft die Hautbarriere gestört. Bei einer trockenen fettarmen Haut ist die Aktivität der Talgdrüsen verringert.

Eine trockene Haut ist gekennzeichnet durch:

eher feine Poren

schuppende Hautstellen bzw. Verhornungen

Spannungsgefühle und Trockenheitsfältchen

Rötungen und Risse

spröde und stumpfe Hautoberfläche

sensibel

Trockene Haut ist sehr pflegebedürftig und auch pflegeaufwändig. Häufig ist die hauteigene Schutzbarriere geschädigt und muss wieder aufgebaut werden, um einen normalen Hautzustand zu erreichen.

Ein trockener Hauttyp benötigt rückfettende Produkte, die die Hautfeuchtigkeit einschließen und die geringe Talgproduktion kompensieren.

.

Mischhaut

Die meisten Menschen ordnen ihren Hauttypen der Mischhaut zu. Die Mischhaut zeigt typische Merkmale mehrerer Hauttypen.

Viele Hautexperten tendieren dazu zu sagen, dass eine Mischhaut in dem Sinne nicht existiert und die Haut nur falsch gepflegt WIRD.

Trotzdem zeigt sich bei vielen Menschen ein Hauttyp mit den Eigenschaften unterschiedlicher Hauttypen wie zB:

fettige T-Zone (Stirn, Nase, Kinn)

große Poren

trockene Hautbereiche zB Stirn, Wangen

zT Unreinheiten

Spannungsgefühle an bestimmten Stellen

Was die Hautpflege angeht, so ist die Mischhaut ein komplizierter Herbst.

Entweder Sind sterben Produkte nicht pflegend genug oder zu reichhaltig, jeweils sterben Merkmale eines Hauttypen aus der Mischung verstärkt Werden.

Auch hier liegt häufig eine Störung der Hautbarriere vor, die es wieder aufbauen vergoldet.

.

Fettige Haut

Die fettige Haut benötigt zwar am wenigsten Pflege, aber this sollte mit Bedacht gewählt sein. Menschen mit einem fettigen bzw. ölige Hauttypen can Sich freuen, denn sie bekommen meist später Falten.

Bei einer fettigen Haut produzieren die Talgdrüsen überdurchschnittlich viel Talg, was zu folgenden Merkmalen führt:

fettiger Glanz im gesamten Gesicht

schnelles Nachfetten nach der Reinigung

häufig Unreinheiten wie Mitesser

erweitertes Poren

dicke Haut

unempfindlich und robust

Fettige Haut kann sich durch die starke Talgproduktion selbst gut feucht halten. bringt Allerdings der größten Talg häufig Hautprobleme wie Pickel und Mitesser mit sich.

Auch Make-Up „rutscht“ bei fettiger Haut vom Gesicht und erfordert ständiges Nachpudern. Das gilt es zu reduzieren.

Fettige Haut richtig pflegen: Das sind die Do’s

Menschen mit einem öligen Hauttypen & sich in der Regel keine großen Sorgen über Irritationen oder Trockenheit machen. Ihre Haut ist widerstandsfähig und eher unsensibel angeht.

Allerdings kann sterben erhöhte Talgproduktion ein unreines Hautbild verursachen. Oft besteht Sorge darüber, dass Cremes und Co. die Poren zusätzlich verstopfen und die Unreinheiten verschlimmern. Aber auch fettige Haut benötigt Zuwendung und mit den richtigen Pflegetipps gibt es da nichts zu befürchten.

.

Gesichtsreinigung morgens und abends

Im Laufe des Tages sammelt sich bei öliger Haut viel Talg und Schmutz an.

Um die fettige Schicht zu beseitigen, sollte die Haut sowohl morgens als auch abends mit einem milden Waschgel gereinigt werden.

Bei einem fettigen Hauttypen reicht die morgendliche Gesichtsreinigung mit Wasser häufig nicht aus, um den hauptsächlichn Talg zu entfernen. eine pH-neutrale Waschlotion säubert die Haut, ohne sie anzugreifen.

