Ostermontag-Mondkraft heute 10. April 2023 – zukunftweisender Mond im Schützen

Die Mondkraft heute am Ostermontag stärkt mit dem Mond im Schützen die Kraft für neue Projekte und löst eine optimistische Zukunftsstimmung aus. Zeichenherrscher Jupiter im Widder schenkt Zuversicht, Hoffnung und völlig neue Möglichkeiten. Beschäftigen wir uns mit unseren Zukunftsplänen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Widder – Wendepunkt – Ostermontag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Eignen wir uns das Wissen an, was die Welt im Innersten zusammenhält und gehen spannenden Geheimnissen auf den Grund!

Mondkalender und Ostermontag-Mondkraft heute – Mond im Schützen

Die Mondkraft heute versetzt uns mit dem in Schütze in Aufbruchstimmung, so dass wir mit Enthusiasmus, Idealismus und Zuversicht immer wieder dazu angetrieben werden, zu neuen Ufern aufzubrechen. Wichtig ist jedoch darauf zu achten, dass wir uns nicht zu etwas verführen lassen, was unsere Kräfte übersteigt, denn die Risikofreude lässt uns etwas unvorsichtig werden.

Durch unseren Drang, immer wieder neue Erfahrungen zu machen, können wir durch eine positive Lebenseinstellung echte Weisheit erreichen. Die Grundstimmung ist durch den Mond im Schützen lebensbejahend und wir spüren neue Kräfte, die uns vorantreiben. Wir gehen offen und neugierig auf Menschen und Erlebnisse zu und sind wie immer bei dieser Mondstellung schnell zu begeistern.

Mit beinahe unerschütterlichem Optimismus glauben wir zudem an das Gute im Menschen. Wir genießen es aber auch ganz besonders, unseren Geist schweifen zu lassen oder in tiefschürfenden, gehaltvollen Gesprächen über den Sinn des Lebens zu diskutieren.

.

.

Gehen wir mit Offenheit und Neugier an neue Dinge heran und versuchen wir unseren Horizont zu erweitern, denn für uns ist alles wichtig, was unsere Sinnsuche unterstützt und was wir dann in Beziehung zu uns und dem Leben setzen können. Sollten sich uns dennoch scheinbar unüberwindbare Hindernisse in den Weg stellen und unseren Erfolg und unser Wachstum ausbremsen, sorgt der Mond im Schütze dafür, dass wir selbst unter noch so widrigen Umständen mit Enthusiasmus und Lebensfreude alle Hürden beseitigen können. Geben wir auch unserem Drang nach Freiheit nach, denn die Unabhängigkeit von anderen führt uns erfolgreich auf neue Wege, allerdings nur dann, wenn wir nicht unbedacht einfach lospreschen. Das Motto der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen sollte deshalb lauten: Erst denken – Dann handeln!

Kosmische Energie der Ostermontag-Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen und Jupiter im Widder

Tagesbestimmend ist heute der Einfluss von Jupiter im Widder, der als Herrscherplanet vom Schützen seine stärkste Kraft entfachen wird, wobei uns die Türen zu völlig neuen Perspektiven und Möglichkeiten geöffnet werden. Getragen von einer Welle aus Zuversicht und Hoffnung scheint nichts unmöglich zu sein. Wir erkennen auch „das große Ganze“, was umgesetzt werden muss und was es braucht, dass wir alles vorwärts bringen können, was wir uns vorgenommen haben.

Glücksplanet Jupiter weist auf Bereiche hin, wo wir das Beste erreichen wollen: Fülle, Freude, Leichtigkeit, Erfolg. Es geht dabei um Wachstum und Expansion, auch in einem geistigen Sinne. Wir müssen lediglich aufpassen, dass wir in unserer Euphorie nicht gleich über das Ziel hinauszuschießen. Wenn wir uns mit Begeisterung, aber auch mit Bedacht an die Projekte machen, die uns wichtig sind, dann kann uns nichts mehr stoppen.

Wagen wir es mutig neue Wege zu gehen, denn durch Zeichenherrscher Jupiter werden alle Energien erweitert, auf die der Glücksplanet trifft. Wir haben durch den Einfluss von Jupiter zudem die Gelegenheit, uns selbst zu verwirklichen. Wir erhalten die Chance, unser Leben noch etwas mehr in die Richtung zu schubsen, die wir uns vorstellen.

Dank einer optimistischen Sicht auf die Dinge ziehen wir das Glück auch regelrecht an. Die Energie von Jupiter wirkt in vielen Bereichen als eine Art Türöffner und mit ihm an der Seite fällt uns alles viel leichter. Jetzt geht es darum, die Dinge voranzutreiben und den Rahm abzuschöpfen.

Öffnen wir uns den Glücksquellen, die uns von Jupiter zur Verfügung gestellt werden!

.

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen



.

Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

*****

.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wir können diese Mond-Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut:

Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen.

Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Zimmerpflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden.

Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren.

Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden.

Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen.

Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert.

Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden.

Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten und verschieben wir anstrengende körperliche Arbeiten.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

