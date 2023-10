Mondkraft heute 7. Oktober 2023 – Mond im Krebs – Mondpause

Die Mondkraft heute schenkt mit dem Mond im Krebs vor der Mondpause durch Uranus und Neptun wertvolle Impulse. Mars und Pluto lösen eine gereizte Stimmung aus. Halten wir uns mit unseren Launen zurück und lassen uns nicht aus dem Konzept bringen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Mond im Krebs – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Mond Sextil Uranus – Mond Trigon Neptun – Mond Quadrat Mars – Mond Opposition Pluto – Mondpause zum Mond im Löwen.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Legen wir nicht jedes Wort auf die Goldwaage!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs vor der Mondpause

Wir können uns heute vorerst auf einen tollen Start ins Wochenende freuen, denn der Mond im Krebs geht vor der Mondpause, die am Abend ab 21.15 stattfindet, innovative Verbindungen mit Uranus und Neptun ein. Ein Sextil zwischen dem Mond im Krebs und Uranus im Stier verleiht uns große Aufmerksamkeit sowie Überzeugungskraft. Mit Ehrgeiz und Zielstrebigkeit können wir unter diesem Aspekt, alles erledigen, was anfällt.

Da es uns bei dieser Konstellation an Einfallsreichtum nicht mangelt und wir eine glückliche Hand bei Unternehmungen haben, sollten wir die wertvollen Impulse von Uranus nutzen, um so manches auf den Weg zu bringen. Insbesondere was Veränderungen und neue Entdeckungen angeht, sollten wir diesen Aspekt heute gut nutzen.

Neptun, der ein harmonisches Trigon zum Mond bildet, begleitet uns ebenfalls ohne Störungen durch den Tag. Eine erhöhte Sensibilität verzaubert und veredelt dabei die zwischenmenschlichen Beziehungen, so dass nichts die harmonische Stimmung stören wird. Wir können uns allgemein gut in andere Menschen einfühlen, da wir einen sehr direkten Zugang zu unserem Unterbewuss­ten haben.

Außerdem können sich durch die positive Energie von Neptun, dem Planeten der Seelentiefe, innere spirituelle Erlebnisse wohltuend auf die eigene Stimmung auswirken. Wir besitzen durch das Mond-Neptun-Trigon auch eine lebhafte Phantasie, die wir gerade auf künstlerischem Gebiet einsetzen können.

Möglicherweise tendieren wir jedoch dazu, uns in unsere Träumereien zurückzuziehen und könnten so ein wenig den Kontakt zur Wirklichkeit verlieren, denn wie bei allen harmonischen Aspekten besteht die Gefahr, träge zu werden und seine Möglichkeiten nicht mehr wahrzunehmen.

Nutzen wir die Zeit vor der Mondpause, um neue Ideen für die Verwirklichung unserer Lebensträume zu finden!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs in der Mondpause

Am Abend ändert sich zur Mondpause hin die Stimmung schlagartig, wobei Mars und Pluto die unruhigen Energien noch verstärken werden. Die explosiven Energien von Mars sorgen durch eine Quadratstellung zum Mond im Krebs für massive Belastungen. Beim Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander. Dies äußert sich einerseits in Frustration und andererseits in der Motivation, unserer übermäßigen Energie Ausdruck zu verleihen.

Zorn der jäh aufflammt und impulsive Handlungen können jedoch durch die negativen Einflüsse von Mars großen Schaden anrichten. Die angestauten Energien entladen sich oftmals in übertrieben zornigem Verhalten, wir verlieren leicht die Beherrschung und neigen zu Wutanfällen. Zudem haben wir das Gefühl, dass vieles nicht so “funktioniert”, wie wir es gerne hätten, was der ohnehin schlechten Stimmung noch eine Prise Aggressivität verleiht.

Belastend wirkt auch der negative Einfluss von Pluto, der in Opposition zum Mond im Krebs steht und während der Mondpause emotionale Störungen mit sich bringt, die unsere Gefühlswelt und ebenso unsere persönlichen Beziehungen extrem beeinflussen können. Während man sich äußerlich nichts anmerken lässt, können im Inneren gewaltige Kräfte brodeln, die plötzlich und mit intensiver Wirkung zum Ausbruch kommen.

Ziehen wir uns während der aufwühlenden Mondpause zurück und vermeiden Konfliktsituationen!