.

Nicht komedogene Pflegeprodukte verwenden

Fettige Haut durch den übermäßigen Talg zu verstopften Poren, was Pickel und Mitesser verursachen kann.

Um die natürliche Hautbarriere nach der Gesichtsreinigung zu unterstützen ohne dabei sterben Poren zu verstopfen, sollte auf nicht komedogen und nicht bzw. wenig rückfettende Produkte und zurückgegriffen werden.

Nicht komedogen bedeutet, dass Unreinheiten nicht durch die Blockade der Hautporen gefördert werden. Dabei gilt: Nicht alle Öle sind automatisch komedogen.

Es gibt zahlreiche natürliche Öle und Wirkstoffe, die sehr gut für fettige Haut geeignet sind.

.

Talgregulierende Hautpflege verwenden

Fettiger Haut liegt häufig ein hormonelles Ungleichgewicht zugrunde, dass die Talgproduktion fördert. Dem kann sowohl von innen durch Medikamente als auch von außen durch talgregulierende Wirkstoffe vorgebeugt werden.

Einer dieser Wirkstoffe ist Harz-Extrakt aus Mastixharz, wie es in der Aktiv Harzsalbe enthalten ist. Der Wirkstoff hemmt ein Enzym, das an der verstärkten Bildung von Talg beteiligt ist.

Auf diese Weise sollen Fettglanz, große Poren und Unreinheiten verhindert werden. Auch Niacinamide und Vitamin A bzw. Retinol sind gut dafür geeignet.

Fettige Haut richtig pflegen: Das sind die Dont’s

Fettige Haut sollte nicht überschätzt werden, denn auch hier kann die falsche Pflege Schaden in der Hautbarriere hinterlassen und den Hautzustand verschlechtern.

Darum sollten folgende Dinge vermieden werden.

.

Austrocknende Reinigungsprodukte

Menschen mit einer fettigen Haut oft dazu, aggressive Reinigungsprodukte für das Gesicht zu verwenden, um den überschüssigen Talg zu entfernen.

Diese enthalten starke Tenside und eine Menge austrocknender Alkohole, die die natürliche Schutzbarriere der Haut zerstören – auch bei öliger Haut.

Das kann dazu führen, dass die Haut sensibel und fettig-trocken wird. Besser geeignet sind milde, pH-hautneutrale Waschlotionen, sterben morgens und abends zur Reinigung used Werden.

.

Keine Feuchtigkeitspflege verwenden

Eine fettige Haut wird durch die Talgschicht gut geschützt und ist somit von Grund auf geschmeidig. Oft WIRd daher auf Eine Feuchtigkeitspflege verzichtet, endgültig fettet sterben Haut schnell nach.

Doch auch ölige Hauttypen sollten auf eine Gesichtspflege zurückgreifen, vor allem nach der Gesichtsreinigung. Denn auch eine fettige Gesichtshaut ist täglich vielen Reizen und EInflüssen ausgesetzt, sterben Schaden melden can.

Wichtig ist hierbei, auf leichte Texturen mit regenerierenden Wirkstoffen wie zB Ceramiden und Niacinamide zurückzugreifen.

.

Porensauger, Komedonenquetscher und Co.

Unreinheiten sind bei einer fettigen Haut keine Seltenheit. Um diese loszuwerden, gibt es verschiedene Werkzeuge wie Komedonenquetscher oder Porensauger. Damit sollen Poren und Mitesser ganz einfach selbst zu Hause entfernt werden can.

Hierbei ist aber Vorsicht geboten. Laien can ihrer Haut mit den Hautwerkzeugen Verletzungen zufügen durch zu starkes Drücken.

Porensauger can Blutergüsse verursachen und das Bindegewebe schädigen.

Eine professionelle Ausreinigung sollte aus diesem Grund nur bei einem Hautarzt bzw. einer Kosmetikerin erfolgen, um Hautschäden zu vermeiden.

