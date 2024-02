Mondkraft heute 4. Februar 2024 – Mond im Schützen am Portaltag

Die Mondkraft heute am Portaltag führt mit dem freiheitsliebenden Mond im Schützen voller Zuversicht zu einer positiven Lebenseinstellung. Pluto schenkt unterstützende Energien. Nehmen wir uns vor Saturn in acht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Stier – Mond Sextil Pluto – Mond Quadrat Saturn – Wendepunkt der kosmischen Kräfte – Mond am Portaltag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Selbst die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mond im Schützen

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen versetzt uns an diesem Portaltag in Aufbruchstimmung und richtet den Blick voller Optimismus in die Zukunft. Mit Enthusiasmus, Idealismus und Zuversicht werden wir immer wieder dazu angetrieben, zu neuen Ufern aufzubrechen. Allerdings sollten wir darauf achten, dass wir uns nicht zu etwas verführen lassen, was unsere Kräfte übersteigt, denn die Risikofreude lässt uns etwas unvorsichtig werden.

Die Grundstimmung ist durch den Mond im Schützen lebensbejahend und wir spüren neue Kräfte, die uns vorantreiben. Wir gehen offen und neugierig auf Menschen und Erlebnisse zu und sind wie immer bei dieser Mondstellung schnell zu begeistern.

Geben wir auch unserem Drang nach Freiheit nach, denn die Unabhängigkeit von anderen führt uns erfolgreich auf neue Wege, jedoch allerdings nur dann, wenn wir nicht unbedacht einfach lospreschen. Das Motto der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen sollte deshalb lauten: Erst denken, dann handeln!

.

.

Gehen wir mit Offenheit und Neugier an neue Dinge heran und versuchen wir unseren Horizont zu erweitern, denn für uns ist alles wichtig, was unsere Sinnsuche unterstützt und was wir in Beziehung zu uns und dem Leben setzen können.

Sollten sich uns dennoch scheinbar unüberwindbare Hindernisse in den Weg stellen und unseren Erfolg und unser Wachstum ausbremsen, sorgt der Mond im Schützen dafür, dass wir selbst unter noch so widrigen Umständen alle Hürden beseitigen können.

Es erwarten uns mit dem Mond im Schützen mehr Entfaltung, Expansionsmöglichkeiten und neue Chancen – Wir müssen diese nur zu nutzen wissen.

.

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen

Durch Pluto im Steinbock, der sich mit dem Mond zu einem Sextil verbindet, können wir unsere Gefühlswelt positiv beeinflussen. Außerdem verleiht uns der Pluto-Einfluss große Widerstandsfähigkeit, starkes Selbstvertrauen, positive Energie, durchschlagenden Willen, großen Ehrgeiz, Durchsetzungskraft und Mut. Somit können wir alle bestehenden Schwierigkeiten und Hindernisse mit dem nötigen Ehrgeiz überwinden.

Allerdings müssen wir uns vor Karmaplanet Saturn in acht nehmen, der uns am frühen Abend durch ein Quadrat zum Mond im Schützen einiges abverlangen wird und Beschränkungen, Gemütsdepressionen, Unzufriedenheit, Eigensinnigkeit sowie Unaufrichtigkeit mit sich bringen kann. Bei dieser Konstellation wird vor allem unser Seelenleben beeinflusst, was uns in geistiger Hinsicht hemmt und in eine melancholische Stimmung versetzt.

Saturn löst in dieser Quadratstellung zum Mond auch Minderwertigkeitsgefühle und Selbstzweifel aus, die wiederum begrenzend auf den eigenen Gefühlsausdruck wirken. Wir laufen zudem Gefahr, in der Vergangenheit verhaftet zu bleiben, was den nach Veränderung strebenden Energien völlig im Wege steht.

Lösen wir uns von der Vergangenheit!

.

Wie du diesen Tag am besten nutzen kannst, erfährst du hier >>>

.

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen



.