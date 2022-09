Nutze den Schlüsselmoment und stoppe JETZT den digitalen Impfpass

Die geplante weltweite Einführung von digitalen Impfpässen hat nichts mit unserer Gesundheit zu tun.

Digitale Impfpässe sind ein Trojanisches Pferd, welches dazu benutzt wird, eine völlig neue Art von kontrollierter und überwachter Gesellschaft zu schaffen.

Die Freiheit, die wir heute genießen, wird nur noch eine ferne Erinnerung sein.

Daher ist es an der Zeit, diesen Plan zu stoppen.

.

Wie wirken die Corona-Impfungen auf Seele und Geist und das nachtodliche Leben? Diese Fragen wurden mit übersinnlichen Forschungsmethoden untersucht. Es zeigte sich: Diese Impfung ist nicht bloß ein »harmloser Piks«… Hier weiterlesen >>>.

.

Nutze den Schlüsselmoment

„Wir wissen alle, dass wir in schwierigen und beunruhigenden Zeiten leben“.

Mit diesen Worten beginnt der Film „Der Schlüsselmoment“. Wir befinden uns immer noch in einer Pandemie. Diese wird überschattet von Krieg in der Ukraine. Beide Ereignisse führen zu Toten, wirtschaftlichem Chaos, Inflation, Rohstoff-Preiserhöhung, Knappheit und Angst.

Das Ganze wird umrahmt von der Klimakrise. Die Ausnahmesituation wird zum Dauerzustand. Zensur und Polarisierung scheinen die neue Norm zu sein. Wobei differenzierte Debatten und gegenseitiger Respekt ersetzt werden durch eine pro-gegen-anti-Mentalität, die eine abschreckende und zutiefst spaltende Wirkung auf unsere zuvor offenen und toleranten Gesellschaften hat.

Noch beunruhigender ist jedoch, dass wir am Rande eines zivilisatorischen Wandels stehen, der in seinen Folgen so weitreichend und in seinen Auswirkungen so tiefgreifend ist, dass nur wenige in der Lage sind, die Unmittelbarkeit der Gefahr zu erkennen und die Unumkehrbarkeit der dystopischen Welt, die uns erwartet, vollständig zu begreifen.

Sie fragen sich, wie dieser grundlegende Wandel herbeigeführt werden soll?

Durch Taschenspielertricks, durch Irreführung und durch die Einführung eines scheinbar harmlosen Impfpasses! Eine solche Behauptung erscheint auf den ersten Blick außergewöhnlich und ich kann verstehen, wenn Sie skeptisch sind.

Aber bitte erlauben Sie mir, das weiter zu erklären: Die meisten von uns, die heute in demokratischen Gesellschaften leben, sind in diese Freiheit hineingeboren worden. Einfach ausgedrückt: Wir kennen es nicht anders. Nun sind liberaldemokratische Gesellschaften sicherlich nicht perfekt!

Aber wir haben im Wesentlichen die Freiheit, das Leben zu führen, das wir wollen, zu gehen, wohin wir wollen und uns so zu verhalten, wie wir es wollen!

Es sei denn, diese Handlungen sind ausdrücklich gesetzlich verboten wie Diebstahl, Gewalttaten oder die Tötung eines anderen Menschen. Doch wir haben uns diese Freiheiten, die wir bis jetzt genossen haben, nicht selbst erarbeitet. Sie wurden uns von Menschen aus vorhergehenden Generationen überliefert, die sich eingesetzt und gekämpft haben und die sie den Händen von Monarchen und Tyrannen entrissen haben, die gestorben sind, damit wir selbstbestimmt leben können.

Heute stehen wir kurz davor, dass uns diese unbezahlbaren, hart erkämpften Freiheiten gestohlen werden, während wir wegschauen, während wir sie ohne Widerstand oder Diskussion aufgeben. Nur weil uns gesagt wird, dass, wenn wir unser altes Leben zurückhaben wollen, wir gar keine andere Wahl haben als Impfpässe zu akzeptieren.

Auf den ersten Blick mag die Einführung von Impfpässen nur wie eine unbedeutend kleine Veränderung erscheinen. Schließlich haben sich viele von uns bereits daran gewöhnt, als Bedingung für den Eintritt in Restaurants und Geschäfte, QR-Codes scannen zu müssen. Aber lassen Sie sich nicht täuschen – die allgemeine Einführung von Impfpässen ist keine kleine triviale Veränderung.

