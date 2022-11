Mondkraft heute 6. November 2022 – Mond im Widder und Zeichenherrscher Mars

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder schenkt durch Zeichenherrscher Mars neue Kraft für die kommenden Herausforderungen. Saturn stärkt die körperliche und seelische Widerstandskraft. Pluto beeinflusst in der Mondpause das Unterbewusstsein. Treiben wir kraftvoll voran, was wir begonnen haben! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars in Zwillinge – Mond Sextil Mars – Mond Sextil Saturn – Mond Quadrat Pluto – Mondpause zum Mond im Stier.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Mondenergie lässt uns auf Hochtouren laufen. Wir sind regelrecht euphorisch und voller dynamischer Energie, so dass viel gelingen kann, wenn wir im Überschwang der Gefühle nicht maßlos übertreiben.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder – Zeichenherrscher Mars

Der Herrscher des Widders ist Kriegsgott Mars, der Planet, den wir im positiven Sinne für seine Tatkraft und sein Durchsetzungsvermögen schätzen, den wir aber auch wegen seiner Streitlust und Neigung zu explosiven Ausbrüchen fürchten. Herrscherplanet Mars will genauso wie der Mond im Widder mit seiner Energie nach außen. Mars will sich mit aller Gewalt durchsetzen, was uns im Zusammenspiel mit der dynamischen Mondkraft heute persönliche Kraft und Stärke verleihen wird, die wir nicht unbenutzt verpuffen lassen sollten.

Wenn sich die Kraft von Herrscherplanet Mars mit den dynamischen Widder-Energien vereint, sind der unbändige Wille zu Leistung, Sportsgeist, Wettbewerbsverhalten angezeigt. Es gibt jedoch gleichzeitig Bereiche wo es zu Wut und Kampf kommen kann! Mars verleiht uns aber auch mentale Stärke, Lebendigkeit und die Entschlossenheit, erfolgreich sein zu wollen.

Die unbändige Kraft von Herrscherplanet Mars können wir heute auch nutzen, um alles, was wir bereits auf den Weg gebracht haben, nun noch einmal kraftvoll voranzutreiben! Falls wir jedoch dazu neigen, an alten Strukturen und Mustern festhalten zu wollen, wird uns durch die Mondkraft heute deutlich aufgezeigt, was wir zurücklassen müssen und welche alten Denkmuster wir besser überwinden sollten.

Durch eine zusätzliche Power-Konstellation von Zeichenherrscher Mars mit dem Mond im Widder, die sich zu einem vorteilhaften Sextil verbinden, werden wir von einen enormen Tatendrang und Arbeitswillen gepackt, aber erhalten auch die Möglichkeit, langfristige Strategien zu entwickeln und diese dann durchzusetzen.

.

.

Besonders positive Einflüsse werden uns heute durch Karmaplanet Saturn geschenkt, der sich mit dem Mond im Widder ebenfalls zu einem Sextil verbindet. Saturn wird uns in erster Linie dabei unterstützen, dass wir nicht durch Hauruck-Aktionen unsere Pläne verwirklichen, denn mit dieser Konstellation sind wir Meister in der Beherrschung unserer ungestümen Gefühle, die von Zeichenherrscher Mars befeuert werden. Wir verfügen zudem über eine starke körperliche und seelische Widerstandskraft, Ernst, Geduld und Beharrlichkeit. Durch spürbare Arbeitsfreude, Organisationstalent und Verantwortungsbewusstsein können wir dennoch viele Erfolge erlangen. Lassen wir uns zu Höchstleistungen anspornen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder in der Mondpause

Am späten Abend nehmen die kraftvollen Energien schlagartig ab, denn der Widder-Mond geht in die Mondpause zum Mond im Stier, die uns zwar einen tiefen Schlaf bescheren wird, uns jedoch durch ein Mond-Pluto-Quadrat mit unseren Schattenthemen konfrontiert, wobei das Gefühlsleben gewaltig ins Wanken gerät.

Es besteht zudem eine erhöhte Empfindsamkeit und ein Hang zu Selbstzweifel, aber auch körperliche Beschwerden können uns zu schaffen machen. Die Lektionen, die wir jetzt lernen, mögen zwar hart sein, aber sie zahlen sich für die Zukunft aus. Oft markieren Pluto-Energien Wendepunkte und führen einen tief greifenden inneren und äußeren Wandel herbei.

Leider kann es dazu manchmal nötig sein, dass einiges von dem zu Bruch geht, was uns bislang lieb und teuer gewesen ist. Pluto macht durch seine markante Verbindung zum Mond im Widder radikal Schluss mit dem, was nicht mehr stimmt in unserem Leben und konfrontiert uns knallhart mit der Wahrheit!

Blenden wir vor dem Einschlafen alle negativen Gedanken aus!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond im Widder



.

Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Lysin gehört zu den essentiellen Aminosäuren und spielt in der Wundheilung eine wichtige Rolle, weil sie am Aufbau des Kollagens beteiligt ist und die Zellteilung anregt. Es spielt auch eine gravierende Rolle in Schwangerschaft und Stillzeit!

Bei einem Lysin-Mangel – egal in welchem Alter – kann es zu einer verringerten Enzymaktivität, Wachstumsstörungen und einem geschwächten Immunsystem kommen.

.

*****

.

Der neue Rauhnacht-Kalender ist da!

Er schenkt uns eine Reise der ganz besonderen Art durch die geheimnisvollen Rauhnächte mit den12 Räuchersäckchen – Ein Säckchen für jede Rauhnacht mit den richtigen Kräutern für die entsprechenden Themen der jeweiligen Rauhnacht!

.

***** .

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Jeder von uns kennt die Momente, in denen man ein wenig Ruhe oder Seelenbalsam benötigt. Die Zeit, in der wir leben, bringt uns immer wieder an unsere Grenzen und erfordert unsere ganze Kraft. Es gibt so viele unterschiedliche Situationen, in denen jedoch Räuchern uns von dem ganzen Ballast befreien kann und uns wieder näher zu uns führt.

.

***** .

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wir dürfen unsere Pläne ruhig einmal über den Haufen werfen, denn die besten Dinge ergeben sich unerwartet.

.

Mit einfachen Mitteln lassen sich die Probleme des Alltags meistern, Krankheiten überwinden und neue innere Kräfte entfalten. Die Natur schenkt uns nahezu alles, was wir zu unserer Heilung benötigen.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut:

Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden.

Gesundheit – Achten wir darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Trinken wir auch viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren, die der Widder-Mond auslösen kann!

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Die meisten Pflanzenarten ruhen momentan. Bedecken wir nicht winterharte Pflanzen mit Reisig oder Stroh.

Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an.

Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um mögliche Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen.

Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger.

Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren.

.

.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden:

Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird.

Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

