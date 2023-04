Mondkraft heute 4. April 2023 – Jungfrau-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute schickt den Jungfrau-Mond in die Mondpause zum Mond in der Waage. Neptun stiftet Verwirrung und vernebelt die Realität. Venus bringt neuen Schwung in das Liebesleben. Lassen wir uns von den Liebessternen leiten! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 23.52 Uhr im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: zunehmender Mond in der Jungfrau zum Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Stier – Mond Trigon Venus – Mond Opposition Neptun – Mondpause.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir allen Konflikten aus dem Weg!

Mondkalender und Mondkraft heute – Jungfrau-Mond in der Mondpause

In der Liebe nimmt Liebesplanet Venus bis zur Mondpause, die um 15.41 Uhr beginnt, das Zepter in die Hand und verbindet sich zu einem harmonischen Trigon mit dem Jungfrau-Mond. Besonders wenn es um eine neue Liebe geht, sollten wir die Augen offen halten, da die Liebesenergie, die wir deutlich spüren werden, das Singledasein beenden kann. Aber auch bestehende Partnerschaften erhalten einen neuen Liebesschub und werden wieder besser funktionieren.

Durch Zeichenherrscher Venus stehen Beziehungen, Freundschaften und eine neue Liebe unter einem guten Stern. Die kosmischen Einflüsse können uns besonders harmonische Stunden bescheren und das Bedürfnis nach Ausgeglichenheit sowie die Bereitschaft, in bestehenden Konfliktsituationen Frieden stiften zu wollen, haben jetzt absoluten Vorrang.

.

.

Wir haben die besten Voraussetzungen für einen Neubeginn, wenn es um unsere Beziehungen geht, denn nun wollen wir in der Liebe Nägel mit Köpfen manchen. Getrieben von Leidenschaft sind wir also bereit, neues auszuprobieren. Da spürbar Liebe in der Luft liegt, gestalten sich unsere Beziehungen meist erfüllend und belebend. Sich auf jemanden einlassen können, aber auch sich selbst etwas zurücknehmen, gehören zu den Eigenschaften, die wir unser Liebesleben betreffend beherzigen sollten, denn nur dann ist eine wirkliche Begegnung möglich. Geben wir der Liebe ein Chance!

Kosmische Energie der Mondkraft heute in der Mondpause zum Mond in der Waage

In acht nehmen müssen wir uns vor Neptun in Fische, der kurz vor der Mondpause zum Mond im Wassermann in Opposition zum Mond steht. Wir neigen unter diesem Aspekt zu falschen Wahrnehmungen, da wir uns nur allzu gerne unseren Wunschvorstellungen hingeben. Wir entfliehen der Realität, indem wir unseren Träumen und Illusionen nachhängen. Zudem werden wir von Unsicherheiten geplagt und neigen zur Selbsttäuschung, was in dieser nach Klarheit verlangenden Mondphase nicht gerade förderlich ist.

Wir werden auch feststellen, dass uns die Dinge nicht so leicht von der Hand gehen, alles deutlich länger Zeit braucht als geplant und immer wieder Unsicherheiten, Chaos oder gar Unehrlichkeiten auftauchen, die uns behindern. Durch den neptunischen Einfluss täuschen wir uns in unseren Einschätzungen und es ist deshalb wichtig, während der Mondpause zum Mond in Waage das Tempo zu drosseln, um zu überlegen, was die richtige Entscheidung für uns persönlich ist.

Räumen wir vor der Mondpause mit Missverständnissen auf!

.

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau



.

Tierkreiszeichen Jungfrau

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.



Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn du unter seelischen Blockaden leidest und es dir nicht gelingt, diese zu beseitigen, dann stehst du dir selbst im Weg. Vereinfache dein Leben und sei du selbst, indem du dem Rollenbild entkommst, in das du dich hinein gepresst hast.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut:

Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken.

Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Topfen wir alle Pflanzen um, die nur schwach wurzeln, und düngen wir sie etwas bei Bedarf.

Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem.

Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach.

Der abnehmende Mond lässt zudem die Haare langsamer nachwachsen.

Haushalt – Zum Waschen und Putzen brauchen wir jetzt besonders wenig Reinigungsmittel. Im Haushalt sollten wir auch allgemein für Ordnung sorgen.

Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden:

Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz.

Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden.

Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