Sie ist nicht weniger als eine grundlegende Umkehrung dessen, was in demokratischen Gesellschaften unter Freiheit verstanden wird und sie wird eine radikale Umstrukturierung unserer Zivilisation ermöglichen. Ihre persönliche Freiheit wird nicht mehr so weitreichend sein wie einst.

Sie wird nicht mehr nur am Rande und nur durch altbewährte und einvernehmlich vereinbarte Gesetze eingeschränkt sein. Stattdessen wird das, was von Ihrer Freiheit übrig bleibt, auf die Dinge beschränkt sein, für die Sie von einer unsichtbaren algorithmischen Macht eine ausdrückliche Erlaubnis erhalten haben. Ihre Freiheit ist dann ein grünes Häkchen nach dem anderen auf Ihrem Smartphone.

Lassen Sie mich das noch einmal sagen, denn es ist von entscheidender Bedeutung, das zu verstehen. Aktuell können wir im Wesentlichen alles tun, was wir wollen. Es sei denn, unsere Handlungen sind gesetzlich verboten. Mit der Einführung der Impfpässe wird dieser Freiheitsbegriff jedoch der Vergangenheit angehören und durch ein völlig neues System ersetzt werden, indem Sie nur noch die Dinge tun dürfen, zu denen Sie eine ausdrückliche Erlaubnis erhalten haben. Das meine ich mit einer grundlegenden Umkehrung der Freiheit.

Fast über Nacht werden unsere einst verankerten und geschützten Freiheiten zu bloßen Privilegien, die uns vorübergehend für die brave Einhaltung von Vorschriften und gutes Benehmen gewährt werden. Darf ich dieses Restaurant, dieses Konzert, diese Sportveranstaltung besuchen? Darf ich in diesen Bus, dieses Flugzeug oder in dieses Taxi einsteigen? Darf ich in diesen Laden, in diese Arztpraxis oder sogar an meinen Arbeitsplatz?

Die Teilnahme an solch trivialen alltäglichen Aktivitäten wird zukünftig von Genehmigungen abhängen, die uns über unser Smartphone erteilt werden und die sich übrigens auch von einem auf den anderen Tag ändern können. Und glauben Sie jetzt bitte nicht, dass dies alles für Sie nicht gilt, weil Sie bereits geimpft und geboostert sind!

Australien, ein Land mit ca. 26 Millionen Einwohnern, hat Verträge über die Beschaffung von weiteren 195 Millionen Impfdosen unterzeichnet – zusätzlich zu den Millionen bereits gekauften Dosen! Das entspricht einer Auffrischungsimpfung alle sechs Monate für die nächsten vier Jahre. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sieht es ähnlich aus.

Wenn Sie also mit der Auffrischungsimpfung für die neueste Covid-Variante zwei Tage zu spät dran sind, können Sie das Abendessen mit Freunden in ihrem Lieblingsrestaurant vergessen! Denn diese Art Privilegien werden Ihnen dann automatisch entzogen. Und dabei wird es nicht bleiben, denn Impfpässe sind wie ein Trojanisches Pferd:

Hinter der scheinbaren harmlosen funktionalen Fassade verbirgt sich ein digitales Identitäts- und Ausweissystem, das auf einer Software-Plattform aufbaut, die mit der Zeit erweitert werden soll.

Heute ist es vielleicht nur ein kleines digitales grünes Häkchen oder rotes Kreuz, das anzeigt, ob Sie rein dürfen oder draußen bleiben müssen, aber schon morgen wird Ihr gesamtes Leben bewertet. Sie bekommen Punkte gutgeschrieben, wenn Ihr Verhalten den Großkonzernen und den Regierungen nützt, und wenn Sie von den geforderten Normen abweichen, werden Ihnen Punkte abgezogen.

Wie oft haben Sie heute schon aus Versehen gegen die 1,5 m Anstandsregel verstoßen? Oder was ist mit Ihrem leicht kritischen Beitrag in den sozialen Medien über eine bestimmte Regierungspolitik? Was ist mit dem einen Video, das Sie mit einem Freund geteilt haben und in dem berechtigte Fragen zum aktuellen anerkannten Narrativ gestellt werden?

Sie können dann dabei zusehen, wie der Wert Ihrer sozialen Kreditwürdigkeit sinkt.

