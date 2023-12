Mondkraft heute 5. Dezember 2023 – Halbmond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute mit dem Halbmond in der Jungfrau mahnt zur Vorsicht. Neptun stiftet Verwirrung und ein schlecht gelaunter Jupiter sorgt für Spannungen. Nehmen wir uns vor den negativen Einflüssen in acht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Halbmond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Steinbock – Mond Opposition Neptun – Mond Opposition Jupiter.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Verschieben wir wichtige Entscheidungen auf morgen und gehen bei allem, was wir heute planen, strategisch vor!

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute sorgt dafür, dass sich durch den Halbmond in der Jungfrau der heutige Tag sehr schwierig gestalten wird. Wenn wir nicht aufpassen, kann es zu Konflikten und Missverständnisse innerhalb unserer Beziehungen führen, die schnell zu einem handfesten Streit ausarten können, aber auch Probleme in der Familie sind keine Seltenheit. Für viele von uns bringt dieser störende Halbmond in der Jungfrau auch menschliche Enttäuschungen und Absagen mit sich.

Wir besitzen zudem keine Energie-Reserven mehr, so dass wir schnell überlastet sind und besonders bei Stress oder körperlichen Anstrengungen spüren wir zum teil massive gesundheitliche Störungen. Auch Schwierigkeiten im Beruf und grundsätzliche Unannehmlichkeiten mit dem anderen Geschlecht sind negative Begleiterscheinungen dieses Halbmondes, mit denen wir zu kämpfen haben könnten.

Da es uns durch den Halbmond in Jungfrau sehr schwer fallen wird, die oft widersprüchlichen Bedürfnisse und Impulse zu befriedigen, können sich zunehmende Spannungen bemerkbar machen. Durch die negativen Einflüsse können subjektiv erlebte Kränkungen schnell in Frustration, Aggression oder auch beissende Kritik umschlagen.

.

.

Neptun in Fische, der in Opposition zum Mond steht, bringt zusätzliche Einschränkungen mit sich. Wir neigen unter diesem Aspekt zu falschen Wahrnehmungen, da wir uns nur allzu gerne unseren Wunschvorstellungen hingeben. Wir entfliehen der Realität, indem wir unseren Träumen und Illusionen nachhängen. Zudem werden wir von Unsicherheiten geplagt und neigen zur Selbsttäuschung, was in dieser nach Klarheit verlangenden Mondphase nicht gerade förderlich ist.

Wir werden auch feststellen, dass uns die Dinge nicht so leicht von der Hand gehen, alles deutlich länger Zeit braucht als geplant und immer wieder Unsicherheiten, Chaos oder gar Unehrlichkeiten auftauchen, die uns behindern. Durch den neptunischen Einfluss täuschen wir uns in unseren Einschätzungen und es ist deshalb wichtig, das Tempo zu drosseln, um zu überlegen, was die richtige Entscheidung für uns persönlich ist.

Wer wichtige Arbeiten zu erledigen hat, sollte diese auf den morgigen Tag verschieben – dann geht alles wieder leichter von der Hand!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Halbmond in der Jungfrau

Wir müssen uns auch vor Jupiter in acht nehmen, der ebenfalls in Opposition zum Mond in der Jungfrau steht. Das Wesen der Opposition liegt in einer offenen, sichtbaren Gegensätzlichkeit mit hoher Spannung und gilt daher in der Astrologie als typischer Konfliktaspekt.

Unsere zwischenmenschlichen Verbindungen gestalten sich durch den kritischen Aspekt etwas schwierig. Wir sind schnell dabei, anderen große Versprechungen zu machen, die aber niemals erfüllt werden. Mit der Mond-Jupiter-Opposition kommen wir zudem nicht in die Gänge.

So treten wir heute auf der Stelle und scheinen nicht voranzukommen, da wir nicht den Mut aufbringen, etwas Neues zu wagen. Wir verhalten uns eher provokativ und neigen dazu, uns zu sehr auf das Negative zu konzentrieren. Diskussionen fruchten nicht und es besteht die Tendenz, dass wir auf der eigenen Meinung beharren, was die Fronten verhärten wird.

Nur wenn wir kompromissbereit sind, können wir größere Zerwürfnisse vermeiden!

.

.

Mondkraft heute mit dem Halbmond in der Jungfrau



.

Tierkreiszeichen Jungfrau

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.

. *****

. *****

. Mond-Magie der Mondkraft heute Wenn wir uns nicht mehr ganz sicher sind, ob wir uns noch auf dem richtigen Lebensweg befinden, sollten wir Rückschau halten. Was sind unsere Schlüsselerlebnisse? Welche Erlebnisse waren in der Kindheit besonders prägend? Schreiben wir alles auf, was uns einfällt – wir können dann eventuell einen roten Faden erkennen und so einen Hinweis für unsere zukünftige Lebensreise bekommen.

. Die Elise-Energie ist reine Lebensenergie. Sie eignet sich bei allgemeinen Erschöpfungszuständen, kann aber auch nach schweren Krankheiten und gegen Depressionen sowie Ängste eingesetzt werden. Heilen mit der Elise-Energie >>> Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut: Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken. Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein. Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem. Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>> Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach. Der abnehmende Mond lässt zudem die Haare langsamer nachwachsen. Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen. Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt. Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit. Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden: Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz. Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden. Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

