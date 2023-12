Mondkraft heute 6. Dezember 2023 – Mondpause – Neptun direktläufig

Die Mondkraft heute am Nikolaustag bringt nach der Mondpause durch den Mond in der Waage eine friedliche Stimmung mit sich. Pluto wirkt der energielosen Zeit entgegen. Neptun wird direktläufig und lässt alles an die Oberfläche kommen. Konzentrieren wir uns auf die spirituellen Aspekte des Lebens! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 17.36 Uhr im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Skorpion – Mond Trigon Pluto – Mondpause – Neptun direktläufig.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Warten wir mit allen Aktivitäten, bis die Mondpause vorbei ist!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in der Waage

Die Mondkraft heute führt uns mit positiven kosmischen Einflüssen durch die Mondpause zum Mond in der Waage, die um 14.51 Uhr beginnt und bereits um 17.36 Uhr wieder endet. Der starke Einfluss von Machtplanet Pluto, der im Trigon zum Mond steht, wird uns mit ausreichend Energie versorgen, damit wir gut durch die Mondpause kommen. Wir erhalten die Möglichkeit, uns im positiven Sinne in vielen Bereichen durchzusetzen und ein stabiles Auftreten an den Tag zu legen.

Pluto schenkt uns auch emotionale Unterstützung, die wir während der Mondpause zum Mond in der Waage gut gebrauchen können. Wir besitzen zudem äußerst starke Gefühle, die positiv ausgeprägt sind und sind außerdem fähig, vollends mit der Vergangenheit abzuschließen. Unsere Gefühlswelt haben wir allerdings fest im Griff und beherzt, wie wir sind, stellen wir uns jeglichen Herausforderungen, die das Leben zu bieten hat.

Wir können unsere Gefühle außerdem gut ausdrücken und unsere inneren Vorgänge verständlich machen, was sich nicht nur positiv auf uns selbst, sondern auch auf unsere Umwelt auswirkt. Selbst wenn einmal etwas schief geht, stürzen wir nicht ins Bodenlose, sondern können uns relativ schnell wieder erholen.

.

.

Der Mond in der Waage erweckt dann nach der Mondpause das Bedürfnis nach Ausgeglichenheit sowie die Bereitschaft, in bestehenden Konfliktsituationen Frieden stiften zu wollen, denn wir sind am liebsten immer in gleichbleibender Balance.

Wer sich dennoch tief im Inneren noch unsicher und unausgeglichen fühlt, sollte sich mit einem möglichst harmonischen und konfliktfreien Aussen umgeben.

Lassen wir uns nach der Mondpause von einer Welle der Harmonie tragen!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Neptun direktläufig

Neptun wird kurz vor der Mondpause wieder direktläufig und beendet seine Rückläufigkeit, die am 30. Juni begonnen hat. Neptun steht für Phantasien, Träume, Illusionen und baut diese nun verstärkt wieder auf. In der rückläufigen Phase hat er uns idealerweise unterstützt, um uns von alten Dingen, Träumen und Illusionen loszulösen.

Mit der Direktläufigkeit von Pluto sollen wir uns nun erinnern, dass wir zu jedem Zeitpunkt das Beste und das Leben unserer Träume verdienen, wobei wir uns nicht mit weniger zufriedengeben geben sollten. Wir erleben diese Zeit der Direktläufigkeit aber auch oft als sehr frustrierend, wenn es um das Artikulieren von Gefühlen geht.

Dennoch kann ein echter Durchbruch stattfinden, den wir aber erst später erkennen werden. Innere Grenzen werden durch Neptun in Fische direktläufig im Unterbewusstsein aufgelöst, damit wir weicher und realistischer werden, neue Perspektiven erfahren können und um mehr zu unserem wahren Selbst zu finden.

Die Mondkraft heute lässt durch Neptun direktläufig alles an die Oberfläche kommen, was uns innerlich bewegt!

.

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage



.

Tierkreiszeichen Waage

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

. Mond-Magie der Mondkraft heute Bitten wir den Mond um Hilfe und Beistand und geben dann einfach unser Bestes. Kümmern wir uns dabei intensiv um die Gegenwart. Blenden wir das Gestern und das Morgen aus, dann kann sich eine tiefe Entspannung breit machen!

. Wir glaubten, alles im Griff zu haben und haben feste Pläne für die Zukunft geschmiedet. Alles schien im Lot. Doch auf einmal kommt von außen eine Situation auf uns zu, die uns herausreißt aus allen Sicherheiten. Wenn man nicht mehr weiter weiß >>>. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut: Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen. Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können nun Blumen düngen, die nicht so recht wachsen wollen. Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden. Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen. Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll. Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch. Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter. Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen. Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden: Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten. Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

.