Sie verlieren dann ein Privileg nach dem anderen und haben keinen Zugriff mehr auf Dienstleistungen, die für Ihr tägliches Leben wichtig sind.

Das hört sich erst einmal übertrieben an, aber in China ist dieses Sozial-Kreditsystem bereits Realität. Dort können Menschen nicht einmal mehr in einen Zug steigen, wenn ihre soziale Kreditbewertung zu niedrig ist. Und seien Sie gewiss: Das alles wird kommen, und zwar bald auf der ganzen Welt – versteckt eingeführt über ein Trojanisches Pferd, den Impfpass.

Eine solche Welt mag uns unvorstellbar erscheinen. Doch wenn wir einen kleinen Moment innehalten und darüber nachdenken, wird deutlich, dass COVID-19 uns bereits einen Vorgeschmack auf eine Welt gegeben hat, in der sich das Erlaubte und damit die Grenzen unserer Freiheit täglich ändern. Die Entwöhnung von unserer Freiheit hat bereits begonnen.

Obwohl diese Zukunftsvision schockierend genug ist, wird die wahre dystopische Kraft eines solchen Plans erst deutlich, wenn wir die beiden neuen Plattformen Impfpass und Digitale Identität im Kontext der hochtechnisierten, stark überwachten Welt sehen, in der wir schon jetzt leben. Es ist kein Geheimnis, dass die globalen Technologieriesen jede unserer Online-Aktionen überwachen und aufzeichnen.

Jeder gelikte Beitrag, jeder geteilte Artikel, jede angeklickte Anzeige und jedes angeschaute Video wird dazu verwendet werden, detaillierte Profile von uns zu erstellen. Diese mit Hilfe von Big Data erstellten psychografischen Profile werden nicht nur dazu verwendet, herauszufinden, welche Produkte wir vielleicht kaufen möchten. Es ist noch erschreckender: Es geht dabei um unsere politischen Präferenzen, unsere Meinungen, Einstellungen und Überzeugungen und sogar um unsere innersten Antriebe und Ängste.

Man kann das wirklich so sagen: Mit ihrer künstlichen Intelligenz, Big Data und ihrer nahezu unbegrenzten Rechenleistung kennen uns Google, Facebook und Amazon besser als wir uns selbst.

Spätestens nach den Enthüllungen von Edward Snowden über die illegalen und allgegenwärtigen Überwachungsprogramme der NSA in den USA, die Hand in Hand mit ihren Five Eyes-Partnern in Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland arbeiten, wissen die meisten halbwegs informierten Menschen, dass auch Regierungen riesige Datenmengen über all ihre Bürger sammeln und speichern – einschließlich fast alle Telefongespräche, Textnachrichten und E-Mails.

Nationale staatliche Sicherheitsapparate und gewinnorientierte, international operierende Großkonzerne erstellen Profile über uns und überwachen und analysieren jeden Aspekt unseres Lebens.

Bislang scheint der faustische Pakt, den wir mit Big Tag geschlossen haben, nicht viel mehr Auswirkungen zu haben, als dass hier und da ein sanfter Stupser einer Online-Werbung oder eine gespenstisch genaue Amazon-Empfehlung uns zum Kauf von etwas verleitet, von dem wir selbst nicht einmal wussten, dass wir es wollen.

Das alles wird sich jedoch ändern – und zwar für immer – wenn wir die Einführung von Impfpässen zulassen. Warum? Weil der Impfpass und das soziale Kreditsystem, zu dem er sich rasch entwickeln wird, das letzte fehlende Stück in einer automatisierten Architektur der totalen Überwachung und sozialen Kontrolle ist.

George Orwell hat uns alle mit vielen Aspekten der Überwachung vertraut gemacht und wir alle wissen intuitiv, dass es einen gewissen Druck auf uns ausübt, wenn wir beobachtet werden – und dass wir dann bestimmte Regeln und Normen eher einhalten. Denken Sie an Blitzer auf den Straßen und an Überwachungskameras in Geschäften und Stadtzentren.

Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt der Überwachung, den, abgesehen von gelegentlichen Bußgeldern für zu schnelles Fahren, nur wenige von uns kennen – und das ist der disziplinarische Aspekt der Überwachung, der am Ende einer jeden Überwachungsarchitektur steht: die Bestrafung nach Verstößen. Bisher fehlte dieses Puzzleteil, aber mit dem Impfpass trägt jeder Regelbrecher den Mechanismus seiner automatischen Bestrafung in Zukunft in der eigenen Tasche mit sich.

