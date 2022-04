Mondkraft heute 5. April 2022 – Mond in Zwillinge – Venus in Fische

Die Mondkraft heute schenkt mit dem Mond in Zwillinge luftig-leichte Energien und unterstützt durch Herrscherplanet Merkur alle geistigen Tätigkeiten. Venus in Fische bringt romantische und empathische Einflüsse mit sich. Öffnen wir uns für die Magie der Liebe! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in Zwillinge – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur – Venus in Fische.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Unsere Aufmerksamkeit huscht heute voller Neugier von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die für längere Zeit unsere Konzentration verlangen.

.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Zwillinge

Die Mondkraft heute kann uns mit dem Zwillinge-Mond auch dabei helfen, unsere inneren Blockaden zum bröckeln zu bringen. Blicken wir tief in unser Inneres und nutzen wir die kosmischen Energien, um mithilfe von Zeichenherrscher Merkur auf unser altbewährtes Wissen zurückzugreifen. Viele lang verdrängte Erinnerungen oder auch Begebenheiten stoßen uns mit der Nase nämlich auf all jenes, was wir lange vor uns hergeschoben haben.

Wenn wir es schaffen, unser Gefühlsleben mit den kommunikativen Fähigkeiten von Herrscherplanet Merkur zu verbinden und Herz sowie Verstand in Einklang bringen, dann schenkt uns die Mondkraft heute durch den luftig-leichten Mond in Zwillinge viele Chancen und positive Energie für alle Lebensbereiche.

.

.

Durch intuitives Gespür erahnen wir günstige Möglichkeiten, die sowohl positiven Einfluss auf unsere wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben werden. Es keimen inspirierende Ideen aus unserem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.

Jedoch müssen wir auch immer mit Momenten der Unsicherheit rechnen, denn wie allgemein bekannt ist, hat das Tierkreiszeichen Zwillinge zwei Gesichter, so dass es schnell passieren kann, dass auf ein erfreuliches Ereignis umgehend ein unerwarteter Dämpfer die Freude trübt.

Gehen wir voller Freude und Leichtigkeit durch diesen Tag und erweitern unseren Horizont!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit der Venus in Fische

Liebesplanet Venus wird heute um 17.07 Uhr den Wassermann verlassen und in das feinfühlige Tierkreiszeichen Fische wechseln, wo sie sich nun bis 02.05.2022 aufhalten wird, bevor sie dann in den stürmischen Widder wechselt. Die Venus in Fische symbolisiert den Aspekt der Harmonie, Schönheit, Lebensfreude und die Suche nach Ausgleich, wobei Mitgefühl und Hilfsbereitschaft eine große Rolle spielen. Wir verspüren somit das Bedürfnis Brücken zu bauen, um scheinbar Gegensätzliches zu versöhnen.

Die Venus in Fische weckt unsere romantische Ader und verkörpert ausserdem die Weiblichkeit und Erotik, das Bedürfnis nach einem Gegenüber und lässt die Magie der Liebe Einzug halten. Partnerschaft, Beziehung und Ehe sind daher auch hier die Hauptbereiche der Venus, genauso wie Kontaktfreude und vermittelnde Funktionen.

Wenn die Venus in den Fischen steht werden wir empathischer und gebender. Der Liebesplanet öffnet uns für Spiritualität, für die Verbundenheit mit allen Wesen und der Erde und letztlich auch für eine „höhere Führung“. Die Fische-Venus ist sehr emotional und entwickelt somit ein intuitives Gefühl für die Bedürfnisse des Gegenübers. Achten wir jedoch darauf, dass wir uns nicht zu sehr anpassen und dabei unsere eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund rücken.

Stellen wir mit der feinfühligen Venus in den Fischen unsere Liebes-Antenne auf Empfang, aber bleiben wir nicht nur liebevoll im Umgang mit anderen, sondern auch mit uns selbst!

.

..

Mondkraft heute mit der Venus in Fische



.

Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

.

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

***** .

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Setzen wir unserer Fantasie keine Grenzen, denn sie ist ein Ventil für die Seele, um im Hier und Jetzt mit uns zu kommunizieren. Die Fantasie auszuleben ist Befreiung und lässt unsere Talente und Fähigkeiten zum Vorschein kommen, die uns ansonsten oft ein Leben lang verborgen bleiben.

.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählen, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Besonders geeignet sind Zwillinge-Tage, um alles zu pflanzen was ranken soll.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

