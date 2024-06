Mondkraft heute 9. Juni 2024 – Krebs-Mond – Mars in Stier

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs löst blockierende Energien aus. Der Zeichenwechsel von Mars in den Stier bringt wichtige kosmische Einflüsse mit sich, die in allen Lebensbereichen für Bewegung sorgen werden. Türen öffnen sich – Wir müssen nur hindurchgehen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Sonne Quadrat Saturn – Mars im Stier.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die kosmischen Energien stärken nicht nur unsere Sensibilität, sondern gleichzeitig auch unsere Tatkraft. Fassen wir unsere Ziele konkret ins Auge!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mars im Stier

Ein markanter Zeichenwechsel bestimmt heute das Tagesgeschehen und wird uns die nächsten Wochen mit so manchen Impuls geben, was unsere Zukunftsplanung betrifft. Mars wechselt nämlich bereits am frühen Morgen vom stürmischen Widder in den nach Sicherheit strebenden Stier.

Aus energetischer Sicht beschert uns Mars im Stier eine große Veränderung. Unsere Handlungen sind unter dem Stier-Einfluss von finanziellen Entscheidungen und Werten beeinflusst. Wir konzentrieren uns außerdem mehr auf Liebe und Leidenschaft, da sich Venus als Herrscherplanet des Stieres ebenfalls bemerkbar macht.

Mars zeigt im Sternzeichen Stier allerdings eine erheblich schwächere Wirkung als im vorangegangenen Sternzeichen Widder. Wir haben zwar die gleiche Zielstrebigkeit, können uns aber bedeutend mehr beherrschen, sind schlauer, ruhiger und gehen in beruflichen Angelegenheiten wohlüberlegt und mit Bedacht vor.

So können wir unsere Ziele mit weitaus feineren Methoden erreichen als der stürmische und unüberlegte Widder-Mars. Mit Mars im Sternzeichen des Stier haben wir einen stabilen, ausdauernden Fluss an Energie ohne Hektik und beenden immer, was wir begonnen haben. Wir verfügen über eine unermüdliche Arbeitskraft und verfolgen mit großer Ausdauer unsere Pläne, die wir letztendlich auch mit Erfolg umsetzen werden.

Da wir durch Mars im Stier äußerst sinnlich sind, zudem eine große Charakterstärke und Stabilität aufweisen, benötigt es viel, um uns aus der Haut fahren zu lassen, denn wir können unsere Emotionen normalerweise gut kontrollieren. Aber auch im Stier kann Mars durchaus heftige Energien auslösen.

Wenn unser besonders feiner Instinkt Gefahr wittert und wir unsere Sicherheit bedroht sehen, beispielsweise durch das Eindringen in unser Revier oder das Überschreiten unserer persönlichen Grenzen, geben wir schnell unsere höfliche und charmante Art auf. Dann tritt wieder die spontane Seite in Erscheinung, die sich impulsiv und aggressiv zu verteidigen weiß.

Setzen wir unsere Lebenspläne mit Bedacht um!