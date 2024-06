Mondkraft heute 8. Juni 2024 – Mond im Krebs am Tag des Saturn

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs am Tag des Saturn führt in die Tiefe der Seele. Venus und Saturn belasten durch gegensätzliche Energien das Liebesleben. Tanken wir neue Kraft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Venus Quadrat Saturn – Tag des Saturn.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Je lauter die Welt draußen ist, umso wichtiger ist es, auf die leise Stimme des Herzens zu hören.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs am Tag des Saturn

Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Samstag ist der Tag des Saturn, der heute viel von seiner Strenge verliert und uns dabei hilft, Ordnung zu schaffen – in unseren Gedanken, aber auch im Aussen. Es ist somit Samstags immer die beste Zeit um Keller oder Dachboden zu räumen, aber auch um den Putzeimer zu schwingen und alles auf Vordermann zu bringen.

Organisieren wir uns und kümmern uns um all die Dinge, für die die wir unter der Woche keine Zeit hatten. Durch die Disziplin von Saturn gelingt es uns heute auch besser, den inneren Schweinehund zu überwinden, was wir durchaus für sportliche Aktivitäten nutzen sollten. Vor allem wer gerne joggen oder wandern geht, kann von den Saturn-Energien profitieren.

Bei all dem Tatendrang gilt aber auch, den gefühlsbetonten Mond im Krebs nicht außer Acht zu lassen. Nehmen wir uns deshalb viel Zeit für uns selbst. Vor allem nach einer hektischen Woche ist das wichtig, denn das lädt die Batterien für die nächste Woche wieder auf, die wieder einige Herausforderungen für uns bereithält.

.

.

Die Mondkraft heute löst mit dem Mond im Krebs eine emotionale Energie aus, die uns empfindsamer macht. Lassen wir unseren Gefühlen ruhig einmal freien Lauf und nutzen wir die gefühlsbetonten Energien, um alles an die Oberfläche kommen zu lassen, was uns innerlich bewegt, denn einige Erkenntnisse können durchaus bereichernd sein!

Es geht beim Mond im Krebs aber auch um das Fühlen und Wahrnehmen der inneren Welten. Wir erhalten einen tiefen Einblick in unser Seelenleben und es gilt auch zu erkennen, ob wir uns verbunden fühlen, ob wir unser Zuhause gefunden haben und ob wir diejenigen Menschen um uns haben, die uns Vertrauen, Geborgenheit und Liebe schenken können.

Hören wir auf die innere Stimme!