Mondkraft heute 9. September 2023 – Mond im Krebs am Tag des Saturn

Durch die enge Verbindung von Merkur zum Mondknoten löst die Freiheit der Gedanken unsere beschränkende Denkweise auf und wir können diesen Aspekt nutzen, um frischen Wind in unser Leben zu bringen.

Achten wir aber immer darauf, dass wir unsere innere Unruhe im Griff behalten, die der Mond im Krebs in uns auslösen kann. Überstürzte Entscheidungen werden unweigerlich zu Ärger und Streit führen, denn nur allzu leicht könnte ein unüberlegtes Wort die Emotionen hochkochen lassen, wenn wir uns Ungeduld nicht zügeln können.

Bewahren wir im Umgang mit anderen unseres seelisches Gleichgewicht!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

Eine besonders harmonische Verbindung von Chiron und Merkur bereichert diesen Tag. Chiron hat sowohl eine Funktion als Schlüssel, wie auch als Brücke. In Verbindung mit Merkur kann Heiler Chiron unser Denkvermögen inspirieren und wir können auf Lösungen kommen, die ansonsten nicht einfach zu finden sind.

Falls in Gesprächen und im Kontakt zu anderen Menschen durch die Rückläufigkeit von Merkur etwas schiefgelaufen ist, haben wir heute die Möglichkeit, die unbedachten Äußerungen und Verletzungen aufzuarbeiten und aus der Welt zu schaffen. Chiron macht uns zudem auf einen besonders empfindlichen Punkt oder eine Verletzung der Seele aufmerksam.

Da er unsere tiefste Wunde offenbart, brauchen wir oft lange, um unsere tiefste Seelenwunde auch zu erkennen. Bestimmte Situationen können uns jedoch zeigen, wo diese Wunde sitzt. Licht ins Dunkel unserer Seelen können Neuanfänge bringen, die zu Krisen führen, aber auch Kritik von Aussen kann auf die Seelenwunden aufmerksam machen.

Lassen wir die Heilung aller Verletzungen geschehen!

.

Verpassen, verschieben und bewahren wir nichts, was Freude und Lächeln in unser Leben bringen könnte…

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs



.

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Manchmal ist das Leben einfach nur verzwickt, schmerzhaft oder unangenehm. Es ist jedoch nicht gesund, die negativen Gefühle runterzuschlucken. Versuchen wir lieber, mit den richtigen Worten klarzumachen, was falsch läuft, und befreien uns so von der schweren Last.

.

Unbewusste Sabotageprogramme, die wir meist selbst nicht erkennen können, gehören zu den Verhinderern von Glück, Erfolg, Gesundheit und einem selbst bestimmten Leben.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut:

Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen.

Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen aller Pflanzen nutzen.

Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden.

Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Liebe – Wir brauchen nun Liebe, Zuwendung und Zärtlichkeit. Ein Streit kann uns jetzt gänzlich aus der Bahn werfen.

Beruf/Karriere – Meiden wir Stress und Hektik im Job, denn all das kann sich rasch auf den Magen schlagen!

Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Haushalt – Beim Mond im Krebs sollten wir die Hausarbeit sein lassen, weil sie nicht so recht klappen will. Außer beim Wäschewaschen wird nichts richtig sauber und wir müssen immer wieder von vorne anfangen.

Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden.