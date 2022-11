Neumondphase: Mondkraft heute 22. November 2022 – Mond in Skorpion – Sonne in Schütze

Die Mondkraft heute führt mit dem Mond im Skorpion in die Neumondphase zum Neumond im Schützen. Die Sonne wandert in den temperamentvollen Schützen und lässt den Energiepegel gewaltig ansteigen. Bleiben wir körperlich und geistig in Bewegung! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: abnehmender Mond in Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Steinbock – Sonne in Schütze – Neumondphase.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Üben wir nicht zu viel Druck auf uns selbst und auf andere aus – Gelassenheit ist beim Mond im Skorpion die Devise!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion in der Neumondphase

Wir treten mit dem Mond im Skorpion in die wegweisende Neumondphase zum Neumond in Schütze ein, der morgen am 22. November um 23.57 Uhr seine ganze Intensität entfaltet, wobei sich bereits heute deutlich abzeichnet, dass eine Kehrtwende in unserem Leben ausgelöst wird. In dieser Neumondphase sollten wir Innenschau halten und uns mit Themen aus der Vergangenheit auseinandersetzen, die uns immer noch auf der Seele lasten.

Wenn wir uns der Vergangenheit und den damit verbundenen Gefühlen stellen, bietet sich eine wundervolle Gelegenheit, in einer noch ungeklärten Frage Klarheit zu gewinnen. Wenn es uns dann auch noch gelingt, was uns bewegt in Worte zu fassen, stehen die Chancen gut, dass wir endlich mit einer alten Geschichte abschließen können.

Die Neumondphase fordert uns aber auch dazu auf, einen Realitäts-Check durchzuführen. Da uns der Neumond in Schütze in eine völlig neue Zeitära führen wird, die mit vielen unerwarteten Neuerungen durchzogen ist, sollten wir uns bereits heute überlegen, von welchem unnötigen Ballast wir uns befreien müssen und welche Projekte, die wir geplant haben, sich als nicht machbar erweisen.

Eine der größten Aufgaben, vor die uns die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion stellt, ist deshalb das „Loslassen“. Schmerzhafte Erinnerungen aus der Vergangenheit loslassen – und sie als Möglichkeit zum Wachstum und der inneren Reife sehen. Geliebte Menschen loslassen – und sie mit offenen Armen empfangen, wenn sie wiederkommen. Wir müssen es aber auch annehmen, wenn sie sich ganz entfernen. Eine wichtige Vorbereitung für den Neumond ist auch, sich selbst loszulassen, aus der eigenen Umklammerung, aus der eigenen Kontrolle, sich loslassen in das Vertrauen, dass alles fließt und dass wir aufgefangen werden, wenn wir uns trauen, offen, weich und verletzlich zu sein. Nutzen wir die Neumondphase zum Neumond im Schützen, um uns aus der Tiefe heraus zu wandeln und Dinge grundlegend anders zu sehen. Machen wir uns dabei bewusst, an welchen Vorstellungen und Lebensplänen wir noch festhängen, die uns nicht weiterbringen und von denen wir uns ebenfalls verabschieden müssen. Bereiten wir uns auf den wegweisenden Neumond vor, indem wir alles unnötige loslassen und uns von seelischem Ballast befreien!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit der Sonne in Schütze

Happy Birthday allen Schütze-Geborenen!

Die tiefgründige und teilweise sehr anstrengende Skorpionzeit wird heute durch den Wechsel der Sonne in den Schützen beendet. Mit dem Eintritt der Sonne in dieses Feuerzeichen wird die allgemeine Energie dynamischer und schneller. Die Zeit fliegt nur so dahin und wir erhalten lebensbejahende Unterstützung durch Hoffnung und Zuversicht. Die Schütze-Energie der Sonne stärkt den Glauben und das Selbstvertrauen, so dass unser Leben wieder unbeschwerter und leichter wird, denn der unerschütterliche Schütze-Optimismus lässt uns regelrecht aufblühen.

Auf der Suche nach den Dingen, die für uns sinnvoll sind und uns wirklich entsprechen, begleitet uns die positive Kraft der Sonne in Schütze ebenfalls, da das Feuerzeichen aktiv werden will und nach Wahrhaftigkeit sucht. Die Schütze-Sonne lässt uns aber auch optimistisch in die Zukunft blicken: Das Glas ist derzeit nicht halb leer, sondern halb voll. Das gibt Hoffnung. Allerdings besteht auch die Gefahr, dass wir unsere Situation zu positiv einschätzen oder uns selbst überschätzen.

Da uns die Sonne in Schütze bis zum 21. Dezember begleitet, wird auch allmählich ein deutlicher Wandel spürbar, denn nun dauert es nicht mehr lange, bis die spirituellen Energien der heiligen und mystischen Zeit unser Leben bereichern. Nutzen wir die Sonne im Schützen, um mit der Vergangenheit abzuschließen, damit wir das Fundament für eine von Lebensenergie und Lebensfreude getragene Zukunft errichten können.

Lassen wir uns von den kraftvollen Energien der Sonne in Schütze in eine wundervolle Zeit der Wandlung tragen!

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion



Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Die Energien der Neumondphase sind vielleicht ein wenig herausfordernd, und doch bietet sich uns die Chance, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Überlegen wir in aller Ruhe, wofür uns bisher noch der Mut oder die Energie gefehlt hat.

Wir können unsere individuelle Zeitqualität auf einer ganz anderen, umfassenderen Ebene verstehen. Durch das Neumond-Horoskop finden wir häufig die Hintergründe oder den Schlüssel zum Verständnis für bestimmte Lebensthemen oder Lebensphasen.

Neumond-Horoskop für alle Sternzeichen >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut:

Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten.

Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser. Wer jetzt seine Pflanzen gießt, führt lebendige Mondkraft zu und die Pflanzen gedeihen besser.

Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Stärken wir unser Immunsystem mit einem langen Spaziergang, aber ziehen wir uns warm an.

Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad.

Haushalt – Die aktuelle Mondphase eignet sich perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken.

Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion vermeiden:

Gesundheit – Der Mond im Skorpion ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Skorpion-Tagen sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen.

Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Scharfgabe beugt dem erfahrungsgemäß vor.

Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

