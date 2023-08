Mondkraft heute 5. August 2023 – Mond im Widder am Portaltag

Die Mondkraft heute am Portaltag hebt mit dem dynamischen Mond im Widder das Energieniveau deutlich an und ermöglicht einen positiven Durchbruch. Pluto bringt kraftspendende Energien mit sich. Lassen wir uns zu Höchstleistungen anspornen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: abnehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars in der Jungfrau – Mond Sextil Pluto.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Kämpft man, kann man verlieren. Kämpft man nicht, hat man schon verloren!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder am Portaltag

Der Mond im Widder löst stürmische Mondenergien aus, die sich an diesem Portaltag zum einen durch starke Emotionen zeigen, aber auch unsere Lebensenergie und Willensstärke wieder antreiben. Wir haben ein unerschütterliches Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten, so dass durch die dynamische Widder-Energie jetzt die beste Zeit ist, um Schwieriges anzupacken, denn klare Vorstellungen und die nötige Durchsetzungskraft werden uns zum gewünschten Ziel führen. Arbeiten, die in den letzten Tagen nur stockend vorangingen, können nun ebenfalls mit neuer Kraft und Lust weitergeführt und beendet werden.

Für berufliche Ziele oder auch für das Gelingen neuer Projekte sind wir bereit, aktiv zu werden und – wenn nötig – auch zu kämpfen. Wir brauchen es, gefordert zu werden und in Bewegung zu sein, brauchen das Gefühl, hinter jeder Ecke könnte etwas Spannendes auf uns warten. Allgemein herrscht eine optimistische, energiegeladene Stimmung und wir können diese tatkräftigen Energien nutzen, um uns auf die Suche nach neuen Ideen und Anregungen zu machen, denn der Portaltag ist günstig, um Raum für Neues zu schaffen.

