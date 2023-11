Mondkraft heute 5. November 2023 – Halbmond im Löwen

Die Mondkraft heute löst mit dem Halbmond im Löwen massive Spannungen aus. Kritische Einflüsse von Mars und Jupiter befeuern die negativen Mondenergien. Halten wir uns heute etwas zurück! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Halbmond im Löwen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Skorpion – Mond Quadrat Mars – Mond Quadrat Jupiter.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Jeder hat seine eigenen Regeln, Grenzen und Wertvorstellungen. Akzeptieren wir diese und versuchen nicht, andere ändern zu wollen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond im Löwen

Die Mondkraft heute macht durch den Halbmond im Löwen ein Miteinander nicht gerade einfach. Durch denn Halbmond fühlen wir uns körperlich angeschlagen oder werden urplötzlich sogar in Konflikte verwickelt. Gesundheitliche Störungen, Familienkonflikte und Schwierigkeiten im Beruf sind wie immer beim Halbmond auch keine Seltenheit. Die Halbmond-Mondphase sorgt auch für Beziehungsstress und Missverständnisse, die schnell zu einem handfesten Streit ausarten können.

Versuchen wir in hitzigen Wortgefechten gelassen und überlegt zu reagieren. Wem es gelingt, seine Wünsche nicht über die des Partners zu stellen, sondern selbstkritisch auch die eigenen Motive hinterfragt, muss nur mit einem kleinen Sturm rechnen, aus dem die Partnerschaft dann sogar gestärkt und gereinigt hervorgehen kann.

.

.

Für viele von uns bringt dieser störende Halbmond menschliche Enttäuschungen und Absagen mit sich. Der Halbmond im Löwen hat allerdings nicht nur negative Energien im Gepäck, sondern es kann uns auch gelingen, etwas los zu lassen, was uns bis jetzt ausgebremst hat. Vergeben und vergessen sind dabei wichtige Stichpunkte – vor allem, um uns von negativer Energie zu befreien und unbelastet in die nächste Mondphase zu starten.

Der Halbmond-Einfluss lässt uns dennoch deutlich merken, wie sehr Alltag und Beruf unsere Konstitution beanspruchen. Achten wir daher gleichermaßen auf ausgleichende Bewegung, wohltuende Entspannung und vitaminreiche Ernährung. Wir werden von alledem viel brauchen, um die durch den Halbmond anfallenden Anforderungen meistern zu können.

Vermeiden wir alles, was zu einem Konflikt führen könnte!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Halbmond im Löwen

Kritische Einflüsse von Mars und Jupiter werden die störenden Halbmond-Energien noch verstärken. Mars sorgt durch eine Quadratstellung zum Mond im Löwen für massive Belastungen. Bei diesem Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander. Dies äußert sich einerseits in Frustration und andererseits in der Motivation, unserer übermäßigen Energie Ausdruck zu verleihen.

Zorn der jäh aufflammt und impulsive Handlungen können allerdings durch die negativen Einflüsse von Mars großen Schaden anrichten. Die angestauten Energien entladen sich oftmals in übertrieben zornigem Verhalten, wir verlieren leicht die Beherrschung und neigen zu Wutanfällen. Zudem haben wir das Gefühl, dass vieles nicht so “funktioniert”, wie wir es gerne hätten, was der ohnehin schlechten Stimmung noch eine Prise Aggressivität verleiht.

Die kritischen Energien von Jupiter sorgen durch eine Quadratstellung zum Mond im Löwen für emotionale Belastungen. Die allgemeine Stimmung wird durch das Mond-Jupiter-Quadrat getrübt, wobei wir stark von unseren Gefühlen gesteuert werden und wenig Sachlichkeit oder Logik an den Tag legen. Übertriebene Großzügigkeit, Glaubensvorstellungen und Essgewohnheiten sind ebenfalls Auswirkungen, die diesem Aspekt zuzuschreiben sind.

Wir brauchen Standfestigkeit und Mut, um uns den heutigen Herausforderungen zu stellen!

.