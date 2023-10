Mondkraft heute 8. Oktober 2023 – Mond im Löwen

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen schenkt neue Kraft und weckt die Freude am Leben. Merkur unterstützt alle Vorhaben und bereichert das Liebesleben. Stellen wir uns mutig allen Herausforderungen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond im Löwen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne in der Waage – Mond Sextil Merkur.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Legen wir alle Zweifel ab und gehen mit dem Mut des Löwen vor!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Löwen

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen versorgt uns mit einer unbändigen Lebenskraft und einem unerschütterlichen Selbstbewusstsein. Keinerlei negative Einflüsse belasten uns an diesem kraftvollen Tag, so dass wir unsere ganze Energie auf Projekte konzentrieren sollten, die wir gerade jetzt zu einem erfolgreichen Abschluss bringen wollen. Wir können von der ganzen Power profitieren, die uns die Mondkraft mit dem Mond im Löwen zur Verfügung stellen wird.

Es fließen uns positive Energien aus dem Kosmos zu, die uns dynamisch und durchsetzungsstark machen, so dass wir alle Hindernisse überwinden können, die sich immer noch vor uns aufbauen. Wir strahlen Lebensfreude pur aus und haben eine optimistische Lebenseinstellung, so dass unsere emotionale Stimmungslage gefestigt ist und wir durch den erhöhten Energiepegel voller Elan alles in Angriff nehmen können.

Unser gesundes Selbstvertrauen, dass sich durch den Mond im Löwen zeigt, ermöglicht es uns aber auch, zu unseren Schwächen zu stehen und die Verantwortung in der Beziehung gleichmäßig zu verteilen. In unseren gesamten Beziehungen wird somit ein deutlicher Wandel spürbar. Wir sind dazu aufgefordert, uns neu zu begegnen und das Gegenüber mit anderen Augen zu sehen.

Optimismus und Zuversicht bestimmen diesen Mondtag und wir vertrauen in die Zukunft, da wir wissen, wie wir Hindernisse überwinden können. Inspirationen und Visionen sind dabei so leicht abrufbar wie nie.

Spüren wir die Kraft und Lebendigkeit und freuen wir uns auf die positive Energie, die uns auf völlig neue und überraschende Wege führen kann. Der ewige Kampf mit uns selbst hat heute einmal Pause, denn wir sind mit uns selbst im Reinen. Es herrscht Klarheit, ein Gefühl der Sicherheit kommt auf und der Weg scheint frei von Hindernissen.

Lassen wir uns von der kraftvollen Löwe-Energie zu Höchstleistungen anspornen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

Da sich Merkur mit dem Mond im Löwen zu einem Sextil verbindet, werden wir dabei unterstützt, dass wir Schritt für Schritt an alle Dinge herangehen, die wir nur durch Ausdauer und Disziplin erledigen können. Auch um etwas zu lernen, zu planen oder zu durchdenken ist die Kraft von Merkur durchaus hilfreich.

Die positive Energie von Merkur lässt uns zudem über ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen verfügen. Wir sind geistig sehr rege, und unser Intellekt sowie unsere Gefühlswelt befinden sich in harmonischer Zweisamkeit befinden. Da der Mond im Löwen seine schöpferische Kraft spüren lässt, schaffen wir es, unseren Ideen auch praktische Taten folgen zu lassen.

Das Mond Merkur Sextil ist aber auch für die Partnerschaft ein sehr nutzbringender Aspekt, da Kommunikationsplanet Merkur den verbalen Austausch fördert und uns dazu befähigt, unser Gefühle und inneren Vorgänge dem Partner offen mitzuteilen. Die Atmosphäre sollte zudem warm genug sein, um sich gegenseitig einige Geheimnisse anzuvertrauen und von sehr persönlichen Ideen oder Vorgängen zu erzählen.

Suchen wir das Gespräch!

