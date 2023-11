NEUMONDPHASE: Mondkraft heute 12. November 2023 – Mond im Skorpion

Die Mondkraft heute führt mit dem Mond im Skorpion in die Neumondphase zum Neumond im Skorpion. Ein spannungsgeladener Jupiter löst Fehleinschätzungen und Konflikte aus. Lassen wir uns von der emotionalen Unruhe nicht anstecken! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: abnehmender Mond im Skorpion – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Steinbock – Mond Opposition Jupiter – Neumondphase zum Neumond im Skorpion.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Betrachtet man das Leben durch die richtige Brille, kann es wunderschön sein!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion in der Neumondphase

Wir treten durch die Mondkraft heute in die wegweisende Neumondphase zum Neumond im Skorpion ein, der morgen am 13. November ab 10.29 Uhr seine ganze Intensität entfaltet, wobei sich bereits heute deutlich abzeichnet, dass eine Kehrtwende in unserem Leben ausgelöst wird. In dieser Neumondphase sollten wir Innenschau halten und uns mit Themen aus der Vergangenheit auseinandersetzen, die uns immer noch auf der Seele lasten.

Stellen wir uns auch der Vergangenheit und den damit verbundenen Gefühlen, denn dann bietet sich eine wundervolle Gelegenheit, in einer noch ungeklärten Frage Klarheit zu gewinnen. Wenn es uns dann zudem noch gelingt, was uns bewegt in Worte zu fassen, stehen die Chancen gut, dass wir endlich mit einer alten Geschichte abschließen können.

Die Neumondphase fordert uns aber auch dazu auf, einen Realitäts-Check durchzuführen. Da uns der Neumond im Skorpion in eine völlig neue Zeitära führen wird, die mit vielen unerwarteten Neuerungen durchzogen ist, sollten wir uns bereits heute überlegen, von welchem unnötigen Ballast wir uns befreien müssen und welche Projekte, die wir geplant haben, sich als nicht machbar erweisen.

Eine der größten Aufgaben, vor die uns die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion stellt, ist deshalb das „Loslassen“. Schmerzhafte Erinnerungen aus der Vergangenheit loslassen – und sie als Möglichkeit zum Wachstum und der inneren Reife sehen. Geliebte Menschen loslassen – und sie mit offenen Armen empfangen, wenn sie wiederkommen.

Wir müssen es aber auch annehmen, wenn sie sich ganz entfernen. Eine wichtige Vorbereitung für den Neumond ist auch, sich selbst loszulassen, aus der eigenen Umklammerung, aus der eigenen Kontrolle, sich loslassen in das Vertrauen, dass alles fließt und dass wir aufgefangen werden, wenn wir uns trauen, offen, weich und verletzlich zu sein.

Nutzen wir die Neumondphase zum Neumond im Skorpion, um uns aus der Tiefe heraus zu wandeln und Dinge grundlegend anders zu sehen. Machen wir uns dabei bewusst, an welchen Vorstellungen und Lebensplänen wir noch festhängen, die uns nicht weiterbringen und von denen wir uns ebenfalls verabschieden müssen.

Bereiten wir uns auf den wegweisenden Neumond vor, indem wir alles unnötige loslassen und uns von seelischem Ballast befreien!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion in der Neumondphase

Am Nachmittag müssen wir uns vor Glücksplanet Jupiter in acht nehmen, der in Opposition zum Mond im Skorpion steht. Das Wesen der Opposition liegt in einer offenen, sichtbaren Gegensätzlichkeit mit hoher Spannung und gilt daher in der Astrologie als typischer Konfliktaspekt.

Vor allem unsere zwischenmenschlichen Verbindungen gestalten sich durch den kritischen Aspekt etwas schwierig. Wir sind schnell dabei, anderen große Versprechungen zu machen, die aber niemals erfüllt werden. Mit der Mond-Jupiter-Opposition kommen wir auch nicht in die Gänge. Wir halten an alten Meinungen und gewohnten Strukturen fest, weil diese uns bekannt sind und sicher vorkommen.

Wir verhalten uns deshalb provokativ und neigen dazu, uns zu sehr auf das Negative zu konzentrieren. Diskussionen fruchten nicht und es besteht die Tendenz, dass wir auf der eigenen Meinung beharren und auch sehr verletzend sein können, was die Fronten verhärten wird.

Nur wenn wir kompromissbereit sind, können wir größere Zerwürfnisse vermeiden!

