Nutze die Magie der Rauhnächte… Die Zeit ausserhalb der Zeit

Die Rauhnächte sind für viele von uns die wichtigsten Tage des gesamten Jahres.

Alle Rauhnächte sind mystisch, voll purer Magie und bieten eine Reihe an Möglichkeiten, die entdeckt werden wollen.

Selbst wenn wir nichts von all den Mondphasen, den Zyklen des Jahres und den Bräuchen wüssten, würden wir zu dieser Zeit die Sehnsucht nach einer Zeit ausserhalb der Zeit in uns spüren.

Die Rauhnächst sind auch eine besondere Zeitqualität, um sich selbst wieder wahrzunehmen. Es ist eine Zeit der offenen Herzen, sich selbst gegenüber und auch gegenüber den Menschen, welche uns nahe stehen.

Noch heute sind unsere Herzen in dieser magischen Zeit der Rauhnächte voller Großmut. In keiner Zeit des Jahres wird soviel voller Mitgefühl all jener gedacht, die es weniger gut haben in ihrem Leben.

Es liegt alles in uns verborgen.

.

Eine Reise der ganz besonderen Art ist der Raunacht-Kalender, der uns am alten Brauch der Rauhnächte teilhaben lässt. Er enthält ein Säckchen für mit den richtigen Kräutern für die entsprechenden Themen der jeweiligen Rauhnacht. Ein außergewöhnlicher Kalender zum Räuchern während den Rauhnächten – hier weiter.

Nutze die Magie der Rauhnächte…

Immer, wenn die Erde sich schlafen legt, der Winter ins Land zieht und alles ruhiger und besinnlicher wird, beginnt sich ein Zauber über uns zu legen.

Nicht nur die Natur zieht sich zurück, auch wir leben mehr und mehr in unserem Inneren. Das Außen der Welt wird unbedeutender. Mit jedem Tag kommen wir wieder mehr bei uns selbst an.

So lassen auch wir alles fallen, hüllen uns in einen Mantel der inneren Einkehr und fühlen unser Menschsein viel deutlicher als im Rest des Jahres.

Unsere Herzen finden zu einer tiefen Ruhe. Wir sehnen uns nach Heilung alter Wunden, nach tiefer Liebe und auch schon nach einem Hauch neuen Glanzes, neuen Lichtes in uns.

Kein Lauf der Welt kann diese innere Stimme, die wir in den Rauhnächten deutlich hören, verstummen lassen.

Die Tore zu allen Dimensionen öffnen sich. Es ist eine Zeit voller Wunder, mit euphorischen Höhen, aber auch mit melancholischen Tiefen. Es waren heilige Feste für unsere Vorfahren und es ist schön zu erleben, dass heutzutage viele Menschen zu diesem alten Glauben zurück finden.

Die Rauhnächte gehören unbedingt dazu, wenn wir von einem fließenden Prozess sprechen. Jetzt lassen wir das alte Jahr erst wirklich gehen. Die Zeit der Rauhnächte liegt zur einen Hälfte im alten und zur anderen Hälfte im neuen Jahr.

.

Beim Räuchern bitten wir um Schutz, Reinigung und Zusammengehörigkeit, aber auch die heilende Wirkung von Räucherungen ist ein wundervoller Nebeneffekt. Passende Räucherungen findest du hier >>>.

.

Rufen auch dich die rauen Nächte?

In den meisten Erklärungen zu den Rauhnächten beginnen diese am Heiligen Abend.

Die Tore zu den Dimensionen öffnen sich zum Tag der Wintersonnenwende, dem kürzesten Tag des Jahres und zugleich der längsten Nacht. Unsere Welt wird von mystisch, magischen Kräften durchströmt.

Diese besondere Energie, welche für jedes Lebewesen deutlich spürbar ist, hält eine ganze Weile an. In diesem einmaligen Zauber liegt die wahre Kraft der Rauhnächte.

Du bist herzlich eingeladen in dieser Zeit mit dir selbst in Kontakt zu treten. Es liegt an dir die Tage und Nächte zu nutzen um dich selbst zu erneuern. Der Ruf ist da, aber du allein entscheidest, ob du ihm folgen magst.

Im Verborgenen liegen oftmals die größten Wunder.

Mit dem Beginn der Rauhnächte werden die Tage wieder länger. Die Dunkelheit wird mehr und mehr verbannt. Die Zeit des Lichtes beginnt. Es ist die Zeit der Wiedergeburt allen Lebens.

Die Zeiten des Nebels liegen hinter uns. Die Tage und Nächte, an denen die Blätter von den Bäumen fielen und nach und nach in das Erdreich übergingen.

