Mondkraft heute 5. Oktober 2022 – unausgeglichener Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann bringt durch Karmaplanet Saturn einige Probleme und Störungen der Gefühlswelt mit sich. Der quergestellte Zeichenherrscher Uranus verleitet zu radikalen Methoden. Befreien wir uns von negativen Gedanken! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus im Stier – Mond Konjunktion Saturn – Mond Quadrat Uranus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wenn uns der Antrieb fehlt, seien wir einfach mit dem zufrieden was ist. Alles kann – nichts muss!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute blockiert durch konfliktbeladene Spannungsaspekte die von Leichtigkeit getragenen Energien des Wassermann-Mondes, so dass wir immer wieder mit recht massiven Hindernissen und Einschränkungen rechnen, die sich extrem demotivierend und frustrierend auf uns auswirken können. Zudem wird ein unbändiger Drang nach Freiheit, Unabhängigkeit und Gerechtigkeit verstärkt spürbar, dem wir mit allen Mitteln nachgeben wollen.

Wir können die heutige Mondendenergie trotz der spürbaren Negativität jedoch dazu nutzen, um uns von alten Belastungen zu befreien, wozu auch das Beenden von Beziehungen gehört, denn mit Veränderungen können wir durch den Wassermann-Einfluss viel gelöster umgehen und es gelingt, leichter loszulassen – vorausgesetzt wir gehen nicht mit der Brechstange an die Dinge ran.

Uranus im Stier, der Herrscherplanet des Wassermann-Zeichens, unterstützt uns zwar mit seinen nach Veränderung strebenden Energien, so dass wir aufgeschlossen für alle Neuerungen sind, jedoch sollten wir uns vor einem ungünstigen Aspekt in Acht nehmen, der diesen ohnehin schwierigen Tag zusätzlich belastet. Ein Quadrat zwischen Uranus und dem Mond im Wassermann verleitet uns nämlich dazu, mit radikalen Methoden nach der von uns gewünschten Freiheit und Unabhängigkeit zu streben.

.

.

Altes und Neues treffen bei der Mondkraft heute durch den Mond im Wassermann aufeinander und wir werden vor die Entscheidung gestellt, ob wir uns auf das Neue und Unbekannte einlassen möchten oder ob wir lieber beim Alten, aber lediglich vermeintlich Sicherem verharren wollen.

Übernehmen wir Verantwortung für uns und unsere Zukunft, dann können wir neue Wege finden, die uns Sicherheit geben und uns ermuntern, sich allem Neuen komplett zu öffnen – auch wenn dies bedeutet, dass wir gewisse Risiken eingehen und gravierende Veränderungen in Kauf nehmen müssen, um unsere Ziele zu erreichen.

Gehen wir nicht zu ungestüm vor, wenn wir gravierende Lebensveränderungen anstreben, da es ansonsten zu einer unsanften Bruchlandung kommt!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Durch eine Mond-Saturn-Spannung sind wir innerlich sehr aufwühlt und gewisse Situationen werden für uns zu einer emotionalen Herausforderung. Auch unsere Partnerschaft bleibt von den Spannungen nicht verschont, denn eine Quadratstellung von Liebesplanet Venus wird alles an die Oberfläche bringen, was uns innerlich bewegt.

Wir werden durch die negativen kosmischen Einflüsse auch von Minderwertigkeitsgefühlen und Selbstzweifel geplagt, die wiederum begrenzend auf den eigenen Gefühlsausdruck wirken. Wir laufen zudem Gefahr, in der Vergangenheit verhaftet zu bleiben, was den nach Veränderung strebenden Energien des Wassermann-Mondes völlig im Wege steht.

Sorgen wir dafür, dass unsere negativen Gedanken nicht überhand nehmen!

.

..

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann



.

Tierkreiszeichen Wassermann

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

.

.

.



*****



Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Wer Artischocke, Löwenzahn, Rucola & Co. in seinen täglichen Speiseplan aufnimmt, schenkt sich Energie und Lebensfreude, denn die darin enthaltenen Bitterstoffe stärken das gesamte Verdauungs- und Immunsystem. Sie wirken stark basisch und sorgen für eine bessere Aufnahme von Nährstoffen und Vitaminen. Außerdem wird die Verbrennung der Fettzellen angekurbelt, so dass das Abnehmen leichter fällt.

Für eine gesunde und ausgewogene Ernährung sind Bitterstoffe eine sinnvolle Ergänzung.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Die Energien sind vielleicht ein wenig herausfordernd, und doch bietet sich uns die Chance, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Überlegen wir in aller Ruhe, wofür uns bisher noch der Mut oder die Energie gefehlt hat, die anstehenden Veränderungen anzugehen.

.

Inneres Wachstum und wirkliche Veränderung erfordern den Zugang zu tieferen Schichten der Seele. Eine Vielzahl spiritueller Impulse und Meditationsübungen geben Anleitung und Hilfe, den Weg eines bewussteren Lebens zu gehen. Erst so können wir das Leben in seiner ganzen Fülle erfahren – in Achtsamkeit, Verbundenheit, im Mitgefühl mit uns selbst und mit anderen Menschen.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut:

Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit. Ausserdem findet man oft die Lösung für Probleme, und staunt, wie leicht es letztlich ist.

Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Wir können alle Pflanzen umtopfen, die keine Wachstumskraft mehr haben, da sie schneller anwurzeln und sich wieder erholen.

Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung.

Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut!

Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet.

Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt!

.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden:

Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind.

Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an.

Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

