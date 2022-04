Mondkraft heute 9. April 2022 – aufwühlender Halbmond im Krebs

Die Mondkraft heute sorgt durch den Halbmond im Krebs für eine negative Mondenergie, die Spannungen und Missverständnisse mit sich bringt. Harmonische Verbindungen zu Jupiter und Neptun lösen die Negativität wieder auf – Gehen wir Konflikten aus dem Weg! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Halbmond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Mond Trigon Jupiter – Mond Trigon Neptun.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Achten wir heute besonders darauf, nicht übertrieben kritisch oder ungerecht zu reagieren, denn es gibt verschiedene Wahrheiten.

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond im Krebs

Durch die Mondkraft heute mit dem Halbmond im Krebs können sich die Fronten sehr schnell verhärten und wir neigen in allen Lebensbereichen zu Extremismus. Dadurch besteht eine erhöhte Tendenz zu Enttäuschungen, da unsere Erwartungshaltung oftmals etwas überzogen ist. Wir befinden uns in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für ein bestimmtes Vorhaben erschweren wird. Warten wir deshalb mit allem, was uns vorwärts bringen soll, bis die negativen Energien spürbar aufgelöst werden. Erst dann können wir wieder die nötige Kraft entwickeln, um mit Herz und Verstand unsere Vorhaben zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Auch wenn es uns sehr schwer fällt, müssen wir bei der Mondkraft heute mit dem Halbmond im Krebs einsehen, dass nicht jede Situation planbar und kontrollierbar verläuft. Die auftretenden Hindernisse und Spannungen erfordern unsere volle Aufmerksamkeit und Konzentration. Nur wenn wir bedacht vorgehen, können wir die großen Krisen vermeiden!

Wichtig ist an solch anstrengenden Mond-Tagen, dass wir authentisch bleiben und nicht versuchen unsere zukünftigen Ideen auf Biegen und Brechen durchzusetzen, da sich das Ergebnis zu unserem Nachteil auswirken wird.

Wir besitzen durch den negativen Einfluss des Halbmondes zudem keine Energie-Reserven mehr, so dass wir schnell überlastet sind und besonders bei Stress und körperlichen Anstrengungen spüren wir zum teil massive gesundheitliche Störungen.

Achtsamkeit und Vorsicht zahlen sich bei der Mondkraft heute mit dem Halbmond im Krebs besonders aus!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Halbmond im Krebs

Bereits am frühen Nachmittag können wir dann wieder aufatmen, denn Jupiter und Neptun lösen durch eine trigonale Verbindung zum Halbmond im Krebs die Spannungen nach und nach wieder auf. Das Mond Jupiter Trigon stimmt uns heiter gestimmt und weckt auch unseren Großmut anderen gegenüber. Das liegt daran, dass uns unter diesem Aspekt die Nächstenliebe wichtig ist und wir bereit sind, unseren Mitmenschen hilfreich unter die Arme zu greifen.

Mit dieser kraftvollen Konstellation gelingt es uns, anspruchsvolle und komplizierte Aufgaben zu meistern. Außerdem besitzen wir starke geistige Fähigkeiten und sind damit in der Lage, unseren Gedanken auch Taten folgen zu lassen. Wir verfügen über große Intelligenz, eine rasche Auffassungsgabe, einen scharfen Intellekt und haben eine gute Urteilskraft, so dass es uns gelingt klare Entscheidungen zu fällen.

Neptun verbindet sich ebenfalls mit dem Halbmond im Krebs zu einem harmonischen Trigon. Gegenseitiges Mitgefühl gestaltet den restlichen Tag dadurch weitgehend angenehm und entspannt. Eine erhöhte Sensibilität und interaktive Feinfühligkeit verzaubert und veredelt dabei die zwischenmenschlichen Beziehungen und die Grundstimmung des Alltages spürbar, sodass ein weitgehend harmonisches und ausgewogenes Zusammenleben möglich wird. Außerdem können sich innere spirituelle Erlebnisse wohltuend auf die eigene Stimmung auswirken.

Lassen wir durch die positiven Aspekte jegliche Negativität vom Halbmond im Krebs hinter uns!

Mondkraft heute mit dem Halbmond im Krebs



Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

Mond-Magie der Mondkraft heute

Setzen wir unserer Fantasie keine Grenzen, denn sie ist ein Ventil für die Seele, um im Hier und Jetzt mit uns zu kommunizieren. Die Fantasie auszuleben ist Befreiung und lässt unsere Talente und Fähigkeiten zum Vorschein kommen, die uns ansonsten oft ein Leben lang verborgen bleiben.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Halbmond im Krebs besonders gut:

Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen.

Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigem Gießen sowie Düngen aller Pflanzen nutzen.

Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle aufbauenden und straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden.

Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Halbmond im Krebs vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Haushalt – Beim Mond im Krebs sollten wir die Hausarbeit sein lassen, weil sie nicht so recht klappen will. Außer beim Wäschewaschen wird nichts richtig sauber und wir müssen immer wieder von vorne anfangen.

Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

