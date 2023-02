NEUMOND: Mondkraft heute 20. Februar 2023 – Neumond in Fische – Venus in Widder

Die Neumond-Mondkraft heute führt durch den spirituellen Neumond in Fische in die Seelentiefe und schenkt Zeit zum Loslassen für einen Neubeginn. Venus in Widder bringt stürmischen Wind in alle Beziehungen. Wagen wir groß zu träumen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: Neumond in Fische – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun in Fische – Venus in Widder.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Der Neumond in Fische schafft einen Zugang zu unseren inneren Energien und Potentialen. Lassen wir uns keine der Chancen entgehen!

Mondkalender und Neumond-Mondkraft heute – Neumond in Fische

Die Mondkraft heute mit dem Neumond in Fische, der bereits um 8.07 Uhr exakt wird, sprengt die einengenden Fesseln und macht es uns leicht, das Alte hinter uns zu lassen und neu anzufangen. Die Bereinigung unserer inneren Konflikte steht ebenfalls im Vordergrund, da wir durch unsere Schattenanteile der Selbstheilung im Wege stehen würden.

So wie jeder Neumond ist auch der Neumond in Fische der Beginn eines neuen Zyklus und fordert uns auf, neue Wege zu gehen. Ein Neumondtag ist wie eine Pause zwischen dem Aus- und wieder Einatmen – ein Tag des Innehaltens und Betrachtens, um loslassen und verändern zu können und um neue Ziele ins Auge zu fassen.

Wagen wir es genauer hinzufühlen und auf unsere Intuition und unser Herz zu hören, auch wenn so manches vom Verstand her dagegen zu sprechen scheint. Dieser Neumond in Fische bietet auf besondere Art die Chance für das Neue und den Neuanfang. Da der kosmische Rückenwind uns vorwärts bringen will, können wir es durchaus wagen konkret zu werden. Befreien wir uns jedoch von undurchsichtigen Situationen und bringen Ordnung in unsere Welt.

Den Neumond in Fische mit seinem tiefen, sensiblen und spirituellen Einfluss sollten wir jedoch vorerst nur wahrnehmen und dann erst handeln. Das wird nicht immer ganz leicht sein, denn starke vorwärtsstrebende Mondenergien wollen sich durchsetzen und aktiv werden.

Wenn wir jedoch nur darauf warten, dass das Neue, das wir uns wünschen, sich von alleine zeigt und wir es erst ausprobieren können, bevor wir das Alte vollkommen losgelassen haben, werden wir uns in den Fängen der Angst wiederfinden. Erstarrt in der Unfähigkeit, eine Entscheidung zu treffen, und stur im Widerstand gegen den unvermeidlichen Wandel gefangen. Alle, die sich noch in diesem inneren Widerstand befinden, sollten sich gerade bei diesem Neumond in Fische die Zeit nehmen um zu reflektieren, was sich alles bereits gezeigt hat, das nicht mehr zu einem passt und deshalb losgelassen werden muss. Jetzt ist die Zeit reif, allen Veränderungen Raum zu geben und diese geschehen zu lassen!

Kosmische Energie der Neumond-Mondkraft heute mit Venus in Widder

Kurz nachdem der Neumond in Fische seine Energien spüren lässt, verlässt Liebesplanet Venus das sensible Fischezeichen und wechselt in den stürmischen Widder, wo sie dazu verleitet, dass wir uns besonders extrovertiert der Liebe zuwenden und auf “Angriff” gehen. Wir laufen dabei Gefahr, uns sehr schnell zu verlieben, aber auch genauso schnell wieder zu entlieben. Wer sich also zu vorschnell auf eine Beziehung einlässt, der muss damit rechnen, dass dies nur vermeintlich die “grosse Liebe” ist.

Nach einem stürmischen und leidenschaftlichen Beginn kann deshalb schon nach kurzer Zeit die Ernüchterung auf den Fuß folgen, dass es doch nicht der passende Partner ist. Mit der Venus im Widder lieben wir die Auseinandersetzung, aber gleichwohl auch die Eroberung. Unser Mut und unsere Fähigkeit zur bewussten Konfrontation helfen jedoch auch beim Loslassen von Beziehungen, aus denen die Luft raus ist.

Bei dieser Venus-Energie lieben wir mehr mit dem Kopf als mit dem Herzen. Wir sind mit der Venus im Widder sehr impulsiv und direkt, wollen jedoch unabhängig in der Liebe sein und brauchen unseren Freiraum. Aber auch unsere Neigung zu Abenteuern wird geweckt, wobei wir sehr impulsiv sind und uns eine leidenschaftliche Art zu lieben überkommt.

Lassen wir unser Herz sprechen, um Konflikte zu umgehen!

Mondkraft heute mit dem Mond in Fische



Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Was die wenigsten wissen: Gold ist eines der frühesten bekannten Heilmittel. Für Paracelsus war Gold das höchste Heilmittel und Hildegard von Bingen verwies ebenfalls auf die Heilkraft des Goldes.

Die Kolloide im Gold inaktivieren Bakterien, desinfizieren Wunden und Entzündungen, ersetzen Antibiotika, sie beruhigen das Nervensystem und unsere Psyche, verbessern die Gehirnleistung, fördern das Immunsystem und können den Körper entgiften.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Wir sind ständig von Viren umgeben, die Erkältungen, Influenza und andere Atemwegsinfektionen verursachen. Virostatika und frei verkäufliche Medikamente können weder die Viren abtöten noch die Infektionen heilen.

Es stehen uns jedoch einfache und vor allem natürliche, trotzdem wissenschaftlich fundierte, risikofreie Methoden zur Verfügung, die wirken und besser vor Infektionen schützen als jedes Medikament und jeder Impfstoff.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Unser Alltag ist oft geprägt von Stress und Belastungen, die wir nicht steuern können und auf Dauer Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Innere Ruhe, eine gewisse Ausgeglichenheit und Gelassenheit helfen dabei, damit die Belastungen nicht Überhand nehmen.

.

Diese 6 abwechslungsreichen und kurzen Meditationen geben Kraft, führen zu innerem Frieden und helfen dabei, sich aus dem oft stress- und druckvollen Alltag im Beruf oder im Privaten für wenige Minuten zurückzuziehen, um sich wieder zu sammeln und in seine Mitte zu zentrieren.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut:

Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen.

Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen!

Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen.

Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer!

Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet!

Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Neumond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