Alles Leben der Natur hat sich komplett in das Innere der Erde zurückgezogen und beginnt sich nun, wenngleich noch im Verborgenen, neu zu regen.

So wie die Natur im Nebel lag, so lag auch unser Gemüt oft in dichte Schwaden gehüllt. Jetzt aber kommt die Zeit der Klarheit..

.

Es beginnt eine Zeit der Wandlung.

″Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.″, sagte einst Antoine de Saint-Exupéry und recht hat er. Es scheint als würde die Natur ruhen. Sie hat ihre alten Kleider abgelegt und mitunter fallen nun dicke, weiße Flocken vom Himmel und lassen die Lande nahezu märchenhaft erscheinen.

Allerorten wird es still, Ruhe kehrt ein. Du kannst die Stille hören, wenn du einmal mit dem Herzen lauschst. Ein ganz besonderer Zauber liegt in der Winterluft. Die Sonne steht tief und legt einen fein schimmernden, goldenen Glanz über unsere Welt.

Die drei Nornen, Hüterinnen des Schicksals aller Menschen, spinnen die unsichtbaren Fäden für das kommende Jahr. Alles wird neu erschaffen.

.

Viele möchten die magische Zeit der Rauhnächte wieder bewusster erleben. Um dies zu unterstützen wurde speziell ein Rauhnacht Ritualset entwickelt. Es enthält viele Rauhnächte-Utensilien, die man für diese Zeit benötigt und eine ausführliche Fibel mit Rituale für die 12 Rauhnächte – Rauhnacht-Ritualset >>>.

Die Magie der Rauhnächte – Die Zeit der 13 Wünsche

Ehe die Rauhnächte beginnen, kannst du dir dreizehn Zettel nehmen und auf jedem Einzelnen einen deiner tiefsten Wünsche notieren. Spüre in dein Herz und es wird zu dir sprechen.

Formuliere die Wünsche, die aus deinem Inneren aufsteigen, falte die Zettel sobald du die Wünsche notiert hast und verwahre sie dann in einer Schachtel auf.

In der ersten Rauhnacht nimmst du diese Schachtel und wählst mit geschlossenen Augen intuitiv einen Zettel aus. Du wirst ihn nicht lesen dürfen.

Übergib ihm dem Feuer, lasse die Asche vom Winde davon tragen, vergrabe sie im Erdreich oder behalte sie bis zum Ende der Rauhnächte bei dir um sie dann mit Hilfe eines Rituals gehen zu lassen.

Der genaue Zeitpunkt des Verbrennens ist nicht ausschlaggebend. Zwischen Sonnenunter- und Sonnenaufgang hast du alle Zeit der Welt. Du wirst spüren, wenn der richtige Moment gekommen ist.

Es heißt, dass der Wunsch, welchen du in der ersten Nacht verbrennst, sich im ersten Monat des neuen Jahres erfüllen wird.

In jeder weiteren Rauhnacht ziehst du einen neuen Wunsch, welchen du dem Feuer übergibst. Der Wunsch der zweiten Rauhnacht soll sich im zweiten Monat des neuen Jahres erfüllen, der dritte im Dritten und immer so fort.

Am Abend der zwölften Rauhnacht werden noch zwei Wünsche in deiner Schachtel übrig sein. Übergib einen davon dem Feuer, den anderen Wunsch aber, den Dreizehnten, darfst du entfalten und lesen: Dies ist der Wunsch, den du dir im nächsten Jahr selbst erfüllen sollst.

Vieles wird geschehen in den Rauhnächten.

Diese Zeit steckt voller Wunder, du wirst es sehen.

.

Durch das Entzünden der Rauhnacht-Kerze erhalten wir Schutz, aber auch die Möglichkeit, die Türen zu öffnen für die Anderswelt, um mit ihr zu kommunizieren und uns mit ihr zu verbinden – Heilkräuter-Kerze „Rauhnacht“ >>>

.

Je intensiver du bereit bist die Zeit zu erleben, dich auf sie einzulassen, um so mehr wirst du entdecken.

Beobachte die Welt um dich herum ganz genau und achte in jenen Tagen vor allem auch auf den Wandel in deinem Inneren. Was geht in all der Zeit in dir vor?

Ich empfehle dir in dieser intensiven Zeit Tagebuch zu führen. Schreibe alles auf was dir auffällt. Notiere die Träume, welche dich in den Nächten besuchen. Sie haben dir viel zu erzählen und flüstern dir zu, was das nächste Jahr dir bringen wird.

