Mondkraft heute 9. Januar 2024 – konfliktbeladener Mond im Schützen – Mondpause

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen löst vor der Mondpause durch aufwühlende und schwierige Spannungsaspekte massive Probleme und Widerstände aus. Merkur und Neptun beeinflussen alle Lebensbereiche auf negative Weise. Gehen wir achtsam durch diesen kritischen Tag! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond im Schützen- absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Stier – Merkur Quadrat Neptun – Mond Quadrat Neptun – Mond Konjunktion Merkur – Mondpause zum Mond im Steinbock.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns nicht entmutigen, aber gehen wir an alle Vorhaben mit der nötigen Vorsicht heran!

Die vorwärtsstrebenden Energien des Schütze-Mondes werden heute nicht zum Zug kommen, denn wir müssen damit rechnen, dass uns negative Aspekte massiv unter Druck setzen werden. Vor allem Merkur und Neptun überschatten durch ihre Quadratstellung diesen sehr schwierigen Tag. Neptun kann im Spannungsaspekt zu Merkur unser Denken irritieren.

Auch wenn wir uns noch so sehr bemühen, die Dinge objektiv wahrzunehmen, besteht die Gefahr von Täuschung oder Enttäuschung. Wirklichkeit und Traumwelt sind sich unter diesem Aspekt sehr nahe. Achten wir daher auf einen gesunden Realismus und hüten wir uns vor einem falschen Idealismus ebenso wie vor zu starkem Misstrauen gegenüber unserem Umfeld.

Versuchen wir anderen ganz bewusst zuzuhören und hinterfragen wir unklare Botschaften. Eine bewusst klare Kommunikation hilft Missverständnisse zu vermeiden und das Vertrauen zu stärken.

.

.

Wir müssen uns auch vor Merkur in acht nehmen, denn durch eine Konjunktion mit dem Mond im Schützen gehen Unterbewusstsein und Verstand eine sehr enge Verbindung ein. So kommt es, dass wir zwar unsere Gefühle recht gut in Worte zu fassen verstehen, jedoch sind mitunter die Gefühle aber auch stärker als der Verstand, so dass es uns nur schwer gelingt, einen klaren Gedanken zu fassen.

Da es unter diesem Aspekt mit der Logik und Rationalität nicht weit her ist, sollten wir keine voreiligen Versprechen geben und auch keine wichtigen Entscheidungen treffen. Da die Emotionen die Gedanken überwiegen, sind wir auch schnell eingeschnappt, sobald man das Gesagte in Frage stellt. Wir reagieren überempfindlich und überspannt auf persönliche Bemerkungen und Kritik.

Bleiben wir bei Diskussionen sachlich, da die Konfliktgefahr deutlich erhöht ist!

Am Abend geht der Schütze-Mond in die Mondpause, die zusätzlich von Neptun überschattet wird, der im Quadrat zum Mond steht. Da unsere Gefühlswelt durch diesen Aspekt negativen Schwingungen unterliegt, müssen wir mit nervösen Störungen rechnen, könnten aber auch von Mutlosigkeit und Verbitterung gepackt werden.

Die Gefühle fahren Achterbahn und es fällt uns nicht leicht, eine seelische und harmonische Verbundenheit aufrecht zu erhalten. Durch diesen Aspekt entstehen Missverständnisse und Enttäuschungen, die sich durch alle Bereiche ziehen werden.

Das Mond-Neptun-Quadrat vernebelt auch unsere Wahrnehmung, wodurch die Grenzen zwischen Traumwelten und Wirklichkeit durchlässiger werden.

Lassen wir uns nicht entmutigen und verfolgen weiterhin unsere Ziele!

.

.

.



.

Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Es findet sich eigentlich immer für alles eine Lösung – wenn man sich nicht selbst ständig unter Druck setzt. Manchmal kommt die helfende Idee einfach im Alltag angeflogen, wir müssen nur auf die Zeichen achten. Bringen wir dazu Körper und Seele in ein harmonisches Gleichgewicht!

.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut:

Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen.

Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden. Auf keinen Fall sollten wir jedoch unsere Pflanzen gießen!

Fitness – Achten wir beim Sport besonders auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren.

Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden.

Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen.

Liebe – Beim Schütze-Mond lieben wir die Abwechslung und haben auch gegen einen Flirt nichts einzuwenden.

Beruf/Karriere – In beruflichen Belangen können wir zuversichtlich den Blick nach vorne richten. Wir sollten auch nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen.

Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert.

Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden.

Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

.