In der akademischen Diskussion über das Thema Überwachung wird der Begriff „schlüsselfertiger Totalitarismus“ verwendet.

Der Gedanke dahinter ist, dass die Überwachungsinfrastruktur für ein totalitäres System bereits um uns herum aufgebaut wurde – aber noch nicht eingeschaltet ist. Die Maschine ist bereit, aber der Schlüssel wurde noch nicht umgedreht. Impfpässe sind das letzte Element dieser Infrastruktur, das letzte Rädchen im Getriebe. Sie sind die disziplinarische Speerspitze des totalitären Systems der Überwachung und der Kontrolle.

Sobald wir zulassen, dass dieser letzte kritische Teil der Infrastruktur eingeführt wird, sobald wir ihn als normalen Teil unseres täglichen Lebens akzeptieren, wird der Schlüssel umgedreht, der Rubikon überschritten – und es wird kein Zurück mehr geben. Dann gibt es keinen Raum mehr für Uneinigkeit, keine Gelegenheit zur Diskussion und keinen Platz für Abweichungen von den vorgeschriebenen Normen oder Verhaltensweisen.

Und in dem Maß, in dem auch der so wichtige Raum für Auseinandersetzung, Andersartigkeit und Unangepasstheit verschwindet, verschwindet für normale Menschen auch die Möglichkeit, gemeinsam die Richtung zu bestimmen, in die sich unsere Gesellschaft entwickeln soll. Die Maschine wird eingeschaltet sein, wird unaufhörlich und automatisch beobachten, wird Profile erstellen und bewerten, unser Verhalten lenken und uns, wenn nötig, bestrafen.

Wir werden für immer der Gnade unserer Herrscher ausgeliefert sein, den Herrschenden, die den Schlüssel zur Maschine haben. Die unsere Punkte zählen, die alle Regeln aufstellen; die entscheiden, ob wir ein grünes Häkchen oder ein rotes Kreuz bekommen. Die entscheiden, ob wir in die Gesellschaft integriert oder ob wir an den gefährlichen Rand der Existenz gedrängt werden.

Wenn wir dies zulassen, bedeutet das – wie Aldous Huxley es nannte – die letzte Revolution.

Es wird kein Zurück mehr geben.

Die Freiheit, wie wir sie unser ganzes Leben lang und Generationen vor uns gekannt haben, wird für immer ausgelöscht sein, außer für die wenigen Privilegierten an der Spitze der Pyramide. Mit der Zeit, vielleicht in ein oder zwei Generationen, werden wir durch die ständige Überwachung und die damit automatisch verbundenen Belohnungen und Bestrafungen so konditioniert sein, dass wir uns einfach selbst kontrollieren, selbst überwachen, selbst zensieren und unterwerfen.

Die Freiheit, die wir heute genießen, ja selbst die Idee der Freiheit, wie wir sie heute verstehen, wird für unsere Kinder und alle nachfolgenden Generationen nahezu undenkbar werden. Es heißt, Totalitarismus ist in erster Linie die extreme Fokussierung der Überwachung zur Erreichung politischer Ziele.

Weitgehend ohne Debatte, Diskussionen oder informierte Einwilligung lassen wir unter dem Deckmantel der Covid-19-Pandemie eine neue totalitäre Welt der totalen Überwachung, Kontrolle und Konformität entstehen, die sogar noch von vielen begrüßt wird, weil sie ihren Teil im Kampf gegen das Virus beitragen wollen.

Es ist verlockend zu glauben, dass wir, die wir heute in unserer hochtechnisierten, mediengesättigten Welt leben, viel zu gut informiert und viel zu klug sind, um mit einem solchen Trick überlistet zu werden. Die Menschen mögen zwar in der Vergangenheit in den Bann von Faschismus und Totalitarismus geraten sein, aber wir sind einfach viel zu gebildet, um in eine solche Falle zu tappen.

Aber ist das wirklich so, sind Sie sicher? Schauen Sie sich um, schauen Sie sich an, wie wenig Abweichungen vom genehmigten Narrativ in den Mainstreammedien erlaubt ist. Schauen Sie sich an, wie die Angst dazu benutzt wird, uns einzuschüchtern und zu kontrollieren. Schauen Sie sich an, wie wir über Masken, Lockdowns und Impfpflicht streiten. Schauen Sie sich an, wie wir anfangen, in zwei Gruppen zu denken. Die Gruppe der Dazugehörenden und die Gruppe der Außenseiter.

