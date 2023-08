Mondkraft heute 8. August 2023 – Halbmond im Stier am Tag des Mars

Die Mondkraft heute am Tag des Mars kann durch den Halbmond im Stier für massive Belastungen und Einschränkungen sorgen. Starke positive Planetenverbindungen wirken den negativen Einflüssen entgegen. Bewahren wir einen kühlen Kopf! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: abnehmender Halbmond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Löwen – Mond Trigon Mars – Mond -Konjunktion Jupiter – Mond Trigon Merkur.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Heute kann das Gefühl entstehen, gegen Windmühlen zu kämpfen. Nur wenn wir die Stille suchen, werden wir die nötige Klarheit finden!

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond im Stier am Tag des Mars

Dienstag ist der Tag des Mars, der für Mut, Stärke und Durchsetzungsvermögen sorgen wird. Bei der Arbeit gelingt am Dienstag alles besser, ob es neue Projekte oder Gehaltsverhandlungen sind, aber auch Vorstellungsgespräche stehen unter einem guten Stern. Der Haushalt geht ebenfalls leichter von der Hand, und der Start einer Diät am Tag des Mars verspricht am meisten Erfolg.

So sind Dienstage immer die besten Tage zum Anpacken, denn alles was Energie und Tatendrang erfordert wird positiv beeinflusst. Beginnen wir Sachen von unserer To-Do Liste zu streichen und bringen den Körper in Bewegung. Auch wenn es uns schwer fällt, müssen wir dennoch damit rechnen, dass nicht jede Situation planbar und kontrollierbar verlaufen wird.

Durch den Halbmond im Stier kann die Stimmung immer wieder kippen und die auftretenden Hindernisse erfordern unsere volle Aufmerksamkeit und Konzentration. Gesundheitliche Störungen, Familienkonflikte und auch Schwierigkeiten im Beruf sind beim Halbmond keine Seltenheit.

.

.