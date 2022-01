NEUMOND: Alpenschau Mondkraft heute 2. Januar 2022 – Neumond im Steinbock

Die Neumond-Mondkraft heute mit dem transformierenden Neumond im Steinbock schenkt wundervolle Wandlungsenergien. Der Zeichenwechsel von Merkur in Wassermann bringt alte Ideen und Geschichten ins Bewusstsein. Verabschieden wir uns von der Vergangenheit! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: Neumond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn – Merkur in Wassermann.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir alles los, was uns festhält!

Mondkalender und Neumond-Mondkraft heute – Neumond im Steinbock

Ein intensiver Neumond im Steinbock, der um 19.33 Uhr in eine transformierende Neumond-Nacht führt, schenkt uns gleich zu Beginn des neuen Jahres die höchsten Wandlungsenergien und erweckt in uns auch die Hoffnung, dass trotz Hindernissen und Schwierigkeiten, Ernüchterungen und Frustrationen, die wir zeitweilig erleben werden, sich immer wieder eine neue Türe öffnet. Die Neumondenergie unterstützt uns zudem mit der Kraft des endgültigen Loslassens und macht uns überdeutlich bewusst, dass wir uns nicht länger in ein Leben drängen lassen sollten, welches uns nicht mehr entspricht.

Die Ausrichtung auf das Neue sollte ganz in unserem Fokus stehen. Aber nur wenn wir wirklich loslassen, nicht nur auf energetischer Ebene, sondern auch im Realen, können wir uns von einer Last befreien, die uns immer wieder den Schritt in einen Neubeginn verwehrt hat.

Viele von uns werden bei diesem Neumond im Steinbock vor Entscheidungen gestellt, die bedeutende Veränderungen nach sich ziehen können. Da der Steinbock-Mond immer etwas Dunkles an sich hat, sollte man dabei seinem Herzen folgen. Jedoch bringen wir auch viel Klarheit in alles, was wir der Auflösung übergeben müssen, damit wir in unserer Entscheidungsfindung nur positive Impulse erhalten.

Die mit dem Neumond im Steinbock einhergehende Kraft gilt es unbedingt zu nutzen, denn wir haben es mit einer unverwüstlichen Urkraft zu tun, die vor keiner Schwierigkeit zurückschreckt, so dass es ein leichtes für uns sein wird, alle Herausforderungen, aber auch Veränderungen anzunehmen.

Widerstände setzen ungeahnte Energien frei und so kann, angeschoben durch den transformierenden Neumond im Steinbock, Großes gelingen!

Kosmische Energie der Neumond-Mondkraft heute mit Merkur in Wassermann

Noch bevor der Neumond im Steinbock seine ganze Kraft entfaltet, wechselt Merkur um 8.06 Uhr in den innovativen Wassermann, wo er am 14. Januar rückläufig wird und am 26. Januar wieder kurzfristig in den Steinbock zurückkehrt. Es werden durch Merkur in Wassermann viele alte Ideen und vergangene Geschichten in uns hochkommen. Denken wir nach, was es wert ist, daran festzuhalten und was wir verwerfen sollten.

Merkur fördert durch den intelligenten Wassermann zudem unsere kreative Seite und erweckt die Lust, etwas Neues zu lernen oder etwas auszuprobieren, was aus dem Rahmen fällt. Wir erkennen aber auch, worum es jenseits aller Missverständnisse der zurückliegenden Wochen eigentlich gegangen ist. Merkur in Wassermann erlaubt es uns, wieder klarer zu denken und Entscheidungen zu fällen, die zielführend sind.

Wir sollten nun auch auf unsere Intuitionen achten, denn es könnten sich viele ungewöhnliche Ideen zeigen. Es ist allerdings Vorsicht angesagt, dass die vielen Ideen, die wir durch den Merkur-Einfluss haben, uns nicht dabei behindern, das vorrangige Ziel, das es zu erreichen gilt, klar zu erkennen.

Nutzen wir bei diesem Neumond die Gelegenheit, um durch den Einfluss von Merkur in Wassermann wichtige Angelegenheiten in unserem Sinne zu regeln!

Mondkraft heute mit dem Mond in Steinbock



Tierkreiszeichen Steinbock

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Mit unnachgiebiger Strenge und Nüchternheit machen wir uns keine Freunde und tun uns auch selbst nicht gut. Geben wir uns einen Ruck und zeigen Verständnis für die Bedürfnisse und Versäumnisse anderer. Nobody is perfect – Auch wir selbst nicht!



Was der Neumond-Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Neumond in Steinbock besonders gut:

Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden.

Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Verwenden wir jedoch wenig bis gar kein Salz und wenn, dann nur Meer- oder Kräutersalz.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Laut Feng Shui kann eine kränkelnde Zimmerpflanze das Wohlbefinden einschränken und die Energie mindern. Der Mond im Steinbock ist der beste Termin für einen Rückschnitt.

Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte an Steinbock-Tagen auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen.

Schönheit/Wellness – Die Entfernung von Körperhaaren ist bei dieser Mondstellung weniger schmerzhaft. Denken wir nach der Rasur daran, die Stellen mit einer beruhigenden Salbe einzucremen.

Haushalt – Beim Putzen erhalten wir die volle Mond-Unterstützung und können alles auf Vordermann bringen.

Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Gehen wir raus in die Winterluft und tanken unsere Energiespeicher auf!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Neumond in Steinbock vermeiden:

Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten.

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann.

Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Neumond Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.