NEUMOND: Mondkraft heute 19. Mai 2023 – Neumond im Stier

Die Mondkraft heute öffnet mit dem Neumond im Stier die Türen für einen Neubeginn. Nach einer kurzen Mondpause werden die Neumondenergien vom Mond in den Zwillingen verstärkt. Geben wir unserem Leben eine neue Wendung! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 20.49 Uhr im Sternzeichen Stier – Mondphase: Neumond im Stier zum Neumond in Zwillinge – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Krebs – Mond Sextil Mars.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Sprengen wir die Grenzen, die uns blockieren und lassen uns von den Neumond-Energien in eine bessere Zukunft tragen!

Mondkalender und Neumond-Mondkraft heute – Neumond im Stier

Der um 17.56 Uhr stattfindende Neumond im Stier ist eine Zeit des Abschlusses und markiert einen Neuanfang in allen Bereichen unseres Lebens. Wir erhalten Rückenwind für alles, was wir neu beginnen oder verändern möchte. Wir werden in dieser Mondphase zudem in unserem Seelenleben einen positiven Neumond-Einfluss zu spüren bekommen, denn Herrscherplanet Venus bringt beim Neumond im Stier Licht und Liebe in unsere Herzen und rückt alle familiären, freundschaftlichen und auch partnerschaftlichen Beziehungen in ein positives Licht.

Der Neumond im Stier ist die Zeit der Wandlung, fordert uns aber gleichzeitig auf, Verantwortung für unser Tun auch dann zu übernehmen, wenn es bei der Neuausrichtung nicht so ganz nach unseren Wünschen verläuft. Nutzen wir Neumondenergie, um eigene Ziele und Wertvorstellungen neu zu definieren. Was wünsche ich mir von mir selbst? Was will ich in den kommenden Wochen neu lernen? In welchen Bereichen braucht es dringend Veränderung? Welche Lebenskapitel muss ich abschließen?

Dieser Neumond in Stier ist somit ein günstiger Zeitpunkt, um seinem Leben eine neue Wendung zu geben. Jetzt kann man Wünsche aussprechen, Pläne schmieden und Vorhaben starten. Der Neumondtag ist auch besonders gut geeignet, um sich von alten Gewohnheiten zu lösen. Um die Energien dieses Neumondes für eine Erneuerung in allen Lebensbereichen nutzen zu können, ist es jedoch unumgänglich, sich von allem zu befreien, woran wir noch krampfhaft festhalten, obwohl es uns schon lange nicht mehr bereichert. Üben wir uns in Gelassenheit, dann öffnet der Neumond im Stier die Türen für einen Neuanfang wie von selbst – Wir müssen nur hindurch gehen!

Kosmische Energie der Neumond-Mondkraft heute mit dem Neumond in Zwillinge nach der Mondpause

Nach einer kurzen Mondpause wechselt der Mond um 20.49 Uhr in die Zwillinge, womit sich auch die Neumondenergien spürbar ändern werden. Die Neumond-Mondkraft legt durch den Neumond in den Zwillingen, der von Leichtigkeit getragen ist, den Grundstein für kommende erfolgreiche und glückliche Zeiten. Kehren wir dazu an unseren eigenen Seelenort zurück und prüfen wir, was uns im Innersten noch belastet und losgelassen werden möchte.

Die Power-Konstellation von Mars und dem Neumond in den Zwillingen, die sich zu einem Sextil verbinden, verleiht uns dabei einen ausgesprochenen Tatendrang und Arbeitswillen, aber auch die Fähigkeit, langfristige Strategien zu entwickeln und diese auch durchzusetzen.

Nutzen wir den Neumond in den Zwillingen, um uns über unsere Absichten und Ziele, unsere Wünsche und Ängste klar zu werden. Durch die Rückkehr an unseren Seelenort drängt kraftvoll an die Oberfläche, was wir bisher in den Tiefen unserer Seele verbannt haben. Das kann zwar starke Emotionen auslösen, doch ist es nötig, alles was uns innerlich blockiert nun auszugraben und in Liebe loszulassen.

Schließen wir mit unserer eigenen Vergangenheit ab, damit wir uns auf die bevorstehenden positiven Zeiten, Veränderungen und Lebenssituationen konzentrieren können. Auch wenn unser Seelenplan etwas anders vorgesehen haben sollte, müssen wir uns nicht mit unserem Schicksal abfinden, sondern können jederzeit und an jedem Ort ein Leben erschaffen, das unseren eigenen Vorstellungen auch entspricht.

Freuen wir uns auf die Möglichkeit der Neuausrichtung und gestalten wir unser Schicksal selbst, statt ihm zu unterliegen!

Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge in der Neumondphase



Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn wir mit den Mondkräften leben und uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Heilpflanzen begleiten den Weg durch das Mond-Kräuter-Rad.

Birke steht für den Neubeginn, Karde für die Rückbindung, Johanniskraut für das Licht, Holunder für die Ahnen…

Mond und Kräuter >>>.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Die Bekämpfung von Schädlingen ist nun besonders effektiv.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen die Feuchtigkeit.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Neumond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

