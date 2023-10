Mondkraft heute 6. Oktober 2023 – Halbmond im Krebs

Die Mondkraft heute bringt durch den Halbmond im Krebs aufwühlende Energien mit sich. Glücksplanet Jupiter wirkt inspirierend und macht vieles wieder möglich. Lassen wir uns nicht entmutigen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Halbmond im Krebs – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Mond Sextil Jupiter.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Mit dem Leben ist es wie mit dem Radfahren: Um das Gleichgewicht zu halten, muss man sich bewegen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond im Krebs

Durch die Mondkraft heute mit dem Halbmond im Krebs können sich die Fronten sehr schnell verhärten und wir neigen in allen Lebensbereichen zu Extremismus. Dadurch besteht eine erhöhte Tendenz zu Enttäuschungen, da unsere Erwartungshaltung oftmals etwas überzogen ist. Wir befinden uns in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für ein bestimmtes Vorhaben erschweren wird.

Warten wir deshalb mit allem, was uns vorwärts bringen soll, bis die negativen Energien durch Glücksplanet spürbar aufgelöst werden. Erst dann können wir wieder die nötige Kraft entwickeln, um mit Herz und Verstand unsere Vorhaben zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Auch wenn es uns sehr schwer fällt, müssen wir bei der Mondkraft heute mit dem Halbmond im Krebs einsehen, dass nicht jede Situation planbar und kontrollierbar verläuft. Die auftretenden Hindernisse und Spannungen erfordern unsere volle Aufmerksamkeit und Konzentration. Nur wenn wir bedacht vorgehen, können wir die großen Krisen vermeiden!

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Wichtig ist an solch anstrengenden Mond-Tagen, dass wir authentisch bleiben und nicht versuchen, unsere Ideen auf Biegen und Brechen durchzusetzen, da sich das Ergebnis zu unserem Nachteil auswirken wird. Flexibilität bringt uns heute besonders weit, auch sollte man seine Intentionen stets im Hinterkopf behalten.

Nehmen wir uns heute Zeit zum Durchatmen und vermeiden wir unnötige Belastungen. Wir besitzen durch den negativen Einfluss des Halbmondes keine Energie-Reserven mehr, so dass wir schnell überlastet sind und besonders bei Stress und körperlichen Anstrengungen spüren wir zum teil massive gesundheitliche Störungen.

Achtsamkeit und Vorsicht zahlen sich bei der Mondkraft heute mit dem Halbmond im Krebs besonders aus!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Halbmond im Krebs

Mit positiven Einflüssen von Glücksplanet Jupiter, der um 17.30 Uhr ein harmonisches Sextil zum Mond im Krebs bildet, können wir die negativen Energien des Halbmondes entscheidend abschwächen. Dieser Aspekt eignet sich hervorragend für alle Aktivitäten, bei denen wir Erfolg und Wachstum suchen, denn Jupiter wirkt auf uns inspirierend.

Jupiter verspricht uns aber auch Glück in der Liebe. Außerdem ist es ein guter Zeitpunkt für Veränderungen. Wenn es ein Herzensprojekt gibt, haben wir trotz der schwierigen Einflüsse vom Halbmond im Krebs – gepuscht durch Jupiter – sehr gute Chancen für den nächsten Schritt der Verwirklichung.

Lassen wir uns dazu ermutigen, etwas Großartiges zu erreichen!

.