Können Sie sehen, wie weit es in so kurzer Zeit schon gekommen ist? Wenn jeder seinen kritischen Verstand benutzt, werden die Propaganda und die Beeinflussung nur allzu offensichtlich. Das wahre Ziel ist jetzt schon für alle sichtbar, die es sehen wollen. Weil es so ernst ist, bitte ich Sie nun einen Moment innezuhalten und über Folgendes nachzudenken.

Seit Jahrhunderten, vielleicht Jahrtausenden wurde die Fackel der Freiheit von Generation zu Generation weitergereicht, oft mit Blut bezahlt, und die Flamme dieser Fackel wurde von den Händen am Leben gehalten, durch die sie gereicht wurde. Diejenigen von uns, die heute leben und das Glück haben, in demokratischen Gesellschaften zu leben, sind nun Träger dieser Fackeln.

Stellen Sie sich nun vor, Sie blicken in die Augen Ihrer Eltern, Ihrer Großeltern und all der Generationen vor Ihnen zurück durch die Zeit. Schauen Sie sich all diejenigen an, die ihr Leben gaben, damit wir frei leben können, die gekämpft haben, die sich eingesetzt haben, die protestiert haben und die sich Despoten entgegengestellt haben, damit die individuelle Freiheit für sie und ihre Nachkommen gesichert werden konnte.

Sind Sie bereit, diesen Menschen in die Augen zu sehen und ihnen zu sagen, dass Sie diese Fackel für immer ausgehen ließen, wegen eines Virus? Dass Sie die Flamme erlöschen ließen, weil Sie zu ängstlich, zu apathisch, zu vertrauensselig oder zu leicht manipulierbar waren? Stellen Sie sich nun vor, Sie blicken in die Zukunft und denken an all Ihre Nachkommen, Ihre Kinder und Enkelkinder, ob sie schon leben oder noch geboren werden oder an all die Generationen, die nach uns kommen werden.

Schauen Sie diesen Menschen in die Augen und sagen Sie ihnen, dass uns die Freiheit geschenkt wurde, wir aber zugelassen haben, dass sie uns und damit auch ihnen genommen wurde, weil wir den Taschenspielertrick nicht erkannten oder – wenn wir ihn erkannten – nichts dagegen unternahmen. Spüren Sie das Gewicht der Verantwortung?

Wir mögen in vielen Dingen unterschiedlicher Meinung sein, aber in diesem Punkt sind wir uns sicher einig. Dass die Freiheit, die wir heute genießen, das kostbarste aller Geschenke ist, das an uns vererbt wurde, und dass die Freiheit um jeden Preis für die kommenden Generationen gehegt, gepflegt und verteidigt werden muss.

Es sollte inzwischen klar sein, dass der Impfpass, der Covidpass, der grüne Pass oder wie auch immer sie das Zertifikat bezeichnen wollen, absolut nichts mit unserer Gesundheit zu tun hat. Und ungeachtet dessen, wie er uns verkauft wird, wird seine weltweite Einführung nicht dazu führen, dass wir unser altes Leben zurück- bekommen.

Tatsächlich ist genau das Gegenteil der Fall. Der Impfpass ist das perfekt konstruierte Tor zur Schaffung einer völlig neuen Art von kontrollierter und überwachter Gesellschaft, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben. Deshalb dürfen wir unter keinen Umständen, egal wie viel Druck auf uns ausgeübt wird, die Einführung von Impfpässen zulassen.

Täuschen Sie sich nicht. Dies ist ein Schlüsselmoment in unserer Geschichte, wie ihn die Spartaner in der Schlacht an den Thermopylen oder die jungen Männer an den Stränden der Normandie erlebt haben. Das wahre Ausmaß dessen, was auf dem Spiel steht, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Wir wurden als freie, souveräne Wesen auf diese wunderschöne Erde geboren.

Wir sind alle Brüder und Schwestern. Wir sind eine Menschheitsfamilie, unabhängig von Hautfarbe, Glaube oder Nationalität. Es müssen keine Waffen geschmiedet, keine Mauern gestürmt und keine Gebäude dem Erdboden gleich gemacht werden.

Wir müssen einfach nur aufstehen, zusammenstehen und sagen: genug ist genug. Wir haben die Tricks durchschaut, wir sehen den Plan jetzt klar und wir werden nicht zulassen, dass uns unsere Freiheit genommen wird.