So wie die Wünsche, die wir dem Feuer übergeben, sollen sich auch unsere Träume der jeweiligen Rauhnacht in chronologischer Reihenfolge (1. Rauhnacht = Januar, 2. Rauhnacht = Februar, etc. ) erfüllen. Das Tagebuch sollte schon morgens griffbereit neben deinem Bett liegen, damit du sogleich deine Träume eintragen kannst. Beobachte dich selbst ganz genau und bringe deine Gedanken zu Papier.

Es gilt all unser Erleben dieser intensiven Zeit festzuhalten, damit wir nichts vergessen.

Lasse nach jeder Rauhnacht in deinem Tagebuch etwa ein bis zwei Seiten Platz. So kannst du zum Beispiel im nächsten Januar zu den Seiten über die erste Rauhnacht zurückkehren und dir dann notieren, was sich für dich erfüllt hat.

Rauhnacht für Rauhnacht findest du hier zahlreiche Anregungen und genügend Raum, um eigene Erfahrungen direkt in diesem Buch zu notieren. Das dabei entstehende Tagebuch kann dich dann das ganze Jahr über begleiten, stärken und inspirieren – Rauhnächte-Tagebuch >>>.

Fülle es und es wird dich im kommenden Jahr wie ein guter alter Freund begleiten und an mancher Stelle auch sehr verblüffen.

.

Die Alpenschau wünscht Euch wundervolle Rauhnächte voller Magie und Mystik!

Die Rauhnächte sind eine besondere Zeit, in welcher die Tore zur Anderswelt weit offen stehen.

Räuchern in dieser Zeit lässt dich an der tiefen Mystik teilnehmen – Räucherwerk für die 12 Rauhnächte >>>.

Orakel, mystische Rituale, Visionen… Sie prägen die Rauhnächte, jene sagenumwobenen Nächte der Rückschau und des Ausblicks zwischen den Jahren, die als die bedeutsamste Orakelzeit des Jahres gelten. Von alters her werden auch die Runen befragt, denn als weise Impulsgeber ermöglichen sie tiefe Einblicke in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – Die geheimnisvollen Runenkräfte >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

Ob für Gelassenheit, einen Neubeginn, Heilung,

Liebe, Harmonie, Lebensfreude oder Lebensenergie…

Nutze auch Du die Kraft der Heilkräuter-Kerzen aus den Allgäuer Alpen >>>

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Antworten auf die großen Menschheitsfragen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun! – Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… >>> erfährst du hier >>>.

Der japanische Arzt Dr. Shioya hat an sich selbst bewiesen, dass er die ultimative Gesundheitsmethode gefunden hat. Dank seiner Vorsorge kannte er bis weit über 100 weder Krankheit noch Senilität, und mit einem völlig gesunden Körper lebte er bis in sein 106. Lebensjahr. Den Kern seiner Ausführungen bildet eine unaufwendige, einfach durchführbare Atemtechnik, die sehr wirksam das Element Sauerstoff im ganzen Körper anreichert und damit die Zellen energetisiert – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Viele Menschen warten darauf, dass sich die Umstände bessern. Wenn sich die Dinge aber verändern sollen, müssen zuerst wir uns verändern. Wenn wir uns ein besseres Leben wünschen, beginnen wir jetzt mit einem ersten Schritt! Inspirierenden Gedanken und kraftvollen Affirmationen >>>.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

Wir leben in einer unglaublich spannenden Zeit, in der die Prozesse immer schneller, direkter und auch leichter gehen dürfen. Wir sind gerade als Kollektiv im Begriff, neue Ebenen zu erreichen, neue Bewusstseinsstufen und Dimensionen zu integrieren. Diese Tools sind eine Brücke, auf der wir mit Leichtigkeit in unser neues Sein kommen können – hier weiter.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen kann >>> erfahren Sie hier >>>.

Ein warmer Ort gehört zu den wichtigsten, grundlegenden menschlichen Bedürfnissen. Im Krisenfall ist mit Ausfällen der Energie-, Gas- und Stromversorgung zu rechnen. Sobald der Strom ausfällt, bleiben die Heizungen kalt, weil die Steuerungen, Ölpumpen, Brenner usw. Strom benötigen. Diese Petroleumheizung ist hierfür eine gute Alternative – hier weiter.

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Die Regierungen von Deutschland, Österreich und der Schweiz empfehlen jedem Bürger, einen Lebensmittel-Notvorrat anzulegen. Grundlage dieses Buches ist die sehr exakt ausgearbeitete Lebensmittelliste Deutschlands. Denn was macht man mit den vielen Konserven?

Dieses Buch bietet Ihnen die richtigen Rezepte. So verwerten Sie die Lebensmittel in der sinnvollsten Reihenfolge, essen leckere Gerichte, vermeiden Mangelerscheinungen und bleiben fit – Hier weiter.