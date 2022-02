Mondkraft heute 6. Februar 2022 – Mond im Widder – Chiron im Widder

Die Mondkraft heute sorgt durch den Mond im Widder für eine aufgewühlte und aggressive Stimmung. Chiron im Widder legt den Finger in die tiefsten Seelenwunden. Pluto im Steinbock bringt die dunklen Seiten ans Tageslicht – Vermeiden wir Affekthandlungen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond in Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars – Mond Quadrat Pluto – Chiron im Widder.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Realität sollten wir nicht einfach ausblenden, sondern uns mit Fakten befassen und nötigenfalls Konsequenzen daraus ziehen – Lernen wir aus den Fehlern der Vergangenheit!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder

Der Widder-Mond führt uns noch einmal an die Grenzen der Belastbarkeit, wobei wir aber auch mit einigen unerwarteten Herausforderungen rechnen müssen. Manch einer wird nun einer Prüfung unterzogen, ob das Lebensfundament der Zukunft standhalten kann. Ein Mond-Pluto-Quadrat belastet uns heute und konfrontiert uns mit unseren Schattenthemen, wobei auch unser Gefühlsleben ins Wanken gerät. Es besteht bei der Mondkraft heute mit dem Widder-Mond dadurch eine erhöhte Empfindsamkeit und ein Hang zu Selbstzweifel, aber auch körperliche Beschwerden können uns zu schaffen machen. Die Lektionen, die wir jetzt lernen, mögen zwar hart sein, aber sie zahlen sich für die Zukunft aus!



Oft markieren Pluto-Energien Wendepunkte und führen einen tief greifenden inneren und äußeren Wandel herbei. Leider kann es dazu manchmal nötig sein, dass einiges von dem zu Bruch geht, was uns bislang lieb und teuer gewesen ist. Pluto macht durch seine markante Verbindung zum Widder-Mond radikal Schluss mit dem, was nicht mehr stimmt in unserem Leben und konfrontiert uns knallhart mit der Wahrheit!

.

.

Bei der Mondkraft heute werden die unruhigen Energien überwiegen, für die der Widder-Mond verantwortlich zeichnet. Wenn wir zu etwas gezwungen werden oder etwas nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, reagieren wir schnell genervt oder gar aggressiv.

Wir sind zwar bestrebt, uns auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens konzentrieren, werden aber immer wieder dazu verleitet, auf Biegen und Brechen alles durchsetzen zu wollen – Lassen wir uns keinesfalls zu Affekthandlungen verleiten, da wir diese unweigerlich bereuen würden.

Bei der Mondkraft heute mit dem aggressiven Widder-Mond ist es besonders wichtig, dass die Kräfte der Vernunft die Oberhand behalten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Chiron im Widder

Die Mondkraft heute stellt uns unter den Einfluss des geheimnisvollen Chiron. Er macht uns im Widder auf einen besonders empfindlichen Punkt oder eine Verletzung der Seele aufmerksam. Da Chiron unsere tiefste Wunde offenbart, brauchen wir oft lange um unsere tiefste Seelenwunde zu erkennen. Bestimmte Situationen können uns jedoch zeigen, wo diese Wunde sitzt. Licht ins Dunkel unserer Seelen können Neuanfänge bringen, die zu Krisen führen, aber auch Kritik von Aussen kann auf diese Seelenwunde aufmerksam machen.

Wichtig ist es, zu erkennen, wo der Schmerz in uns liegt. Dieser Schmerz, den wir in uns spüren, birgt jedoch gleichzeitig auch eine sehr große Begabung in sich. Dort wo wir uns selbst nicht helfen können, haben wir das Potential andere zu heilen und zu fördern. Wer das Thema erkennt, kann es somit in seinem privaten und beruflichen Leben nutzen.

Heilung durch Chiron geschieht allerdings meistens erst nach radikalen Veränderungen, denen wir ausgesetzt sind, und die wir eigentlich gar nicht wollen. Danach sind wir jedoch von falschen Vorstellungen, die aus der Vergangenheit stammen, befreit und können unser Leben nach neuen Richtlinien fortsetzen, die auf die Gegenwart treffender Bezug nehmen.

Chiron ist der Vermittler zwischen Licht und Schatten – Wachsen wir über unsere Schattenseiten hinaus!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond im Widder



.

Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

.

*****

.



Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Traurigkeit, Angst, Wut – das sind negative Gefühle, die wir gerne unterdrücken, weil es weh tut, sich ihnen zu stellen. Das führt aber dazu, dass sie irgendwann mit Wucht aus uns herausbrechen und das ist noch viel schlimmer, als sie zuzulassen, wenn sie tatsächlich da sind.

.

Treten wir in Kontakt mit den vier Elementen und heilen so jeweils eine der vier Ebenen unseres Seins: Verstand, Gefühle, Seele und Körper.

Schamanische Selbstheilung >>>.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut:

Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden.

Gesundheit – Achten wir darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Trinken wir auch viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren, die der Widder-Mond auslösen kann!

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Noch gibt es im Garten nichts zu tun. Bei mildem Wetter können jedoch bereits Obstbäume veredelt werden.

Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an.

Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um mögliche Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen.

Haushalt – Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt um Früchte und Gemüse haltbar zu machen, einzulagern und einzufrieren. Widder-Tage eignen sich zudem gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger.

Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden:

Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird.

Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

