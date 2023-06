Omas Hausmittel: Mückenstiche natürlich behandeln

Fülle das Hamameliswasser oder einen Esslöffel Wodka in das gründlich gereinigte Fläschchen.

Trage das Mückenspray anschließend am ganzen Körper auf. Damit nichts ins Auge geht, sprühe für das Gesicht am besten etwas Mückenspray auf die Handflächen und verteile den Mückenschutz dann um die Augen herum und am Hals.

Sprühe dich nach dem Baden und wenn du viel schwitzt immer wieder neu ein.