Die Fackel der Freiheit wird nicht erlöschen. Nicht jetzt, nicht in Zukunft und schon gar nicht unter unserer Aufsicht.

Unser Moment ist gekommen, um diese Fackel für alle künftigen Generationen zu verteidigen. Ihre Flamme anzufachen und sie unversehrt und gestärkt an alle zukünftigen Generationen weiterzugeben.

Mit einer lauten Stimme müssen wir unseren Nachkommen versprechen:

Wir werden euch nicht im Stich lassen!

Der Schlüsselmoment

Eine eindrückliche Warnung vor den Impfpässen als digitale Fußfessel und dem bereits „schlüsselfertigen Totalitarismus“.



Quelle: KlaTV – Die Alpenschau bedankt sich!

Aus gegebenem Anlass der Zensur: Um keinen Beitrag zu verpassen, trage Dich in unseren Newsletter ein.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Der Mann war ein Mysterium. Er blutete nicht. Er empfand keinen Schmerz. Selbst Infektionen konnten ihm nichts anhaben – obwohl er seinen Körper mit Waffen aller Art durchstechen ließ. Quer durch alle Organe. Immer und immer wieder. Sei es, dass er mit kochendem Wasser übergossen oder ihm ein Schwert durch die Brust gestoßen wurde: Nichts schien ihn ernsthaft zu verletzen! Er wollte den Dritten Weltkrieg verhindern – und bezahlte dafür mit seinem Leben – Hier weiter.

Milliarden, ja sogar Billionen wurden ausgegeben, um die Finanzkrise und ihre Folgen abzufedern. Langfristig gibt es nur einen Ausweg, um die Schulden wieder loszuwerden: die schleichende Geldentwertung. Dies führt zu massiven Vermögensverlusten. Für jeden von uns! Doch wer sein Geld richtig anzulegen weiß, der kann sich vor Inflation nicht nur schützen, sondern auch von ihr profitieren – Hier weiter.

Millionenfach angeklickt, wurden zahlreiche Videos von Prof. Dr. Sucharit Bhakdi von YouTube und anderen Videoplattformen gelöscht.

Die Bhakdi-Videos auf DVD >>>.

Depression, Pleitewelle, Währungsreform, Lastenausgleich usw. Was Sie jetzt tun müssen, um morgen nicht zu den Krisenverlierern zu gehören. Mit genauer Prognose, wann der finale Crash eintreten wird – hier weiter.

Milliarden Menschen suchen verzweifelt nach einer Antwort. Einer Antwort auf die Übel in unserer Welt, die Konflikte, die Vorurteile und die vielen Ungerechtigkeiten. David Icke enthüllt sie! – Hier weiter.

»Es ist so bequem, unmündig zu sein.« Josef Kraus macht das berühmte Kant-Zitat zum Leitmotiv einer provokanten Anleitung zum Selberdenken. Eine schonungslose Analyse des deutschen Untertanengeistes – für alle, die es sich nicht in der Dekadenz gemütlich machen wollen – Hier weiter.

Schon 2011 warnte der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestags vor »einem Kollaps der gesamten Gesellschaft« als Folge eines großflächigen und lang andauernden Stromausfalls. Konkret: Der öffentlichen Ordnung und Sicherheit droht der vollständige Zerfall – hier weiter.

Abnehmen und gleichzeitig Muskeln, Gleichgewicht und Ausdauer trainieren: Die Vibrationsplatte W.1 Pro ist ein multifunktionales Trainingsgerät für zu Hause, mit dem Sie pro Sporteinheit einen umfassenden Effekt erzielen können. Und das ganz ohne Schwitzen! Hier weiter.

Millionen Menschen haben ihren Job verloren. In unserem Wirtschaftssystem läuft etwas gewaltig schief – und es wird noch schlimmer kommen, wenn wir nicht endlich den Hebel umlegen. Norbert Häring zeigt, wie einflussreiche Unternehmen die Corona-Krise nutzen, um ihre Macht zu zementieren und eine lang geplante Agenda zur digitalen Kontrolle umsetzen. Zeit für ein neues System, das allen dient, nicht einer kleinen Elite – hier weiter.

