Mondkraft heute 6. November 2023 – angespannter Mond im Löwen

Die Mondkraft heute setzt durch aufwühlende Spannungsaspekte den Mond im Löwen unter Druck. Merkur baut Hürden auf, die es zu überwinden gilt. Venus und Chiron zeigen seelische Verletzungen auf. Lassen wir uns nicht den Wind aus den Segeln nehmen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond im Löwen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Skorpion – Mond Quadrat Merkur – Venus Opposition Chiron.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Je lauter die Welt draußen ist, umso wichtiger ist es, auf die leise Stimme des Herzens zu hören!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Löwen

Nach den aufwühlenden Halbmond-Energien von gestern werden die dynamischen Energien, mit denen uns der Mond im Löwen normalerweise zu Höchstleistungen anspornt, auch heute nicht immer zum Zug kommen. Wir müssen damit rechnen, dass uns Spannungsaspekte unter Druck setzen, so dass Beschränkungen und kritische Situationen zur Tagesordnung gehören. Lediglich Zeichenherrscher Sonne wirkt positiv auf uns ein und wird immer wieder für neuen Schwung sorgen.

Vor allem die schwierige Verbindung zwischen Liebesplanet Venus und Heiler Chiron, die in Opposition zueinander stehen, wird emotional vieles durcheinanderwirbeln, da wir auf Hindernisse stoßen, die mit alten Verletzungen zu tun haben. Diese können aufgrund von inneren Mustern auftreten, die es uns vielleicht schwer machen, unsere Gefühle anzunehmen.

Es können uns auch erlittene Verletzungen und Wunden in Beziehungen bewusst werden, weshalb wir uns bemühen sollten, diese Erkenntnisse zu kommunizieren. Wichtig ist es, zu erkennen, wo der Schmerz in uns liegt. Dieser Schmerz, den wir in uns spüren, birgt jedoch gleichzeitig auch eine sehr große Begabung in sich. Dort wo wir uns selbst nicht helfen können, haben wir das Potential andere zu heilen und zu fördern. Wer das Thema erkennt, kann es dann sowohl in seinem privaten als auch beruflichen Leben nutzen.

Merkur durchzieht diesen Tag ebenfalls mit negativen Energien, da er ein Quadrat zum Mond im Löwen bildet. Dadurch wird sich vor allem die Kommunikation als schwierig gestalten. Generell zeigen wir uns emotional sehr wechselhaft, wodurch wir oft unklar denken.

Unsere Verbindung zu Freunden stellt sich ebenfalls als problematisch dar und wir neigen zu Fehldeutungen sowie Unwahrheiten. Wir hängen gedanklich auch in der Vergangenheit fest. Dies kann soweit führen, dass wir uns so extrem in vergangene Geschichten verbeißen, dass wir der Realität regelrecht misstrauen.

Lassen wir die Heilung aller Verletzungen geschehen und wachsen über unsere Schattenseiten hinaus!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen und Zeichenherrscher Sonne

Bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen am können wir immer wieder den Einfluss von Zeichenherrscher Sonne nutzen, die für das zentrale Anliegen steht, die Persönlichkeit zu entfalten und in die Lebendigkeit zu gehen. Alle Hürden, die Merkur und der Spannungsaspekt zwischen Venus und Chiron aufbauen, können somit durch die geballte Sonnenkraft leichter überwunden werden.

Wir erlangen Selbstsicherheit und innere Unabhängigkeit allerdings nur dann, wenn wir nicht danach streben, uns von äußerem Beifall abhängig zu machen, wenn wir etwas erreicht haben – Sonst drehen wir uns im Kreis.

Die heute wirkenden positiven Einflüsse von Zeichenherrscher Sonne werden vor allem dann in unserem Leben sichtbar und finden ihren Ausdruck, wenn wir auch bereit sind, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Je mehr wir auf uns selbst vertrauen und nicht auf die Hilfe anderer warten, desto stärker rückt die Sonnen-Energie in den Vordergrund.

Wenden wir uns den schönen Seiten des Lebens zu!

