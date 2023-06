Mondkraft heute 8. Juni 2023 – herausfordernder Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann verleitet durch Zeichenherrscher Uranus zu radikalen Methoden. Mars wirbelt jede Menge Staub auf und bringt massive Spannungen mit sich. Hüten wir uns vor Übertreibungen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: abnehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus im Stier – Mond Quadrat Uranus – Mond Opposition Mars – Sonne Trigon Uranus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir haben Lust auf Freiräume und Abwechslung. Gönnen wir uns eine Auszeit und unternehmen etwas, was uns wirklich Spaß macht!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann

Leichtigkeit und Lebensfreude, die den Mond im Wassermann normalerweise begleiten, erhalten einen gewaltigen Dämpfer, so dass wir mit der Mondkraft heute einen eher schwierigen Tag vor uns haben. Blockiert durch unruhige Mondenergien müssen wir immer wieder mit recht massiven Hindernissen und Einschränkungen rechnen, die sich extrem demotivierend und frustrierend auf uns auswirken können.

Alle Entscheidungen, die wir nun unter den schwierigen Einflüssen treffen, haben zudem Folgen für unser weiteres Leben. Es verlangt ein hohes Maß an Reife und Verantwortung, damit wir keine Fehlentscheidungen treffen. Je gründlicher wir uns aus Strukturen lösen, die uns einschränken und nicht länger tragen, desto eher können wir positive Entwicklungen bewirken.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Durch Zeichenherrscher Uranus sind wir zwar ausgesprochen phantasievoll und verfügen meist über ein besonderes Talent, allerdings steht uns das Gefühl im Weg, dass wir durch den Wassermann-Einfluss ständig etwas Außergewöhnliches erleben wollen. Wir neigen außerdem zu Gefühlsschwankungen, die aus heiterem Himmel kommen und die für uns selbst manchmal unverständlich sind. Da wir dauerhaft nach Spannung verlangen, ist es nicht verwunderlich, dass wir mit plötzlichen Veränderungen konfrontiert werden, die von außen kommen. Auch freundschaftliche Verbindungen können uns durch den negativ behafteten Uranus-Einfluss, der heute im Quadrat zum Mond im Wassermann steht, in gefühlsmäßige Aufruhr versetzen. Gehen wir nicht zu ungestüm vor, wenn wir Veränderungen anstreben!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Die explosiven Energien von Mars, der in Opposition zum Mond im Schützen steht, werden ebenfalls einiges von uns abverlangen, denn unter diesem Aspekt kann Mars viel Porzellan zerschlagen und für heftige Konflikte sorgen. Wir verhalten uns provokativ und neigen dazu, uns zu sehr auf das Negative zu konzentrieren. Diskussionen fruchten deshalb nicht und es besteht die Tendenz, dass wir auf der eigenen Meinung beharren und auch sehr verletzend sein können, was die Fronten verhärten wird.

Wertvolle Unterstützung erhalten wir am Nachmittag jedoch von der Sonne in Zwillinge, die sich mit dem Mond im Wassermann zu einem Trigon verbindet. Diese Konstellation stellt die Ausgeglichenheit wieder her, denn zwischen Seele und Geist, sowie Wille und Gefühl herrscht dadurch vollkommene Harmonie. Daher schenkt dieser Aspekte inneres Gleichgewicht, große Beliebtheit und insgesamt einen sehr gefestigten Charakter.

Das Mond Sonne Trigon stärkt aber auch die Gesundheit und bringt neue Kräfte mit sich, damit wir uns von Rückschlägen im Leben relativ schnell erholen können. Wie bei allen harmonischen Aspekten besteht jedoch die Gefahr, ein wenig träge zu werden, weil man zu sehr auf den positiven Einfluss vertraut. Legen wir die Hände nicht in den Schoß, denn wir verfügen im Überfluss über kreatives Talent, das wir im Umgang mit unseren Mitmenschen gewinnbringend einsetzen können, wenn wir uns nur einen Ruck geben würden.

Schöpfen wir unser ganzes Potential aus!

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Wassermann

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Indischer Weihrauch (Olibanum indicum) enthält als wichtigste Wirksubstanzen Boswelliasäuren und ätherisches Öl. Die Inhaltsstoffe wirken entzündungshemmend, schmerzlindernd, abschwellend und antibiotisch. Im Europäischen Arzneibuch ist Indischer Weihrauch zur Behandlung von Rheuma (Rheumatoider Arthritis) und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) anerkannt.

Vegane Weihrauch-Kapseln >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe Golden Alladin mit Zirbenholzdeckel >>>

.

*****

.



Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn wir die Weichen für die Zukunft neu stellen möchten, sollten wir in aller Ruhe überlegen, wofür uns bisher noch der Mut oder die Energie gefehlt hat, um notwendige Veränderungen anzugehen.

.

Inneres Wachstum und wirkliche Veränderung erfordern den Zugang zu tieferen Schichten der Seele. Eine Vielzahl spiritueller Impulse und Meditationsübungen geben Anleitung und Hilfe, den Weg eines bewussteren Lebens zu gehen. Erst so können wir das Leben in seiner ganzen Fülle erfahren – in Achtsamkeit, Verbundenheit, im Mitgefühl mit uns selbst und mit anderen Menschen.

Erwecke die Kräfte deiner Seele >>>.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut:

Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit. Ausserdem findet man oft die Lösung für Probleme, und staunt, wie leicht es letztlich ist.

Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht.

Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>>

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Wir können alle Pflanzen umtopfen, die keine Wachstumskraft mehr haben, da sie schneller anwurzeln und sich wieder erholen.

Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung.

Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut!

Natürlich entschlacken und entgiften >>>

Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet.

Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden:

Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind.

Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an.

Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.