Wir können unser Immunsystem unterstützen, indem wir Stress reduzieren, genügend schlafen, uns an die frische Luft begeben, wohltuende Kontakte und Beziehungen pflegen und gesunde Lebensmittel wählen – kurz auf einen möglichst harmonische Lebensführung achten. Wenn das Immunsystem besonders gefordert ist, kann es durch Heilmittel gestärkt werden, die Hildegard von Bingen schon im 12. Jahrhundert beschrieben und deren Wirkung die moderne Medizin und Ernährungswissenschaft bestätigt haben – hier weiter.

Selber mahlen ist etwas für Menschen, die gern selbst entscheiden. Darüber, woher das Getreide kommt, welche Sorte es sein soll und wann, wie fein oder grob es verarbeitet werden soll. Mit der Mockmill 100 holen Sie sich die nächste Generation der Getreidemühlen nach Hause – hier weiter.

Der international angesehene Umweltaktivist Michael Shellenberger ist leidenschaftlicher Verfechter einer rationalen Umweltpolitik. Er legt dar, wie die vermeintlich alarmierenden Daten sachlich zu interpretieren sind und was wirklich hinter der Klimahysterie steckt. Dieses hervorragend recherchierte Buch räumt mit vielen Mythen auf und lässt die Fakten für sich sprechen! Eine klare Absage an den Öko-Alarmismus >>>.

An diese Powerstation kann eine Vielzahl von Geräten angeschlossen werden, welche überall und stundenlang mit Strom versorgt werden. Sie hat eine enorme Akkukapazität von 1260 Wh. Ein 100-Watt-Gerät kann damit etwas länger als 12 Stunden betrieben werden. Somit hervorragend als Vorsorge für einen Blackout geeignet – Hier mehr dazu >>>.

Auf dieser Liste finden sich zahlreiche Nahrungsmittel, die jahrelang haltbar sind (vieles davon Bundeswehrstandard): Dosenbrot, Pumpernickel, Fertigmenüse wie Tortellini mit Hühnchen, Gemüse-Risotto, Veggie-Pfanne mit Nudeln, Kartoffelpüree mit Milch, Spaghetti Bolognese, Hühnchen mit Reis, Linsen-Eintopf, Jägertopf, Fettpulver, Vollei-Pulver, Schokolade u.v.m. – hier weiter.

Cyberkrieger und Digital-Spione treten an allen Orten zutage, erpressen ganze Städte und zeigen, wie verletzlich unsere Systeme sind. Wer beschützt uns vor dem Krieg, den keiner bemerkt? – Hier weiter.

Die Vorhersagen der traditionellen europäischen Prophetie sind angesichts der derzeitigen Krise von einer nie da gewesenen Brisanz und Aktualität. Wer noch Augen hat zu sehen, wer noch Ohren hat zu hören, und seine sechs Sinne noch beisammen, der weiß es längst: Es geht abwärts. Und die einzige Chance, die wir haben, um in diesem Chaos morgens noch schwungvoll aus dem Bett zu kommen, ist in diesem Abwärtsgang eine höhere Ordnung zu erkennen – hier weiter.

Wir werden zu Anhängern eines Weltuntergangskultes und verkehren unsere Werte ins lebensfeindliche. Doch egal, wie aussichtslos die Lage auch erscheint: Sobald wir unsere Fesseln erkennen, können wir uns von ihnen befreien und gemeinsam Neues erschaffen – besser denn je! Gunnar Kaiser nimmt uns mit auf eine philosophische Reise ins Dickicht der Kultideologie, ins Innerste einer vergifteten Gesellschaft und bringt Licht in die Viralität des Bösen – hier weiter.

Wenn der Zombie-Journalismus Sie erwischt, sind Sie erledigt: blutleer, hirntot, Teil der Horde. Die Armee der Zombie-Journalisten ist dabei, alles zu töten, was uns lieb und teuer ist: Demokratie, Grundrechte, Meinungsfreiheit. Wer das Wort »Freiheit« auch nur noch flüstert, muss befürchten, medial in Stücke gerissen zu werden. Jeder zweite Bürger wagt es nicht einmal mehr, seine Meinung öffentlich kundzutun – Hier weiterlesen >>>.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

Jeder von uns lebt für eine begrenzte Zeit. Aber was wäre, wenn wir sehr viel länger leben könnten als 80 oder 90 Jahre, vielleicht sogar Tausende von Jahren? Was wäre, wenn wir überhaupt nicht sterben müssten? Ist so etwas wirklich möglich?

