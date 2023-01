Neujahr-Mondkraft heute 1. Januar 2023 – Mond im Stier

Die Alpenschau wünscht Euch mit der Neujahr-Mondkraft ein gutes Neues Jahr, erfüllt mit Glück, Liebe, Erfolg und vor allem Gesundheit!

Die Neujahr-Mondkraft heute sorgt durch den Mond im Stier für Ausgeglichenheit, Sicherheit und Geborgenheit. Positive Einflüsse der Sonne im Steinbock schenken neue Kraft. Venus und Pluto rücken die Liebe in den Fokus. Uranus im Stier sorgt für Überraschungen und weist eindrücklich auf Veränderungen hin. Bewahren wir einen kühlen Kopf! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Steinbock – Venus Konjunktion Pluto – Sonne Trigon Mond – Mond Konjunktion Uranus – 8. Rauhnacht – Neujahr

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Beharrlichkeit ist die Devise an Stier-Tagen. Bemühen wir uns, nicht zu engstirnig zu erscheinen – Toleranz zeichnet sich heute aus.

Mondkalender und Neujahr-Mondkraft heute – Mond im Stier

Beim Mond im Stier fühlen wir uns am wohlsten, wenn wir in Sicherheit unser Leben geniessen können. Wir brauchen Stabilität und Geborgenheit, so dass wir uns zuhause bzw. im vertrauten Familien- und Freundeskreis am liebsten aufhalten wollen. Die Sterne stehen zudem günstig, die finanziellen und häuslichen Angelegenheiten zu überprüfen und zu regeln. Durch die Ausgeglichenheit, die uns der Mond im Stier vermittelt, können wir unsere innere Balance finden. Bleiben wir in unserer Mitte, denn so können wir auch zu einem Ruhepol für unsere Mitmenschen werden.

Wertvolle Unterstützung schenkt uns die Sonne in der Jungfrau, die im Trigon zum Mond im Stier steht. Wir strahlen durch dies harmonischen Einfluss viel Kraft und Stärke aus und haben eine sehr ausgeglichene Persönlichkeit, denn zwischen Seele und Geist, aber auch Wille und Gefühl herrscht Harmonie. Die Sonnenenergie schenkt uns deshalb zum Jahresbeginn Lebenserfolg, gesundheitliches Wohlbefinden, Lebenskraft, Harmonie mit den Eltern und der Familie sowie Übereinstimmung mit dem Partner.

Einen ganz besonderen Einfluss lässt die Konjunktion zwischen Stier-Zeichenherrscher Venus und Pluto spüren. Die Konjunktion gilt allgemein als der stärkste Aspekt überhaupt, da sich hier die Kräfte der Planeten intensiv gegenseitig beeinflussen und miteinander verschmelzen. Venus und Pluto rücken bei dieser Konstellation die Liebe in den Vordergrund, wobei uns aber auch schmerzlich bewusst wird, wo wir in der Vergangenheit aufs falsche Pferd gesetzt haben.

Wenn sich Beziehungsplanet Venus mit Machtplanet Pluto verbindet, wird eine sehr leidenschaftliche Energie spürbar. Pluto steht grundsätzlich für absolute Treue und Bindung, mit dem Venus-Einfluss kommt ein Streben nach einem Idealbild hinzu, so dass unser Beziehungsleben von der Vorstellung einer idealen und erfüllenden Partnerschaft angetrieben wird. Da aber kaum jemand in der Realität diesem Idealbild entsprechen kann, sind Enttäuschungen auf der Beziehungsebene vorprogrammiert. Sollte nämlich der Partner unserem Suchbild nicht mehr entsprechen, kann sich die ursprüngliche Leidenschaft dann schnell in Gefühlskälte wandeln, wobei dieses Wechselbad der Gefühle für den Partner nur schwer zu ertragen ist. Erst wenn wir diese Projektionsneigung bewusst erkennen, werden wir in der Lage sein, gewisse Schwächen unseres Partners zu tolerieren und die Harmonie in der Liebe wieder herstellen können. Nehmen wir unseren Partner mit allen Stärken und Schwächen an – Entzünden wir das Licht der Liebe immer wieder neu!

Kosmische Energie der Neujahr-Mondkraft heute mit dem Mond im Stier

In Acht nehmen müssen wir uns heute lediglich vor Uranus im Stier, der durch eine nicht sehr vorteilhafte Konjunktion zum Mond im Stier seine revolutionären Eigenschaften zum Ausdruck bringt. Planet Uranus steht für den Gegenpart des Normalen. Er bringt Erkenntnis, Neuerung und Befreiung, wobei er in der Astrologie jedoch als Vernichter tätig ist, um Neues erschaffen zu können.

Die Uranus zugeordneten Ereignisse zeichnen sich meist durch Spontanität aus und bringen Überraschungen mit sich, die ziemlich unerwartet in unser Leben treten. Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende Veränderungen sorgen wird. Das Hauptaugenmerk liegt unter dieser Konstellation auf Widerspruch und dem Loslösen von Verbindlichem.

Wir sollten allerdings bei dieser Mond-Uranus-Verbindung auf der Hut sein, denn so wichtig Veränderungen sind, ist dennoch nicht jede neue Idee, die uns jetzt blitzartig überfällt, für die Zukunft auch tragfähig. Oft haben wir zwar gar keine andere Wahl, als uns für neue Wege zu entscheiden, trotzdem sollte man nicht den Verstand ausschalten und blindlings unrealisierbaren Plänen nachjagen!

Verlieren wir nicht die Bodenhaftung und bleiben bei der Verwirklichung von Plänen realistisch!

Die Neujahr-Mondkraft heute – Kosmischer Ausblick auf das neue Jahr 2023



Tierkreiszeichen Stier

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Nutzen wir die kreativen Impulse der Neujahr-Mondkraft heute und gehen wir voller Vorfreude einem positiven Wandel entgegen. Starten wir mit Zuversicht ins neue Jahr und freuen uns auf den Beginn einer neuen Lebensphase.

Es gibt kein Patentrezept für das Morgen, aber einen Weg, mit Gedankenkraft unsere Ziele zu erreichen. Mit Hilfe von grundlegendem Wissen können wir unser Leben in neue Bahnen lenken. Wagen wir den Schritt, die alten Wege zu verlassen und uns für etwas zu öffnen, das voller Überraschungen ist. Gestalte dein Leben einfach neu!

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen.

Gesundheit – Bei Ohrenschmerzen können wir beim Stier-Mond die Schmerzen am besten rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln.

Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport und Training – Überwinden wir den inneren Schweinehund.

Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen.

Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann.

Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden:

Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme!

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig.

Tagesverbot – Solange der Mond im Stier steht, sollte man auf zu üppiges Essen verzichten, da die Kalorien viel stärker zu Buche schlagen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Neujahr-Mondkraft heute einen wundervollen Start ins Neue Jahr 2023 im Einklang mit dem Mond!

