Mondkraft heute 4. September 2023 – Venus direktläufig – Jupiter rückläufig

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier zeigt durch Venus direktläufig neue Lösungen für unsere Beziehungen auf. Jupiter rückläufig verlangt die Überprüfung und Korrektur von Entscheidungen. Geben wir der Liebe eine Chance! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: abnehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Löwen – Venus direktläufig – Jupiter rückläufig.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nehmen wir uns Zeit für die schönste Nebensache der Welt – die Liebe!

Mondkalender und Mondkraft heute – Venus direktläufig

Liebesplanet Venus hat bereits um 3.20 Uhr früh ihre Rückläufigkeit beendet, in der sie sich seit 22. Juni 2023 befunden hat. Wer in den letzten Wochen während der Rückläufigkeit an seinem Beziehungsmuster gearbeitet hat, dem fällt es mit Venus direktläufig nun wieder leichter, alle Herzensangelegenheiten in Schwung zu bringen – Ganz nach dem Motto: “Neue Liebe, neues Glück.“ Achten wir jedoch darauf, dass wir nicht zum Opfer allzu hoher Erwartungen werden, da diese ansonsten später in einer Enttäuschung enden könnten.

Venus direktläufig wird zudem dafür sorgen, dass die Themenbereiche Liebe, Schönheit und Geld wieder besser fließen. War unter der Rückläufigkeit das Heiraten sowie auch der finanzielle Bereich nicht besonders günstig gestellt, sind diese Bereiche nun nicht mehr eingeschränkt, so dass wir auch mutig ab sofort grössere Investitionen tätigen und den Schritt vor den Traualtar wagen können.

.

.

Während der Rückläufigkeit von Liebesplanet Venus hat unser Selbstwertgefühl, das häufig in Frage gestellt wurde, sehr gelitten. Venus direktläufig wird nun alle Zweifel auflösen und wir können wieder selbstbewusst agieren. Auch die Kontaktpflege und das Kennenlernen von fremden Menschen fällt uns nun wieder leichter, denn die Gespenster der Vergangenheit verschwinden. Gerade auf der Beziehungsebene haben wir durch die rückläufige Venus zurückgeschaut auf alte Verbindungen und abgebrochene Kontakte wieder aktiviert. Venus direktläufig bringt Klarheit in unsere Beziehungen und schenkt Mut für neue Verbindungen – Geben wir der Liebe eine Chance! Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Jupiter rückläufig Während die Liebe durch Venus direktläufig wieder einen Aufschwung erhält, müssen wir uns vor Jupiter in acht nehmen, der heute um 16.00 Uhr seine Rückläufigkeit beginnt, die bis 30.12.2023 anhalten wird. Ein rückläufiger Jupiter fordert uns immer auf zu bedenken, dass wichtige Entscheidungen mit einem größerem Risiko behaftet sein können. Aus diesem Grund sollten wichtige Vorhaben lieber verschoben werden. Dies betrifft auch alle Expansionen beruflicher oder persönlicher Art. Vor allem wenn die Jupiter-Rückläufigkeit im Sternzeichen Stier stattfindet, wie es jetzt der Fall ist, werden wir auch daran erinnert, dass wir uns nicht auf unser Glück verlassen können. Der Stier steht für Verantwortung, Pflichten und auch Materielles. Durchläuft der rückläufige Jupiter genau dieses Zeichen, kann es zu Veränderungen in diesen Bereichen kommen. Vorhaben, bei denen eine ordentliche Portion Glück gefragt ist, sollten deshalb vertagt oder nur mit viel Bedacht angegangen werden. Der rückläufige Jupiter fordert uns aber auch dazu auf herauszufinden, was für uns persönlich sinnstiftend und glücksverheißend ist. Es ist während der Rückläufigkeit zudem unsere Aufgabe, die Entscheidungen der letzten Monate noch einmal zu überdenken. Ebenso erfordert die Familienplanung jetzt sehr viel Geduld, und auch Fortbildungskurse, Studium, Ausbildung und alles, was wir sonst noch an gravierenden Veränderungen planen, werden wohl nicht auf Anhieb den gewünschten Erfolg bringen, müssen wiederholt werden oder erweisen sich später vielleicht als reine Zeitverschwendung. Ein rückläufiger Jupiter kann daher auch als eine Zeit der “Suche nach dem wahren Glück” bezeichnet werden und ist eher zum Planen, nicht jedoch zum Ausführen geeignet. Eventuell wollen wir wachsen, wünschen uns neue Aufgaben oder bessere finanzielle Verhältnisse, fühlen uns aber blockiert. Jupiter rückläufig fordert uns jedoch dazu auf, Wünsche praktisch anzugehen und nicht nur zu träumen und zu hoffen. Die Jupiter-Rückläufigkeit ist eine Zeit, in der wir unglaublich viel lernen können – wenn wir uns nicht vor Veränderungen verschließen!

. Mit TCM durch die Wechseljahre  Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>> . Tierkreiszeichen Stier Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

. *****

. *****

. Mond-Magie der Mondkraft heute Lassen wir uns von den wundervollen Liebesenergien leiten und öffnen unser Herz für die Liebe.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen. Gesundheit – Bei Ohrenschmerzen können wir beim Stier-Mond die Schmerzen besonders rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Heil-Trank Selleriesaft >>> Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln. Für Grabungsarbeiten im Garten ist die Zeit ebenfalls gut. Ernten wir Wurzelgemüse! Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund. Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen! Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann. Liebe – Während des Stier-Mondes sind wir sinnliche Genießer. Wir fühlen uns daheim am wohlsten und erfreuen uns an trauter Zweisamkeit. Beruf/Karriere – Unser Denken ist nüchtern und praktisch orientiert, deshalb ist dieser Stier-Mond sehr günstig für Geschäftsverhandlungen. Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden: Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme! Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig. Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

..