Es ist nicht nur denkbar, sondern in der Vergangenheit bereits erreicht worden! – Hier weiterlesen >>>.

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Der japanische Arzt Dr. Shioya hat an sich selbst bewiesen, dass er die ultimative Gesundheitsmethode gefunden hat. Dank seiner Vorsorge kannte er bis weit über 100 weder Krankheit noch Senilität, und mit einem völlig gesunden Körper lebte er bis in sein 106. Lebensjahr. Den Kern seiner Ausführungen bildet eine unaufwendige, einfach durchführbare Atemtechnik, die sehr wirksam das Element Sauerstoff im ganzen Körper anreichert und damit die Zellen energetisiert – hier weiter.

Die Natur besitzt ihre eigenen, nebenwirkungsfreien Antibiotika. Viele Pflanzen, ätherische Öle und Lebensmittel wirken, richtig eingesetzt, antibiotisch. Die besten natürlichen Antibiotika >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Ein warmer Ort gehört zu den wichtigsten, grundlegenden menschlichen Bedürfnissen. Im Krisenfall ist mit Ausfällen der Energie-, Gas- und Stromversorgung zu rechnen. Sobald der Strom ausfällt, bleiben die Heizungen kalt, weil die Steuerungen, Ölpumpen, Brenner usw. Strom benötigen. Diese Petroleumheizung ist hierfür eine gute Alternative – hier weiter.

Das ist nicht Putins Krieg… Das ist der Dritte Weltkrieg…

Wir sind mittendrin in einer globalen Auseinandersetzung und die Welt steht nicht am Abgrund, sondern befindet sich schon im freien Fall und ist kurz vor dem Aufprall. Der dritte Weltkrieg läuft als Hybridkrieg auf vollen Touren, demnächst wird es eskalieren.

Eine andere Sicht auf die Geschehnisse… Hier weiterlesen >>>

Tausende von Studien von renommierten Wissenschaftlern weisen auf die destruktive Wirkung dieser beiden Geißeln der Menschheit hin. Das gigantische Experiment mit der Gesundheit der Menschheit läuft mithin auf vollen Touren. Nur wer die Gefahr erkennt, kann sich auch dagegen schützen – hier weiter.

Elektrosmog, 5G, Mobilfunk oder WLAN in Ihrer Umgebung? Messung schafft Klarheit – hier weiter.

Dieses Buch ist ein Kraftpaket und macht unbeschreiblich viel Mut, sich selbst nicht aufzugeben, sondern Krisen als Chancen zu sehen, den Sinn dahinter zu verstehen, das Leben neu in die Hand zu nehmen und nochmals neu durchzustarten – hier weiter.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung …in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Auf mysteriöse Weise, scheint die Zahl „10“ mit der Diabetes-Erkrankung verwoben.

Jeder zehnte Mensch hat Diabetes, alle 10 Sekunden kommen zwei neue hinzu. Alle 10 Sekunden wird ein Bein aufgrund von Diabetes amputiert. Alle 10 Sekunden verstirbt ein Mensch an den Folgen von Diabetes! Weitere verheimlichte, nicht selten unterdrückte Fakten, erfahren Sie hier.

Der Geburtsschein ist ein Gerücht, das eine Frau durch ihr Aussehen jederzeit dementieren kann – Marlene Dietrich

Zum ersten Mal können wir nicht nur den körperlichen Verfall vermeiden, der mit der Alterung verbunden ist, sondern wir sind in der Lage, den Alterungsprozess hinauszuzögern und sogar umzukehren. Das ist das echte Wunder – hier weiter.

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…

.Langzeitlebensmittel – HIER >>>

Wasseraufbereitung – HIER >>>

Tipps vom Überlebenstrainer Lars Konarek – HIER >>>

Heizgeräte – HIER >>>

Stromversorgung – HIER >>>

BP-ER ist vollkommen vegetarisch und beinhaltet keinerlei tierische Bestandteile. Es ist absolut frei von gentechnisch veränderten Zutaten und für jedermann (auch in jeder Kultur und Religion) verträglich. BP-ER gehört zu den Langzeitlebensmittel und ist 7 Jahre haltbar.

BP-ER Notration >>>.

Um beim Eintreten eines Krisenfalls rechtzeitig noch schnell Trinkwasser abfüllen und auch lagern zu können, sollten Sie immer genügend Behältnisse im Haus haben – 10er-Set Notwasserbeutel >>>